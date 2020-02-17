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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4637) Мостовая Юлия (22) Богдан Андрей (261) Ермак Андрей (118) Гончарук_Алексей (708)

 Ни разу не произнесли слова "страна" и "Украина", зато часто звучало "не подвести Вову" и "удержать Вовин рейтинг", - Мостовая о разговорах с Богданом, Ермаком и Гончаруком

Замена Богдана Ермаком четко показывает, что Зеленский все еще не осознал своей ответственности. Что комфорт он ценит выше эффективности. Что некомпетентность - куда меньший грех, чем непочитание.

Об этом в статье "Какая разница?" пишет главред "Зеркала недели", журналистка Юлия Мостовая, инфромирует Цензор.НЕТ.

Журналистка отмечает, что эта власть - не про людей. У нее нет сил - визионерских, гражданских, государственнических - вести паству за собой.

"Признаюсь, мне приходилось обстоятельно беседовать и с Андреем Богданом, и с Алексеем Гончаруком, и с Андреем Ермаком. Все достаточно интересные и неглупые люди. ... Никто из них ни одного раза за время многочасовых разговоров не произнес слов "страна" или "Украина". А вот формулировки "не подвести Вову", "поддержать Вову", "удержать Вовин рейтинг", "помочь Вове" - звучали постоянно. Повидав немало бояр из свит всех украинских царей, с подобным феноменом я сталкиваюсь впервые", - рассказала Мостовая.

По ее словам, "пастырь следует за паствой, потакая ее желаниям".

"Давая полиции негласное распоряжение не останавливать "евробляхи"; закрывая глаза на массовое занижение таможенной стоимости импортных товаров; откладывая введение кассовых аппаратов; не понимая значения всеобщего декларирования; смягчая ответственность за неоформление на работу и откладывая на потом множество других болезненных, но необходимых решений", - подчеркнула Мостовая.

Журналистка считает, что замена Богдана Ермаком четко показывает, что "Зеленский все еще не осознал своей ответственности. Что комфорт он ценит выше эффективности".

"Для осознания и попытки решения всех этих вопросов Зеленскому мало смены главы офиса. Нужна кардинальная перезагрузка как офиса, так и Кабмина. Ведь пока что, коронавирус - это про власть: на голове - корона, а страной руководит колония простейших с высоковероятным летальным исходом для организма, в котором она разместилась", - подытожила Мостовая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Богдан абсолютно нетерпим к любому проявлению коррупции, к которому он не имеет отношения", - Мостовая

Источник: https://censor.net.ua/n3176102
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы уже даже стесняются называть слово Украина? Ни разу не произнесли слова "страна" и "Украина", зато часто звучало "не подвести Вову" и "удержать Вовин рейтинг", - Мостовая о раговорах с Богданом, Ермаком и Гончаруком - Цензор.НЕТ 1290 Скоро будут говорить малоросия, и не президент Украины, а губернатор малоросийского округа рф?
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ужас ситуации заключается в том, что у нас 2/3 страны - это инфантильные идиоты, и они выбрали во власть таких же инфантильных идиотов..
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Зебил уже готовится присоединять Украину к кацапии?
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Ну він же війну вже закінчив, сам так сказав.
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Обидно будет, если окажется что нас развели как лохов. Вова много чего обещал, а вот для успешной реализации обещаний у него ни желания, ни головы, ни людей нет.
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Та ні. Не нас. А ватних хохломанкуртів. Ми про це кричали, що відсторонення Порошенка, це не зміна одного Президента на іншого, а зміна статусу України. З субьєкта, на обьєкт.
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Это Юля, газовая принцесса, такое недавно заперла. А сама у руля десятки лет. Привыкла у народа воровать без остановки.
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Нескромный вопрос
- Как часто они держат Вову за "рейтинг" ?
И что "там" не так, что его трудно удержать Жодного разу не вимовили слів "країна" та "Україна", натомість часто звучало "не підвести Вову" ​​і "утримати рейтинг Вови", - Мостова про розмови з Богданом, Єрмаком і Гончаруком - Цензор.НЕТ 7052
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Выносите на мусорник, этот уже испортился..

