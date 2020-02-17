 Около 8 миллиардов долларов: "Нафтогаз" уточнил сумму убытков от захвата РФ крымских активов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза" в понедельник.

Сообщается, что "Нафтогаз" дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконной экспроприацией крымских активов Нафтогаза в 2014 году - размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 млрд долл. США.

Как сообщалось, Суд признал, что Российская Федерация нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы "Нафтогаз" в Крыму.

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Несмотря на появление в арбитраже в январе 2017 года, Российская Федерация продолжала уклоняться от участия в арбитражном производстве в течение почти трех лет. В декабре 2019 года Россия подала встречное заявление относительно размера компенсации убытков, но не заявила ни одного альтернативного расчета убытков.

Российская Федерация не отрицает, что незаконно экспроприировала активы "Нафтогаза", но утверждает, что не должна "Нафтогазу" никакой компенсации.