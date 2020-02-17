 Ни разу не произнесли слова "страна" и "Украина", зато часто звучало "не подвести Вову" и "удержать Вовин рейтинг", - Мостовая о разговорах с Богданом, Ермаком и Гончаруком

Об этом в статье "Какая разница?" пишет главред "Зеркала недели", журналистка Юлия Мостовая, инфромирует Цензор.НЕТ.
Журналистка отмечает, что эта власть - не про людей. У нее нет сил - визионерских, гражданских, государственнических - вести паству за собой.
"Признаюсь, мне приходилось обстоятельно беседовать и с Андреем Богданом, и с Алексеем Гончаруком, и с Андреем Ермаком. Все достаточно интересные и неглупые люди. ... Никто из них ни одного раза за время многочасовых разговоров не произнес слов "страна" или "Украина". А вот формулировки "не подвести Вову", "поддержать Вову", "удержать Вовин рейтинг", "помочь Вове" - звучали постоянно. Повидав немало бояр из свит всех украинских царей, с подобным феноменом я сталкиваюсь впервые", - рассказала Мостовая.
По ее словам, "пастырь следует за паствой, потакая ее желаниям".
"Давая полиции негласное распоряжение не останавливать "евробляхи"; закрывая глаза на массовое занижение таможенной стоимости импортных товаров; откладывая введение кассовых аппаратов; не понимая значения всеобщего декларирования; смягчая ответственность за неоформление на работу и откладывая на потом множество других болезненных, но необходимых решений", - подчеркнула Мостовая.
Журналистка считает, что замена Богдана Ермаком четко показывает, что "Зеленский все еще не осознал своей ответственности. Что комфорт он ценит выше эффективности".
"Для осознания и попытки решения всех этих вопросов Зеленскому мало смены главы офиса. Нужна кардинальная перезагрузка как офиса, так и Кабмина. Ведь пока что, коронавирус - это про власть: на голове - корона, а страной руководит колония простейших с высоковероятным летальным исходом для организма, в котором она разместилась", - подытожила Мостовая.
- Как часто они держат Вову за "рейтинг" ?
И что "там" не так, что его трудно удержать
Каждый день новости, одни хуже других, и это то, что только просачивается в инет..
чем идиот, дорвавшийся до власти (с)
Ведь голосовали не за то, чтоб у нас что-то было, а за то, чтоб "барыги " не было.
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Так 73% за ними пішли, хоча деякі по дорозі почали щось розуміти.
А в роли президента Вова ишак.
Понятно, что весной подменили политический рейтинг клоунским. Но подмена - это подмена, и в конце концов её стает видно, что роль не та, и артист не тот, и вообще на ишака похож.
Но на этом "рейтинге" ещё и набрали целый ящик мусора, как они сами себя называют - дебилы. И как дебилам удержаться? Нужен рейтинг ишаку, нужно платить за ток-шоу с заказными рейтингами. Это политическая катастрофа. Чтобы ишак стал почитаем в лесу - это надо быть не ишаком, и не дебилами.
Тобто тре негайно проводити лікування для знищення тих вірусів. А при необхідності - хірургічне втручання доки ця зараза ще операбельна. І без наркозу, щоб навіть 73% відчули, ЩО вони накоїли під гаслами "Аби не Порох", "Па пріколу" та "Хужє нє будєт"
именно его действия/бездействие привело к выбору 2/3 людей страны.
при зеленой мрази продолжается все тоже самое+более откровенная работа на врага.
а ты пой про инфантильных идиотов,к касьянову помошником пойдешь-он бойцов ВСУ ублюдками считает.тоже
Вовачка, такая себе Ким Кардашьян на посту президента.
Мысли только о том хорошо ли выглядит задница.
А валить "клятого баригу" придумивая ахинею и бред в 2014-2019 ниче не крутило в определенних местах НЕ????
Может просто прикидывается малоросом, а на самом деле он хороший?)
Отдавал приказы "конкретный человек"
"Они никогда не будут названы. В силу того что остыли следы которые были поначалу. Люди которые перехватили власть, они хорошо подули на эти следы. Они не сами по себе остыли, эти следы, они на них хорошо подули. И в ГПУ... и Турчинов с Яценюком... "
https://www.youtube.com/watch?v=tWH5Fi8b0fw
Ви це зробите разом, а ми підемо в кабаки, на концерти "дізеля" (бо ваш довбаний квартал все ніколи не буде для нас сміхом). Ставте великі подвійні замки на вхідні двері квартир, бо "братики" вже після виборів будуть тут. А вони голодні.
признак временщиков.
Этого, полковника давай, как там его, Гриценко!
Потому, что ВСЕ это куча негодяев, которые сидят у корыта 30 лет.