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Все про:Россия (74955) СССР (709)

 В Конституционном суде РФ назвали СССР незаконно созданным государством: Россия должна обладать статусом "непричастной к тоталитарным преступлениям"

Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский назвал Советский Союз незаконно созданным государством и заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником "репрессивно-террористических деяний" советской власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об пишет "Коммерсант".

По его мнению, Россия должна обладать конституционным статусом государства, "непричастного к тоталитарным преступлениям".

Такие заявления содержатся в мнении судьи по одному из свежих решений КС РФ.

Арановский подчеркнул, что современное российское государство было создано не как преемник Советского Союза, а "вместо и против" него.

При этом судья уверен, что Россия должна возмещать вред, причиненный СССР, - но не как наследник государства-виновника, а "с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию".

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"Даже в условном юридическом смысле России незачем навлекать на свою государственную личность вину в советских репрессиях и замещать собою государство победоносного и павшего затем социализма, - говорит судья. - Это невозможно уже потому, что его вина в репрессиях и других непростительных злодеяниях, начиная со свержения законной власти Учредительного собрания, безмерна и в буквальном смысле невыносима".

По его мнению, Российская Федерация должна обладать конституционным статусом государства, "непричастного к тоталитарным преступлениям ни "лично", ни в правопреемстве".

"Идеализировать российскую государственность не обязательно, но и вязать ее правопреемством с тоталитарным режимом нет оснований",— заключает он, добавляя, что "…российское государство учреждено не в продолжение коммунистической власти, а в реконструкции суверенной государственности с ее возрождением на конституционных началах; оно воссоздано против тоталитарного режима и вместо него".

"Не нужно быть преемником и последователем, например, пиромана, чтобы тушить пожары и спасать погорельцев с их имуществом, - заключает судья КС. - Наследовать коммунизму тоже не обязательно, чтобы исправлять последствия тоталитарного зла".

Источник: https://censor.net.ua/n3176092
 
 
 Топ комментарии
 
Карелия, процветающий посёлок городского типа Пиндуши, Медвежьегорский р-н, ХХІ век, бывшая территория загнивающей Финляндии, все-таки хорошо, что когда-то его спасли вовремя от финно-бандеровцев.

В Конституционном суде РФ назвали СССР незаконно созданным государством: Россия должна обладать статусом "непричастной к тоталитарным преступлениям" - Цензор.НЕТ 472
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У паРашки политическая биполярка. Когда ей выгодно, она "наследница ссср". Когда нет, она "вместо и против" него.
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Тоисть..
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ БІЛИ где-то на Марсе , а не на территории ссср ??
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Правоприемницей которого являеться россия ??
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Если раша не приемник ССР, то, как минимум, нахер из ООН! Для начала.
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А имущество - поделить между республиками ссср.
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У паРашки политическая биполярка. Когда ей выгодно, она "наследница ссср". Когда нет, она "вместо и против" него.
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Имущество СССР заграбастать-они правоприемники,а ответить,за преступления режима-нет.Феерично. У Конституційному суді РФ назвали СРСР незаконно створеною державою: Росія повинна мати статус "непричетної до тоталітарних злочинів" - Цензор.НЕТ 2766
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Топорно, но для внутреннего российского потребителя годится.
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Вот поэтому Крым НИКОГДА не входил в состав рф, которая не имеет ничего общего с ссср. Правда, кацапы? В Конституционном суде РФ назвали СССР незаконно созданным государством: Россия должна обладать статусом "непричастной к тоталитарным преступлениям" - Цензор.НЕТ 5459
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Карелия, процветающий посёлок городского типа Пиндуши, Медвежьегорский р-н, ХХІ век, бывшая территория загнивающей Финляндии, все-таки хорошо, что когда-то его спасли вовремя от финно-бандеровцев.

В Конституционном суде РФ назвали СССР незаконно созданным государством: Россия должна обладать статусом "непричастной к тоталитарным преступлениям" - Цензор.НЕТ 472
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и знаки указывают на место перехода ...
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причому вони потім потрапляютть на Донбас, де мочать бЕндеровців. То ж рашкка, геть неадекватна країна з ворованим прапором, гербом та землями.....
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вот сейчас совко-дрочерам и на Московии и в Украине обидно стало....

а как же победобесие.., вот это все...?
разрыв шаблонов....
Совки..! - Россия бросит вас сынки.., всегда.. (с)...
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Кацапия априори будєт тоталітарним,человеконенавистническим образованием!!!
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Московия тоже незаконно отсоединилась от Золотой Орды.
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Московия не отсоединялась от Орды - она просто захватила власть в остатках Орды
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Біла й пухната --- Росія-лайт,
Бо доктор Джекілл --- не містер Хайд.
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Выходит теперь их надо оттуда гнать и принимать обратно?
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тормозная кацапня. Все и так давно знат что засрашная изгойка 404 это псевдогосударство и русня это не люди совсем, а североазиатские монголоидные свинособаки.
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Подождите ??
.

А ведь россия - ПРАВОПРИЕМНИЦА ссср ???
.
.


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тепер виходить що вона така правонаступниця як і літаючі дуже низько крокодили У Конституційному суді РФ назвали СРСР незаконно створеною державою: Росія повинна мати статус "непричетної до тоталітарних злочинів" - Цензор.НЕТ 1495 А народ "русский и не русский"то не в курсі!
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все таки готуються шоб не платити по рахунках. У Конституційному суді РФ назвали СРСР незаконно створеною державою: Росія повинна мати статус "непричетної до тоталітарних злочинів" - Цензор.НЕТ 1500
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Ну да, как принять долги бывшего ССР, так раша приемник, как отвечать за преступления ССР, так не к нам.
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видно кацапия шо то чувствует своим протухшим задом
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цікаво про що розмовляв з кобилою помпео вчора в Мюнхені...
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а для Пупсика развал СиСиСиПи явился колоссальнейшей традией хх века
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Цікаво, як довго цей світовий баласт ще буде тероризувати світ?
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Если Констиционный суд рашии более тщательно разберется то окажется что и раша не законно созданное государство.
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Двенадцать шагов евроваты и )(уйла для реабилитации палачей и убийц рашии. Эт был шаг второй . Первый- кидок на лоха в Мюнхене.
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Рашка уже и без союза натворила преступлений не меньше.
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