 Ни разу не произнесли слова "страна" и "Украина", зато часто звучало "не подвести Вову" и "удержать Вовин рейтинг", - Мостовая о разговорах с Богданом, Ермаком и Гончаруком

Об этом в статье "Какая разница?" пишет главред "Зеркала недели", журналистка Юлия Мостовая, инфромирует Цензор.НЕТ.

Журналистка отмечает, что эта власть - не про людей. У нее нет сил - визионерских, гражданских, государственнических - вести паству за собой.

"Признаюсь, мне приходилось обстоятельно беседовать и с Андреем Богданом, и с Алексеем Гончаруком, и с Андреем Ермаком. Все достаточно интересные и неглупые люди. ... Никто из них ни одного раза за время многочасовых разговоров не произнес слов "страна" или "Украина". А вот формулировки "не подвести Вову", "поддержать Вову", "удержать Вовин рейтинг", "помочь Вове" - звучали постоянно. Повидав немало бояр из свит всех украинских царей, с подобным феноменом я сталкиваюсь впервые", - рассказала Мостовая.

По ее словам, "пастырь следует за паствой, потакая ее желаниям".

"Давая полиции негласное распоряжение не останавливать "евробляхи"; закрывая глаза на массовое занижение таможенной стоимости импортных товаров; откладывая введение кассовых аппаратов; не понимая значения всеобщего декларирования; смягчая ответственность за неоформление на работу и откладывая на потом множество других болезненных, но необходимых решений", - подчеркнула Мостовая.

Журналистка считает, что замена Богдана Ермаком четко показывает, что "Зеленский все еще не осознал своей ответственности. Что комфорт он ценит выше эффективности".

"Для осознания и попытки решения всех этих вопросов Зеленскому мало смены главы офиса. Нужна кардинальная перезагрузка как офиса, так и Кабмина. Ведь пока что, коронавирус - это про власть: на голове - корона, а страной руководит колония простейших с высоковероятным летальным исходом для организма, в котором она разместилась", - подытожила Мостовая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Богдан абсолютно нетерпим к любому проявлению коррупции, к которому он не имеет отношения", - Мостовая