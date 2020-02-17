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 Политика Украины, За рубежом
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 Глава Мюнхенской конференции Ишингер о скандальных "12 шагах": Это не надо воспринимать так ужасно серьезно

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер прокомментировал скандальный план "12 шагов завершения войны в Украине", который разрабатывали, в частности, россияне.

Как отмечается в сюжете ТСН.Тиждень, Ишингер считает, что Европа не должна принимать отдаление России и должна усиливать с ней диалог, держать двери открытыми - несмотря на действия в Сирии, Грузии, Украине, передает Цензор.НЕТ.

Также он недоумевает, почему документ вызвал такой резонанс.

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"Да, я частно подписал этот документ, так же как это сделал и Карл Бильд. Но нет причины так возмущаться. Мы делаем много разных предложений и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения. Но все это не надо воспринимать так ужасно серьезно", - говорит Ишингер.

Напомним, доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" был опубликован в пятницу, 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности. В нем не было упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждалось, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагались шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму". В МИД Украины подчеркнули, что тезисы доклада не отражали официальную позицию Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3176087
 
 
 Топ комментарии
 
когда в твою страну придет руцкий мир, то не воспринимай это так серьезно, товарисчь Ишингер
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дедусь наелся тульских пряников и напрочь оторвался от реальности...
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Мы пошутили, вы посмеялись. Клоуны в цирке --это несерьезно.
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Когда у вас в Германии "русский мир" оттяпает Саксонию с Баварией, под предлогом поиска "скреп" Екатерины Второй, вот тогда Вам, господин Ишингер, будет не до смеха, если Вы конечно не покаитесь в том "что Вы - немец", как одна Ваша соотечественница из Думы РФ!!!
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когда в твою страну придет руцкий мир, то не воспринимай это так серьезно, товарисчь Ишингер
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"..и наградить тов.Ишингера Вольфганга Иозефовича почётной грамотой Дюссельдорфского областного комитета Партии и поездкой в г.Москву правом посещения Мавзолея Ленина..."
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Ну, он и ему подобные, в случае шухера, всегда успеют ******** за океан и продолжат оттуда тявкать. Проходили уже такое.
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А то и вообще, станет коллаборантом. И такое уже было.
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дедусь наелся тульских пряников и напрочь оторвался от реальности...
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Видать пряники были с аргентинским коксом. Похоже начинается мировое умопомешательство.
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Пусть тебя Пуйло трахнет, а ты не воспринимай это серьезно!
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Хохлозебилы, не воспринимайте так ужасно серьезно тот факт, что по вашей клавише уже стучат все кому не лень.
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так уж и дешёвые, - сказал ишингер, поглаживая карман.
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Украина уже почти год без президента Это не надо воспринимать так ужасно серьезно, - глава Мюнхенской конференции Ишингер о скандальных "12 шагах" - Цензор.НЕТ 9588
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Це ті що мають доступ до Тирнету. У телеглядачів Г+Г, 112 і прочая, результати будуть протилежні.
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видел примерно такое же на просторах цн, весной, в прошлом году, до выборов) не позорься)
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после зелёной сопли на посту президента позориться некуда
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кому петя второй тур выборов проиграл, куда уже позорней
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позор. но не Петра, а тех 73%... виртуоз не виноват, что в зале собрались, кто не способен его оценить
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ну, конечно не пети, то нарид плохой... да, помню, примерно с той же риторикой он и пролетел выборы
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ты в восторге от действий зелёных властей?
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так откуда следует, что муууудрый народ не лоханулся?
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ни откуда, "муууудрый" народ выбрал из того, что было, - там нереально было не "лохануться"
