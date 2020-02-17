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 Политика Украины, За рубежом
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 Это не надо воспринимать так ужасно серьезно, - глава Мюнхенской конференции Ишингер о скандальных "12 шагах"

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер прокомментировал скандальный план "12 шагов завершения войны в Украине", который разрабатывали, в частности, россияне.

Как отмечается в сюжете ТСН.Тиждень, Ишингер считает, что Европа не должна принимать отдаление России и должна усиливать с ней диалог, держать двери открытыми - несмотря на действия в Сирии, Грузии, Украине, передает Цензор.НЕТ.

Также он недоумевает, почему документ вызвал такой резонанс.

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"Да, я частно подписал этот документ, так же как это сделал и Карл Бильд. Но нет причины так возмущаться. Мы делаем много разных предложений и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения. Но все это не надо воспринимать так ужасно серьезно", - говорит Ишингер.

Напомним, доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" был опубликован в пятницу, 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности. В нем не было упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждалось, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагались шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму". В МИД Украины подчеркнули, что тезисы доклада не отражали официальную позицию Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3176087
 
 
 Топ комментарии
 
когда в твою страну придет руцкий мир, то не воспринимай это так серьезно, товарисчь Ишингер
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дедусь наелся тульских пряников и напрочь оторвался от реальности...
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Мы пошутили, вы посмеялись. Клоуны в цирке --это несерьезно.
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когда в твою страну придет руцкий мир, то не воспринимай это так серьезно, товарисчь Ишингер
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"..и наградить тов.Ишингера Вольфганга Иозефовича почётной грамотой Дюссельдорфского областного комитета Партии и поездкой в г.Москву правом посещения Мавзолея Ленина..."
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Ну, он и ему подобные, в случае шухера, всегда успеют ******** за океан и продолжат оттуда тявкать. Проходили уже такое.
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А то и вообще, станет коллаборантом. И такое уже было.
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дедусь наелся тульских пряников и напрочь оторвался от реальности...
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Видать пряники были с аргентинским коксом. Похоже начинается мировое умопомешательство.
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Пусть тебя Пуйло трахнет, а ты не воспринимай это серьезно!
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Хохлозебилы, не воспринимайте так ужасно серьезно тот факт, что по вашей клавише уже стучат все кому не лень.
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так уж и дешёвые, - сказал ишингер, поглаживая карман.
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Украина уже почти год без президента Это не надо воспринимать так ужасно серьезно, - глава Мюнхенской конференции Ишингер о скандальных "12 шагах" - Цензор.НЕТ 9588
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Це ті що мають доступ до Тирнету. У телеглядачів Г+Г, 112 і прочая, результати будуть протилежні.
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видел примерно такое же на просторах цн, весной, в прошлом году, до выборов) не позорься)
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Благодаря наполеончику Украину перестают воспринимать серьезно.
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Основная заслуга принадлежыт мудрому нариду! Ненадо недооценивать зубожилых!
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Та да. Он претворяет в жизнь чаяния 73% избирателей. Истинно наридный презик.
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А що він має робити коли Брехун оманський вітає ***** з Новим роком, а потім з днем св.Валентина? Йому це потрібно більше ніж нам?
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Вони там не служили і не знають навіщо це потрібно.
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Вы фрицы не воспринимаите серьезно,когда в ваши открытые двери они нассут,насрут и пустят сероводород.
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Приносячи в жертву х-лу Україну,стара шльондра Європа робить вдвоє сильнішою майбутнього окупанта Європи ординську Московію... Ну а так взагалі не треба це сприймати жахливо серйозно...
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Зебилы, как вам живеться с мыслью что благодаря вам Украина сейчас на уровне зимбабве и науру с которой никто всеръез не считаетьсяи только смеються глядя на зеклоуна, а при Порошенко было государство которое добивалось военной помощи и санкций против Х@йла!?
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Государство на хліб не намажаш, відповідають зебіли.
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а у кого ты спросил? у них язык засунут в одно место и ответить не может Це не треба сприймати аж так жахливо серйозно, - глава Мюнхенської конференції Ішингер про скандальні "12 кроків" - Цензор.НЕТ 2999!
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Не нужно наказывать домушников, и не нужно от них отдаляться. А нужно вести с ними вести диалог и держать двери открытыми.
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А если серьезно, то почему никто не выполняет Будапештский меморандум подписанный Президентами пяти стран. Почему на выполняются тома межгосударственный договоров о дружбе, признании границ , молчу уже про попранные нормы международного права. Всем на это насрать, и никто не вспоминает. Зато Украина должна выполнять всякую хрень написанную на заборе, минские договоренности, кого? Кучмы, Захарченко и Плотницкого? Формулу штангенциркуля написанную на коленке, в конституцию!!!! Теперь эта хрень сварганенная в Кремле. И блин наши аж из трусов выпрыгивают, что бы встретиться и что то подписать ещё. Дешевки, вытирали об вас ноги сотни лет, и дальше будут.
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вот же мрази продажные. я не могу понять существ, подобных этому. каковы мотивы его действий? после нас хоть потоп? или вторая мировая наглядно не продемонстрировала, что в кустах отсидеться не получится? ведь если он подохнет раньше, то его детям все равно придется расплачиваться за ублюдочность папашки.
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