 Полиция усилила меры безопасности в центре столицы, - Крищенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции, об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Со вчерашнего дня в центральной части города привлечено к несению службы около 1000 правоохранителей: как полицейских, так и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"Наряды будут патрулировать для обеспечения порядка. Привлечены также кинологи и взрывотехники. Правоохранители будут проводить превентивные меры, в частности проверки вещей и документов. Прошу с пониманием относиться, ведь это нужно для того, чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно", - отметил Крищенко.

Также начальник столичной полиции призвал не брать в места проведения акций запрещенные законодательством предметы.

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