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Батя, то не Петя проиграл второй тур. ПРОИГРАЛА УКРАИНА.
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Благодаря наполеончику Украину перестают воспринимать серьезно.
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Основная заслуга принадлежыт мудрому нариду! Ненадо недооценивать зубожилых!
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Та да. Он претворяет в жизнь чаяния 73% избирателей. Истинно наридный презик.
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А що він має робити коли Брехун оманський вітає ***** з Новим роком, а потім з днем св.Валентина? Йому це потрібно більше ніж нам?
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Вони там не служили і не знають навіщо це потрібно.
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Вы фрицы не воспринимаите серьезно,когда в ваши открытые двери они нассут,насрут и пустят сероводород.
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Приносячи в жертву х-лу Україну,стара шльондра Європа робить вдвоє сильнішою майбутнього окупанта Європи ординську Московію... Ну а так взагалі не треба це сприймати жахливо серйозно...
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Украинцам не привыкать жить в совке, если он вернётся, а европейцы ужаснутся, да поздно будет!
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Зебилы, как вам живеться с мыслью что благодаря вам Украина сейчас на уровне зимбабве и науру с которой никто всеръез не считаетьсяи только смеються глядя на зеклоуна, а при Порошенко было государство которое добивалось военной помощи и санкций против Х@йла!?
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Государство на хліб не намажаш, відповідають зебіли.
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а у кого ты спросил? у них язык засунут в одно место и ответить не может Це не треба сприймати аж так жахливо серйозно, - глава Мюнхенської конференції Ішингер про скандальні "12 кроків" - Цензор.НЕТ 2999!
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Не нужно наказывать домушников, и не нужно от них отдаляться. А нужно вести с ними вести диалог и держать двери открытыми.
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А если серьезно, то почему никто не выполняет Будапештский меморандум подписанный Президентами пяти стран. Почему на выполняются тома межгосударственный договоров о дружбе, признании границ , молчу уже про попранные нормы международного права. Всем на это насрать, и никто не вспоминает. Зато Украина должна выполнять всякую хрень написанную на заборе, минские договоренности, кого? Кучмы, Захарченко и Плотницкого? Формулу штангенциркуля написанную на коленке, в конституцию!!!! Теперь эта хрень сварганенная в Кремле. И блин наши аж из трусов выпрыгивают, что бы встретиться и что то подписать ещё. Дешевки, вытирали об вас ноги сотни лет, и дальше будут.
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вот же мрази продажные. я не могу понять существ, подобных этому. каковы мотивы его действий? после нас хоть потоп? или вторая мировая наглядно не продемонстрировала, что в кустах отсидеться не получится? ведь если он подохнет раньше, то его детям все равно придется расплачиваться за ублюдочность папашки.
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Лютi новини
1. Двум пернатым в одной берлоге не ужиться.
Министр иностранных дел Турции Чавушоглу заявил в Мюнхене, что в случае провала переговоров с Россией, Турция сделает односторонние шаги, чтобы остановить наступление войск Асада и его союзников в Идлибе.
В Сирии для лаптей повторяется афганский сценарий, только там Штаты подогнали Стингеры и пошел "птичкопад", а здесь турки подогнали "бойцам оппозиции к Асаду" ПЗРК.
Как результат - три сбитые вертушки за неделю. Пока бойцы сбивают только вертолеты, когда дело дойдет до самолетов - остается лишь вопросом времени, на что намекнул министр иностранных дел Турции.
Напомню, именно после получения Стингеров, вся война для СССР в Афганистане утратила смысл - без прикрытия с воздуха, военные караваны расстреливались повстанцами как в тире.
Скоро на Московии опять станут опасными турецкие помидоры. Так всегда бывает, когда хутина не держат за пацана, а считают обыкновенным ******.

2. Дело - труба.
Министр энергетики США Дэн Бруйетт, отвечая на полях Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос о попытках Москвы обойти американские санкции в отношении трубоукладчиков «Северный поток - 2», заявил, что Московия не сможет достроить его самостоятельно ввиду отсутствия у «Газпрома» необходимых технологий.
«Северный поток - 2» не дотянули до берега Германии. Не беда! Надо опустить трубу в море и не накачивать, а всасывать! Тогда вода вместе с рыбой пойдёт за поребрик и она станет рыбной супержержавой! А поскольку рыба будет приходить к источнику газа, то её сразу можно будет жарить.

