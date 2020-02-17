 В Конституционном суде РФ назвали СССР незаконно созданным государством: Россия должна обладать статусом "непричастной к тоталитарным преступлениям"

Как информирует Цензор.НЕТ, об пишет "Коммерсант".
По его мнению, Россия должна обладать конституционным статусом государства, "непричастного к тоталитарным преступлениям".
Такие заявления содержатся в мнении судьи по одному из свежих решений КС РФ.
Арановский подчеркнул, что современное российское государство было создано не как преемник Советского Союза, а "вместо и против" него.
При этом судья уверен, что Россия должна возмещать вред, причиненный СССР, - но не как наследник государства-виновника, а "с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию".
"Даже в условном юридическом смысле России незачем навлекать на свою государственную личность вину в советских репрессиях и замещать собою государство победоносного и павшего затем социализма, - говорит судья. - Это невозможно уже потому, что его вина в репрессиях и других непростительных злодеяниях, начиная со свержения законной власти Учредительного собрания, безмерна и в буквальном смысле невыносима".
По его мнению, Российская Федерация должна обладать конституционным статусом государства, "непричастного к тоталитарным преступлениям ни "лично", ни в правопреемстве".
"Идеализировать российскую государственность не обязательно, но и вязать ее правопреемством с тоталитарным режимом нет оснований",— заключает он, добавляя, что "…российское государство учреждено не в продолжение коммунистической власти, а в реконструкции суверенной государственности с ее возрождением на конституционных началах; оно воссоздано против тоталитарного режима и вместо него".
"Не нужно быть преемником и последователем, например, пиромана, чтобы тушить пожары и спасать погорельцев с их имуществом, - заключает судья КС. - Наследовать коммунизму тоже не обязательно, чтобы исправлять последствия тоталитарного зла".
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ БІЛИ где-то на Марсе , а не на территории ссср ??
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Правоприемницей которого являеться россия ??
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а как же победобесие.., вот это все...?
разрыв шаблонов....
Совки..! - Россия бросит вас сынки.., всегда.. (с)...
Бо доктор Джекілл --- не містер Хайд.
Сметанат борщу
От троляка
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А ведь россия - ПРАВОПРИЕМНИЦА ссср ???
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