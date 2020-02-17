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 Политика Украины
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Все про:реформы (3479) Шмыгаль Денис (6)

 Шмыгаль анонсировал реформу ГАСИ: "Клещ на здоровом теле строительного рынка"

Вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль считает, что Государственная архитектурно-строительная инспекция в ее нынешнем виде должна быть ликвидирована.

Об этом министр рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас Государственная архитектурно-строительная инспекция - это клещ на здоровом теле строительного рынка, который заражает его коррупцией и является основным генератором этой коррупции. Поэтому конечно ГАСИ должна быть ликвидирована в ее нынешнем виде, мы готовим реформу", - заявил Шмыгаль.

По его словам, первые шаги по реформированию ведомства будут осуществлены в ближайшее время.

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"Сложности заключаются в том, что за десять лет законодательство и подзаконные акты по этому вопросу настолько узлами переплетены, что необходимо провести довольно большую юридическую подготовку и работу. Мы четко понимаем, чего мы хотим - прозрачную систему, так как в Германии, Австрии, Польше. Поэтому мы довольно быстрыми темпами готовим изменения, и в ближайшее время вы увидите первые шаги", - отметил министр.

Шмыгаль подчеркнул, что правительством будут приняты быстрые и эффективные меры с точки зрения преодоления коррупции в сфере строительного рынка.

Источник: https://censor.net.ua/n3176106
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Будь -який грабунок називається нині рехвормою.
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В ожидании изменений, пожалуйста согласуйте порядок выдачи строительного паспорта (103 Постановление) с Гражданским Кодексом Украины. Почему при выдаче строительного паспорта на пристройку необходимо согласие совладельца дома? Это создает коррупционные предпосылки оформления.
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Я не строитель и не знаю этого клеща. Зато я вижу ЗЕленого клеща на теле Украины.
А клещи разносят всякую заразу. Пора его дустом посыпать, может отпадет.

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"на здоровом теле строительного рынка"???

Это у нас-то строительный рынок - здоровое тело???
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Шмыгало - подскажу Вам один ньюанс Для реформы .
В Европе проектировщики работают дома - нет таких больших площадей под государственными и частными проектными институтами
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Сорри - Шмыгаль ( глаз до глаз нужен за этим редактором 😀😀😀)
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И ещё вопрос - ну встретился Цукерберг с нашим Бубочкой , общий язык надеюсь нашли в создании отдельного от козломордых отделения украинского УКРАИНОМОВНОГО отделения Фейсбук ???? Без кацапских фсбэшников
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