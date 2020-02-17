 Киевлянин устроил на одной из столичных улиц хаотичную стрельбу, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы отдела коммуникации полиции Киева.

"Вчера в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Голосеевском неизвестный устроил стрельбу. После проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что киевлянин, 1982 года рождения, на улице начал беспорядочную стрельбу. Полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет, а правонарушителя для дачи объяснений пригласили в районное управление полиции", - сказано в сообщении.

Вследствие данного события никто пострадал.

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Сведения о событии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях Голосеевского управления полиции. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации действий правонарушителя.