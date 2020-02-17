 Полицейские обезвредили самодельное взрывное устройство, заложенное в урне у входа в торговый центр Харькова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Харьковской области.
По данным полиции, самодельное взрывное устройство было обнаружено в урне у входа в торговый центр по улице Академика Павлова.
Сообщение об этом поступило в полицию 17 февраля около 1:05.
На месте происшествия правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено.
Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Полицией принимаются меры для установления и задержания лица, причастного к преступлению.
Стопудово путин лично )))