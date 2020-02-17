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Все про:взрывчатка (648) Нацполиция (10928) правоохранительные органы (975) Харьков (4579)

 Полицейские обезвредили самодельное взрывное устройство, заложенное в урне у входа в торговый центр Харькова

В Харькове полицейские обезвредили взрывоопасный предмет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Харьковской области.

По данным полиции, самодельное взрывное устройство было обнаружено в урне у входа в торговый центр по улице Академика Павлова.

Сообщение об этом поступило в полицию 17 февраля около 1:05.

На месте происшествия правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине разработают военный стандарт по противодействию самодельным взрывным устройствам, - Минобороны

Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Полицией принимаются меры для установления и задержания лица, причастного к преступлению.

Источник: https://censor.net.ua/n3176103
 
 
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Совсем недавно ЗЕ отпустил харьковских террористов взорвавших людей в Харькове. Совпадение? Не думаю
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Как и беркутовцы. ***** же они не нужны чтобы взорвали что то в Маскве
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Когда поймаете минеров, обязательно возьмите их в совместное с полицейскими патрулирование города по программе 12 шагов...
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і це ще не почали патрулювати внутрішні рускі окупанти разом з днр
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Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции.

Стопудово путин лично )))
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Ну и что, раньше район Сталинским назывался.
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