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Все про:акция (2006) Киев (18577) Нацполиция (10928) Крищенко (298)

 Полиция усилила меры безопасности в центре столицы, - Крищенко

Уже поступило несколько сообщений о проведении массовых акций.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции, об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Со вчерашнего дня в центральной части города привлечено к несению службы около 1000 правоохранителей: как полицейских, так и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"Наряды будут патрулировать для обеспечения порядка. Привлечены также кинологи и взрывотехники. Правоохранители будут проводить превентивные меры, в частности проверки вещей и документов. Прошу с пониманием относиться, ведь это нужно для того, чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно", - отметил Крищенко.

Также начальник столичной полиции призвал не брать в места проведения акций запрещенные законодательством предметы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176089
 
 
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През сыт, что до его приезда начнут выполнять 12-й пункт?
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Ребята, выходите в медицинских масках, закрывающих лицо, чтобы потом по судам не таскали. В условиях надвигающейся эпидемии это более чем оправдано.
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А акции чему посвещены, прощальные акции зелебобиков?
Это был бы праздник!
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нарид любит своих слуг!
нарид хочет, чтоб слуги нивчом ни нуждались.
мама любит кожаніе рюкзаки.

и галавное, шо не Порошенко...
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Вспомнился древний анекдот. Пришли две девушки из деревни в фотоателье и просят фотографа:
* Сфотографуйте нас на пів росту , але щоб було видно нові калоші *.
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Акции пока еще не запрещены. Скоро эти безобразия будут жестко пресекать, ибо власть от б-га.
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