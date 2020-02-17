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 Адвокаты Мангера пытались встретиться в тюрьме Болгарии с фигурантом дела Гандзюк Левиным: им отказали, - ZN.UA

В воскресенье, 16 февраля, адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с Алексеем Левиным (Москаленко), которого подозревают в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

Об этом ZN.UA сообщил источник в Службе безопасности Украины. передает Цензор.НЕТ.

Свидания с Левиным адвокатам Мангера добиться не удалось - власти Болгарии им отказали.

Предположительно, клиент Ильченко и Мурашкина может быть обеспокоен возможными показаниями Левина по делу Гандзюк и стремится выяснить, насколько тот готов сотрудничать со следствием.

Как сообщалось, 24 января на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина.

По информации СБУ, если задержанный согласится на упрощенную процедуру выдачи Украине, экстрадиция может занять 30-40 дней, в противном случае процедура может растянуться на годы.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

21 января 2020 г. фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3176100
 
   
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Ну шо "правазащитнички", облизались (хотів написати відсм..ктали, але видалять) це вам не печерський чи баришівський суд. Панама навчила навіть партянку з його кпк
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