Каждый день новости, одни хуже других, и это то, что только просачивается в инет..
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Немає нічого гіршого коли начальник енергійний дурень. З власного досвіду.
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на свете нет ужаснее напасти
чем идиот, дорвавшийся до власти (с)
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Десь є дозатор, який дозовано зливає досягнення зеленої плісняви.
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Зебилы уже даже стесняются называть слово Украина? Скоро будут говорить малоросия, и не президент Украины, а губернатор малоросийского округа рф?
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не планируется такой округ, просто несколько губерний
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Знаете,уважаемый Who s Here,те кто при каждом своём чихе упоминают слово Украина ,зачастую являются закоренелыми сепаратистами,а не патриотами.В Одессе такого, на людях одно,а в тишине иное, совсем не редкость- главное быть у корыта. Возьмите Гончаренко с его "мы уважать себя заставим"( по поводу русского языка),а сейчас он чуть не бандеровец.
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Все предсказуемо.
Ведь голосовали не за то, чтоб у нас что-то было, а за то, чтоб "барыги " не было.
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Як хУтін казав "Кто угодно, только не Порошенко!"
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Журналистка отмечает, что эта власть - не про людей. У нее нет сил - визионерских, гражданских, государственнических - вести паству за собой. Источник: https://censor.net.ua/n3176102
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Так 73% за ними пішли, хоча деякі по дорозі почали щось розуміти.
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Для того, чтобы Зеленский держал свой рейтинг клону, ему надо выступать в Квартале в роли клоуна.
А в роли президента Вова ишак.

Понятно, что весной подменили политический рейтинг клоунским. Но подмена - это подмена, и в конце концов её стает видно, что роль не та, и артист не тот, и вообще на ишака похож.

Но на этом "рейтинге" ещё и набрали целый ящик мусора, как они сами себя называют - дебилы. И как дебилам удержаться? Нужен рейтинг ишаку, нужно платить за ток-шоу с заказными рейтингами. Это политическая катастрофа. Чтобы ишак стал почитаем в лесу - это надо быть не ишаком, и не дебилами.
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"коронавирус - это про власть: на голове - корона, а страной руководит колония простейших с высоковероятным летальным исходом для организма, в котором она разместилась", - подытожила Мостовая Источник: https://censor.net.ua/n3176102

Тобто тре негайно проводити лікування для знищення тих вірусів. А при необхідності - хірургічне втручання доки ця зараза ще операбельна. І без наркозу, щоб навіть 73% відчули, ЩО вони накоїли під гаслами "Аби не Порох", "Па пріколу" та "Хужє нє будєт"
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зеля так боится уйти от кормушки, как ни один президент до него в Украине... Т. к его просто убьют после всего)
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ужас ситуации заключается в том, что у нас 2/3 страны - это инфантильные идиоты, и они выбрали во власть таких же инфантильных идиотов..
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цимес ситуации заключается в том,что у нас 5 лет управлял потужный популист-шароварщик.
именно его действия/бездействие привело к выбору 2/3 людей страны.

при зеленой мрази продолжается все тоже самое+более откровенная работа на врага.

а ты пой про инфантильных идиотов,к касьянову помошником пойдешь-он бойцов ВСУ ублюдками считает.тоже
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И это было очевидно с первого дня его "пребывания".
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а еще в начале 2019 года это разве было не понятно ???
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А что, кто-то из предшественников думал о стране? Об Украине и ее народе? Да никто - только о собственном обогащении. А черни просто потворствуют, чтоб сильно не гавкала.
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особенно сильно обогатился Порошенко? да?
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Ну да.
Вовачка, такая себе Ким Кардашьян на посту президента.
Мысли только о том хорошо ли выглядит задница.
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Интересно, чтобы подумали украинцы если бы россияне выбрали преЗЕдентом хазанова?
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Маладец журналістка пані Юлия Мостовая, ніхто до неї так виразно, яскраво і правдиво не описав очільників ЗЕкодла.
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Скажим так, если бы сейчас в Украине был альтернативный проукраинский человек то Вова уже давно заслужил на импичмент и на суд по статье госизмена. Но как говорили сами порохоботы коня на переправе не меняют и не шатайте лодку ато путиннападэ и МВФ не даст кредитов
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Ну так то коня, а твой зебил максимум на осла тянет, пусть до конца сидит, все голосовавшие за Монику должны наестся до отвала, хавайТЕ.
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зебил у нас 1.и он общий-и для петесонов и для зелебоб!)))
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толстая мамашка разумкова доперла в какой компании оказался синулько и что ему за енто грозит?????????????

