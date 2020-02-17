 Шмыгаль анонсировал реформу ГАСИ: "Клещ на здоровом теле строительного рынка"

Об этом министр рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас Государственная архитектурно-строительная инспекция - это клещ на здоровом теле строительного рынка, который заражает его коррупцией и является основным генератором этой коррупции. Поэтому конечно ГАСИ должна быть ликвидирована в ее нынешнем виде, мы готовим реформу", - заявил Шмыгаль.
По его словам, первые шаги по реформированию ведомства будут осуществлены в ближайшее время.
"Сложности заключаются в том, что за десять лет законодательство и подзаконные акты по этому вопросу настолько узлами переплетены, что необходимо провести довольно большую юридическую подготовку и работу. Мы четко понимаем, чего мы хотим - прозрачную систему, так как в Германии, Австрии, Польше. Поэтому мы довольно быстрыми темпами готовим изменения, и в ближайшее время вы увидите первые шаги", - отметил министр.
Шмыгаль подчеркнул, что правительством будут приняты быстрые и эффективные меры с точки зрения преодоления коррупции в сфере строительного рынка.
А клещи разносят всякую заразу. Пора его дустом посыпать, может отпадет.
Это у нас-то строительный рынок - здоровое тело???
В Европе проектировщики работают дома - нет таких больших площадей под государственными и частными проектными институтами