3. Клоуну тексты пишут сообща.
"Совместный контроль над границей с представителями так называемых «Л/ДНР» и местные выборы в ОРДЛО. Для проведения местных выборов, Украина рассматривает возможность совместного контроля над границей украинской стороной, ОБСЕ и представителями ОРДЛО. Зеленский в очередной раз подчеркнул, что не согласится на проведение выборов без контроля за границей".
В общем, стратег порвался - ему некогда думать. Тактик тоже где-то громко плачет по Оману и обманутой любви. И на дне дружно верещат, обнявшись Сивуха вместе с Ермаком, про прощение. Простить бы, догнать и опять простить, и контрольное "прощаю" для закрепления результата.
Вот только проклятые порохоботы не сдаютца, им до лампочки выборы.
В первую очередь, им подавай вывод российских войск и совкового металлолома, восстановление украинской власти, СБУ, прокуратуры, судов, погранвойск.
А потом уже и выборы.
Если посмотреть, какие темы педалирует "The власть", по факту выходит, что она выполняет задания:
- постепенное вытеснение россии за рамки войны;
- признание гражданского конфликта в Украине, где россии отведена роль миротворца;
- спешка с выборами - снятие санкций с россии;
- подрыв авторитета Украины на международной арене.

4. Танец смерти.
Не припомню, чтобы хоть один документ туда-сюда таскали с сайта. Проект "12 шагов капитуляции Украины" то появляется на сайте, то исчезает.
Видать, он должен был на что-то очень сильно повлиять, но Порох испортил всю малину.
Представляете, какое там рубилово?
И.Лютый
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козел ты глава. давай такое же точно заявление касательно например германии. особенно 12 пункт. уроды.
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Историю не учат , в Мюнхене уже задабривали людоеда . Забыли чем закончилось ???
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«Збитий льотчик» не в курсі, що він «збитий» та продовжує міцно тримати штурвал

Прем'єр Хорватії, президент Литви, генсек НАТО, прем'єр Канади, міністр оборони Німеччини, американські конгресмени та політики, міністри закордонних справ Туреччини, Словаччини, Німеччини - усього понад три десятки зустрічей за дві доби у Мюнхені.
Ось далеко не повний перелік двосторонніх зустрічей, проведених за дві доби Президентом Порошенко на полях Безпекової Мюнхенської конференції.
І кожна з цих зустрічей має певний результат в контексті укріплення обороноздатності України, посилення/продовження антиросійських санкцій, тощо.
«Збитий льотчик» не в курсі, що він «збитий» та продовжує міцно тримати штурвал.
Pavlo Nuss
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"проведених за дві доби Президентом Порошенко"

Корона спать не мешает Наполеону? Новости из параллельной вселенной?
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"Мы делаем много разных предложений и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения" Це не треба сприймати аж так жахливо серйозно, - глава Мюнхенської конференції Ішингер про скандальні "12 кроків" - Цензор.НЕТ 2873
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пёрнул..... понухал..... вспомнил- у мэдэль лучше пахнет
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Скільки ще Московія повинна сбить цівільних літаків, отруїти людей щоб Европа зрозуміла що Московія це, як колись говорив Рейген -" імперія зла". Чи навпаки ,скільки потрібно заплатити чиновникам, щоб вони бачили в Московії - голуба миру
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Мій далеко не "свіжий" з 2016р. допис на ФБ, але як підходить для цього ліберастичного виродка Ішінгера!
"Якось дивився онлайн виступ якогось начальника Сайдика з ПАРЄ на Раді безпеки ООН. Після того, що цей трухляво-старий та лисий лібераст-толераст наговорив про те, як Україна повинна діяти відносно ОРДіЛО, згадав слова Карла Юнга про Європу між Першою та Другою світовими війнами. Як він сказав, в цей історичний період: "Європа була хвора відсутністю совісті". Я не Карл Юнг, я взагалі немолодий малопомітний українець, але і я маю свою думку про те, чим хвора Європа після закінчення Холодної війни. Ні, тепер вона не хворіє відсутністю совісті, вона вже навіть забула, що така моральна дефініція існує. Замість совісті вона інфікувалась толерастією, бездумно-зажерливим профітом та фальшивим гуманізмом. Головне слово в лексиконі ******** європейців КОМПРОМІС. Це помітно на кожному кроці. Головна ціль за рахунок компромісу, щоб все навкруги них було спокійним. Щоб українці заспокоїлись та жували соплі, щоб ОРДіЛОвські бандити заспокоїлись, щоб ***** обпився брому та заспокоївся... Мертвецький спокій, а не справедливість та честь, здається, є головною мрією європейських квазігуманістів. До їхніх ліберастичних мізків не доходить, що такі поняття, як честь, гордість, самоповага, порядність, які не допускають компромісу при багатьох ситуаціях, все ж існують

