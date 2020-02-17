 "Богдан - безудержный хам, Ермак обучен манерам и маневрам", - Мостовая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в статье "Какая разница?" пишет главред "Зеркала недели", журналистка Юлия Мостовая.
По ее словам, "Богдан - безудержный хам, Ермак обучен манерам и маневрам".
"Богдан неправдоподобно открыт и честен в своих заявлениях по причине абсолютного безразличия к общественному мнению. Ермак, заявивший за день до отставки об отсутствии конфликта между ним и Богданом, публично лжет поразительно легко, и об этом стоит помнить", - подчеркнула Мостовая.
Также, Мостовая отмечает, что Богдан абсолютно нетерпим к любому проявлению коррупции, к которому он не имеет отношения, а Ермак, в отличие от него "очень коммерческий персонаж, знающий толк в распределении долей".
"Оба Андрея испытывают отвращение к правилам. Но, если Богдан их ломал и крушил, то Ермак обтекал, стремясь не привлекать внимание к тихому слалому", - добавила она.
точно также как и ее муж-подкаблучник непонятно какой армии полковник...
Абсолютно пербріханий сенс.
Источник: https://censor.net.ua/n3176097
Бєня, Юля, Толя, МВС...
Да нє тут то било.
Маври уже пролєтают...
Зеленский - кидала
Первая же серьезная проблема с которой столкнулся Ермак, которая касалась встречи Зеленского и Патрушева в Омане, показала что никакими серьезными аналитическими способностями он не обладает. Это просто рупор, через который вещает Москва. Простой анализ текста - для Ермака непосильная задача. Редакция "Схем" на самом деле никогда и не говорила о том, что Зеленский и Патрушев встречались в Омане. Она говорила, что Патрушев и Зеленский находились в Омане в одно время и что Зеленский вернулся в Украину на том же чартере на котором Патрушев прилетел в Оман. Но все эти детали прошли мимо сознания и понимания Ермака, который своим яростным "это неправда от начала до конца" просто выдал и Зеленского и Москву. Вот при любом варианте - Богдан никогда бы не совершил таких ошибок. Ермак - агент влияния и в разведке не профессионал. Иначе он бы знал, что в любом учебнике по разведаналитике, при анализе открытых источников всегда рекомендуют обращать внимание на то, что опровергают официальные представители власти, "...потому что скорее все это правда".
та не - это Украине жопа...
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Тобто зараз почнеться збільшення корупції.