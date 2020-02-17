 Это не надо воспринимать так ужасно серьезно, - глава Мюнхенской конференции Ишингер о скандальных "12 шагах"

Как отмечается в сюжете ТСН.Тиждень, Ишингер считает, что Европа не должна принимать отдаление России и должна усиливать с ней диалог, держать двери открытыми - несмотря на действия в Сирии, Грузии, Украине, передает Цензор.НЕТ.

Также он недоумевает, почему документ вызвал такой резонанс.

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"Да, я частно подписал этот документ, так же как это сделал и Карл Бильд. Но нет причины так возмущаться. Мы делаем много разных предложений и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения. Но все это не надо воспринимать так ужасно серьезно", - говорит Ишингер.

Напомним, доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" был опубликован в пятницу, 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности. В нем не было упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждалось, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагались шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму". В МИД Украины подчеркнули, что тезисы доклада не отражали официальную позицию Украины.