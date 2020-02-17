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Все про:Гаага (184) Крым (22374) Нафтогаз (2867) оккупация (6906) экспроприация (3)

 Около 8 миллиардов долларов: "Нафтогаз" уточнил сумму убытков от захвата РФ крымских активов

НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний группы "Нафтогаз" подали ответ на встречное заявление Российской Федерации относительно размера компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза" в понедельник.

Сообщается, что "Нафтогаз" дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконной экспроприацией крымских активов Нафтогаза в 2014 году - размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 млрд долл. США.

Как сообщалось, Суд признал, что Российская Федерация нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы "Нафтогаз" в Крыму.

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Несмотря на появление в арбитраже в январе 2017 года, Российская Федерация продолжала уклоняться от участия в арбитражном производстве в течение почти трех лет. В декабре 2019 года Россия подала встречное заявление относительно размера компенсации убытков, но не заявила ни одного альтернативного расчета убытков.

Российская Федерация не отрицает, что незаконно экспроприировала активы "Нафтогаза", но утверждает, что не должна "Нафтогазу" никакой компенсации.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3176098
 
   
 Топ комментарии
 
Російська Федерація не заперечує, що незаконно експропріювала активи "Нафтогазу", але стверджує, що не винна "Нафтогазу" жодної компенсації.

Генітально...
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С новой политикой, чтобы не обидеть Путина, сейчас ещё Коболев и в убытке останется. Заставят отдавать все премии взад.
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Віртуальні чи реальні кошти для України 2030? Та все рівно судитися потрібно.
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Раз нафтогаз за 5 лет еще не заставил рашу компенсировать эти убытки - предлагаю оштрафовать руководство во главе с Коболевым и Витренко на 10% от суммы. Как с премиями - только наоборот, будет справедливо.
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Ты тупее ничего больше не мог написать ? Близько 8 мільярдів доларів: "Нафтогаз" уточнив суму збитків від захоплення РФ кримських активів - Цензор.НЕТ 8278 .
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Російська Федерація не заперечує, що незаконно експропріювала активи "Нафтогазу", але стверджує, що не винна "Нафтогазу" жодної компенсації.

Генітально...
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С новой политикой, чтобы не обидеть Путина, сейчас ещё Коболев и в убытке останется. Заставят отдавать все премии взад.
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Є ще моральна частина та енергетична безпека України. Це можна оцінювати у сотні мільярдів доларів, бо агресивними діями росії у цій частині ми мали збитки.
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Кацапія вкрала Крим і ніучом нівінавата.
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