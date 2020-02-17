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Все про:пожар (3931) смерть (6431) ГСЧС (2486) вода (349)

 За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли 44 человека, на водных объектах - 16, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 10.02 по 16.02 во время пожаров погибли 44 человека, на водных объектах - 16.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 204 чрезвычайных события. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 90 человек.

Ликвидированы 934 пожара, спасены на пожарах 33 человека и не допущено уничтожение огнем 443 зданий и 177 ед. техники. Во время пожаров погибли 44 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 276 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлен 81 выезд, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 267 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 16 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3176094
 
 
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Нормально так. То давайте у звязку з цим будемо просити миру, чи кудись розводитись чи прививки якісь робити....
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це ще раз підтверджує, що ми країна третього світу. В Австралії в тих колосальних пожежах загинуло лише 26 осіб, а в нас щотижня гине понад 30-40 осіб. А якщо врахувати ще автоаварії + тих хто втопився, то навіть війна на Сході відпочиває з тими втратами....
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Просто жесть...каждому по огнетушителю выдавать нужно!
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