Я, наприклад, не розумію і ніколи не зрозумію компромісу між вбивцею і батьками вбитого. А європоцівські "гуманісти" вважають, що такий компроміс не тільки можливий, а і бажаний.
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блть..... его внатуре надо поселить в серой зоне.... навсегда............
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Налякай коміка

Наша ЗЕлена Бубочка обмочила памперса в Мюнхені!
Зеленський влаштував істерику організаторам, і категорично відмовлявся штовхать рєчь, якщо в залі буде Порошенко!
А що так, Вова???
А нам так нравилось, як ти борзо на нього плигав на дебатах!
"Как ви спітє по ночам?"
"Почєму нє расслєдуются дєла Майдана, бла бла бла..." - де то все????
Очєнь би хотілось знову на ту борзоту подивитись!!!
Порошенко в Мюнхені посягнув на святе! На мою пальмову вєтку в номінації "Налякай коміка!"... але то вже солідніше!
Міжнародний рівень!!!
Наші журналісти, натомість, запитали в організаторів - чи боїться Зеленський Лаврова, який там був присутній.
І знаєте що??? Ну??? Вгадали???? Ніт!!!!
В списку-заяві, яку було долучено до істерики, було лиш одне прізвище - "нє пускайтє Порошенка, мнє БУДЄТ НЄКОМФОРТНО ВИСТУПАТЬ!"
Кажуть це цитата щоб ви розуміли про некомфортно виступать.
А Лавров шо - нормальний мужик, йому теж можна в очі позаглядать.
Зеленський любить російську *********.
Зеленський боїться в своїм житті тільки Марусю в Україні і Порошенка за її межами.
Я обіцяла на суді, що увесь світ дізнається про те, що в нас преЗЕдент - сцикло.
Блін... мені навіть робити нічого не треба, він сам справляється,піду візьму ще попкорна з пепсіколою.

І ще, до відома - в знак протесту проти подібної поведінки, депутат європарламенту Міхаель Галлер вийшов із зали.
Також цікаво - чому тепер українському преЗЕденту надають МАЛУ залу для виступів, а раніше - нам надавали велику залу.
Це якось від розмірів президента залежить? ...
Чи від масштабності його стратегічного мислення?)
Маруся Звіробій
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Россия купила всех. Просто и незатейливо. Этим людям на все наплевать. Это же не про их дом идет речь.
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очень зорошо ,что эта провокация/спецоперация ФСБ и МИД РФ сорвалась, но нам нужно провести расследования к кому ведут следы с нашей стороны.. а следы ведут к Медведчуку, Пинчуку, секретарю РНБО Данилову, Ермаку и Зеленскому..
похоже, эти "12 шагов к капитуляции" это то, о чем Зеленский и Пукин договорились 9 декабря в Париже, а в Мюнхене они должны бы завизировать свои договоренности, но Порошенко и американцы "Атлантический совет) сорвали эти договоренности и спасли Украину..
Боже, береги Украину от зебилов и предателей!
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Ну так поставьте там подпись - хотелки Уйла!
Все равно никто воспринимет ни эти 12 шагов и эту конференцию серьезно!
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Агент Кремля Ангела зробила свою справу. Німці відробляють своі 30 ***********.
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