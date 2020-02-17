 "Богдан абсолютно нетерпим к любому проявлению коррупции, к которому он не имеет отношения", - Мостовая

Об этом в статье "Какая разница?" пишет главред "Зеркала недели", журналистка Юлия Мостовая, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, не смотря на то, что Богдан "во врагах, как в репьяхах, покинул Банковую", он много сделал для Зеленского.

"Пробив и реализовав идею досрочных выборов парламента, перезагрузил ЦИК, включил турборежим в Раде, удержал фракцию от разборки на олигархические запчасти, сконструировал из комфортных для Зеленского людей подобие системы управления", - отметила Мостовая.

Журналистка отмечает, что Богдан сбросил груз ответственности, но унес с собой груз чувствительных знаний.

"Не думаю, что Богдан станет плевать ядом компромата, но защитить себя сумеет. Сторонники Андрея Богдана полагают, что одним из наиболее серьезных последствий его ухода станет усиление парламентских позиций Игоря Коломойского и Арсена Авакова: "Богдана во фракции боялись. У него было немало оперативно-технических возможностей для отслеживания движений доверенных менеджеров потенциальных скупщиков. Как только они приближались к депутатам "Слуги народа" - Богдан бил по рукам. Теперь это делать некому", - подчеркнула Мостовая.

По ее словам, Богдан абсолютно нетерпим к любому проявлению коррупции, к которому он не имеет отношения.

Она считает, что решение об отставке Богдана было верным, потому, что качества в том, что он построил, оказалось слишком мало.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса Президента.

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