А валить "клятого баригу" придумивая ахинею и бред в 2014-2019 ниче не крутило в определенних местах НЕ????
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Думал что Гончарук - очень добрый, а он оказался не патриотом
Может просто прикидывается малоросом, а на самом деле он хороший?)
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Юлия Мостовая о расстрелах на Майдане.

Отдавал приказы "конкретный человек"
"Они никогда не будут названы. В силу того что остыли следы которые были поначалу. Люди которые перехватили власть, они хорошо подули на эти следы. Они не сами по себе остыли, эти следы, они на них хорошо подули. И в ГПУ... и Турчинов с Яценюком... "
https://www.youtube.com/watch?v=tWH5Fi8b0fw


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Когда это Мостовая мочит зеленую власть пересичные ей верят. А когда она рассказывает про то что Турчинов и Яценюк покрывают людей устроивших расстрел Майдана, отправляйся в спам?
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Вот это поворот. А я думал Черная рота Беркута Майдан расстреливала.
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Это тетка теперь гуру порохоботов. Пусть послушают что она говорит о власти Порошенко и компании.
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Ну що, нові лічікі. Ви готові йти патрулювати разом із колоборантами кордон? Готові взяти своїх діточок і йти з ними туди захищати ідею президента? Чи ви думаєте, що за вас підуть це робити порохоботи? Ні, ми почекаємо. Ви там як небудь вирішуйте ці питання, а ми будемо втомлюватися. Не забувайте, що відповідалтьність будуте нести в судах ОРДЛО і сидіти за проступки на їх підвалах. А як ще може бути з того, що запропонували? І ще, всі грошенята, що мали йти на медицину, освіту, дорлоги підуть на відбулову даунбаса за ваш рахунок.
Ви це зробите разом, а ми підемо в кабаки, на концерти "дізеля" (бо ваш довбаний квартал все ніколи не буде для нас сміхом). Ставте великі подвійні замки на вхідні двері квартир, бо "братики" вже після виборів будуть тут. А вони голодні.
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Артисту нужно, чтоб у него была публика и аплодисменты. Все остальное его не гребёт.
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это как у хама ростовского в государственной резиденции Межигорье-всего 1 тризуб, и тот был прикручен на саморез в "посольском домике"

признак временщиков.
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А що казав полковник Мостовий, поки не став страждати на непрохідність і любий друзь та Кум Цієї Нації не проміняв його на якогось бурята: не підвести Україну, не підвести Президента, не підвести Віктора (Андрійовича), не підвести Вітю, чи просто "Не зрадь Майдан"? Жодного разу не вимовили слів "країна" та "Україна", натомість часто звучало "не підвести Вову" ​​і "утримати рейтинг Вови", - Мостова про розмови з Богданом, Єрмаком і Гончаруком - Цензор.НЕТ 6766
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Как вы уже задолбали, то Богдан не такой теперь Ермак не такой, а как быть с крученым пацаном Ложкиным и с ЗАЖОПинцем Райниным? ...... сидели ребята тихонечко, вертели свои дела, и никто о них не вспоминал Жодного разу не вимовили слів "країна" та "Україна", натомість часто звучало "не підвести Вову" ​​і "утримати рейтинг Вови", - Мостова про розмови з Богданом, Єрмаком і Гончаруком - Цензор.НЕТ 7705
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Прпавильно!
Этого, полковника давай, как там его, Гриценко!
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Вот если Гриценко то тагда все былобы хорошо. Все в квартете расселись на другие иеструменты и играли старую музыму под дерижором по имени Гриценко. Обломилась рокировочка из квартета кого не выбери все по старому былоб.
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о как запели: от "хуже не будет" до "бьіла бьі тожесамае".
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Все правильно понимаете. Так все и было и есть.
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мостовая..порохоботка..за бабло обосрет маму папу))
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Я понимаю,"страна","Украина" для них это чуждо. Но я ржу с того,как они ставят в стойло и сцут в глаза 73%му быдлу которое их выбрало.
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Парахнявая шворка! Если воют ВСЕ, значит новая команда Зеленского работает!
Потому, что ВСЕ это куча негодяев, которые сидят у корыта 30 лет.
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