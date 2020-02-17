 "Богдан абсолютно нетерпим к любому проявлению коррупции, к которому он не имеет отношения", - Мостовая

Об этом в статье "Какая разница?" пишет главред "Зеркала недели", журналистка Юлия Мостовая, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, не смотря на то, что Богдан "во врагах, как в репьяхах, покинул Банковую", он много сделал для Зеленского.
"Пробив и реализовав идею досрочных выборов парламента, перезагрузил ЦИК, включил турборежим в Раде, удержал фракцию от разборки на олигархические запчасти, сконструировал из комфортных для Зеленского людей подобие системы управления", - отметила Мостовая.
Журналистка отмечает, что Богдан сбросил груз ответственности, но унес с собой груз чувствительных знаний.
"Не думаю, что Богдан станет плевать ядом компромата, но защитить себя сумеет. Сторонники Андрея Богдана полагают, что одним из наиболее серьезных последствий его ухода станет усиление парламентских позиций Игоря Коломойского и Арсена Авакова: "Богдана во фракции боялись. У него было немало оперативно-технических возможностей для отслеживания движений доверенных менеджеров потенциальных скупщиков. Как только они приближались к депутатам "Слуги народа" - Богдан бил по рукам. Теперь это делать некому", - подчеркнула Мостовая.
По ее словам, Богдан абсолютно нетерпим к любому проявлению коррупции, к которому он не имеет отношения.
Она считает, что решение об отставке Богдана было верным, потому, что качества в том, что он построил, оказалось слишком мало.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса Президента.
Мухомет это то существо что юзало 12-летних детей?
Ну и куда пошло оно? Еще Путина прицитируй шо: тот шо ворует - очень злой
і загалом не про занесення бабла у кабінет,
корупція - це схема на державному рівні,
як ротердам++++, або рюкзаки, або горіхи,
або монополізація ринку автогазу
Але там ще багато чого є :
"Признаюсь, мне приходилось обстоятельно беседовать и с Андреем Богданом, и с Алексеем Гончаруком, и с Андреем Ермаком. Все достаточно интересные и неглупые люди. Моя мама всегда говорила: "Дурак - это просто человек не на своем месте". Но не только это спонтанное воспоминание объединяет всех троих. Никто из них ни одного раза за время многочасовых разговоров не произнес слов "страна" или "Украина". А вот формулировки "не подвести Вову", "поддержать Вову", "удержать Вовин рейтинг", "помочь Вове" - звучали постоянно. Повидав немало бояр из свит всех украинских царей, с подобным феноменом я сталкиваюсь впервые. Этот "монотеизм" не оставляет места ни для ответственности за нас, ни для заботы о нас, ни для милосердия к нам. При всей сентиментальности Зеленского, эта власть - не про людей. У нее нет сил - визионерских, гражданских, государственнических - вести паству за собой".
"Может быть пастух расставил капканы на волков? Нет. Экспертизы по трансфертному ценообразованию экспорта как не было, так и нет. Антимонопольный комитет не просто завис - он валяется. В результате реформ Польша попала в ЕС и НАТО, а Украина - в список Forbes. Неуклюжая промышленная приватизация породила касту олигархов, а предлагаемый к принятию вариант закона о рынке земли укрепит и обогатит касту олигархов аграрных, так и не исполнив мечту о наполнении государственной казны миллиардами долларов. Конкуренции со стороны иностранных инвестиций местные хозяева жизни не опасаются: инструментов для инвестирования нет; защиты собственности нет; суды перешли на хозрасчет. Хаос мглою небо кроет: с инвест-няней можно только бухать из кружки. "Вы поймите, - объяснял мне вполне здравомыслящий человек логику президента, - Зеленский пришел на один срок и через четыре года он хочет вернуться к любимому делу - продолжить выступать с "Кварталом". Для этого нужна телевизионная площадка. И он не хочет критично портить отношения ни с кем из олигархов, способных, когда придет время, эту площадку предоставить"."
Якщо так, то Лі Куан Ю сказав як лідеру розпочати боротьбу з корупцією:Почніть з того, що посадіть за ґрати своїх друзів. Ви знаєте за що, вони знають за що, і народ вам повірить».
Тому великому Зе потрібно для початку, щоб наблизитись , хоча б до рівня підошви сандалет Лі Куан Ю посадити:
Рябошапку
Авакова
Богдана
Коломойського
Разумкова
Шефіра
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