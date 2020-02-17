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 Завтра работа КПВВ "Марьинка" будет приостановлена, - штаб ОС

18 февраля работу КПВВ "Марьинка" будет приостановлена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook. 

"К сведению граждан, завтра в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" будут проводиться мероприятия по обновлению системы электрических сетей. Поэтому по решению командующего объединенных сил 18 февраля будет временно прекращено осуществление пропускных операций в этом контрольном пункте. Это минимально необходимое время для проведения запланированных работ", - сказано в сообщении.

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Командование объединенных сил акцентирует внимание граждан на этой информации при планировании своих поездок.

Завтра работа КПВВ Марьинка будет приостановлена, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176093
 
 
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Готовляться до збільшення пропуску пабєдітєлєй у вайнє з украінскім націоналізмом?
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А зачем эта информация украинцам? Украинцы не ездят в дыру и выехали оттуда, остались только зебилы и малоросы
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Електрические сети желательно поднять повыше и хорошенько натянуть. Напряжение должно составлять не менее 6 кВ.
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