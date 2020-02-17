 "Богдан - безудержный хам, Ермак обучен манерам и маневрам", - Мостовая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в статье "Какая разница?" пишет главред "Зеркала недели", журналистка Юлия Мостовая.

По ее словам, "Богдан - безудержный хам, Ермак обучен манерам и маневрам".

"Богдан неправдоподобно открыт и честен в своих заявлениях по причине абсолютного безразличия к общественному мнению. Ермак, заявивший за день до отставки об отсутствии конфликта между ним и Богданом, публично лжет поразительно легко, и об этом стоит помнить", - подчеркнула Мостовая.

Также, Мостовая отмечает, что Богдан абсолютно нетерпим к любому проявлению коррупции, к которому он не имеет отношения, а Ермак, в отличие от него "очень коммерческий персонаж, знающий толк в распределении долей".

"Оба Андрея испытывают отвращение к правилам. Но, если Богдан их ломал и крушил, то Ермак обтекал, стремясь не привлекать внимание к тихому слалому", - добавила она.

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