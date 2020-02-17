EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия
  2906  15
Материалы по теме:
Все про:задержание (5589) Крым (22374) ФСБ (1448)

 ФСБ РФ задержала крымчанина-участника добробата и заключила его под стражу

Сотрудники ФСБ РФ в оккупированном Крыму задержали крымчанина, подозреваемого в участии в батальоне имени Н. Челебиджихана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Подозреваемый в августе 2016 года выехал на территорию Украины, где вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым "крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в деятельности НВФ, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ). Подозреваемый задержан, суд заключил его под стражу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Мельник назвал вероятные имена захваченных ФСБ украинских моряков: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи, Максим Терехов. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3176085
 
 
 Топ комментарии
 
Щас наловят...Не то що воду в Крим,а пів країни прийдеться віддать...
 показать весь комментарий
 
Нє,я за то,щоб мєнять только военнопленних,всєм остальним,єдущім "погрєть кості","парєшать дєла","правєдать родствєнніков",и пр.бумагу в зуби о личной атвєтствєнности,в случае арєста!!!
 показать весь комментарий
 
В штаны навалил прежде всего зеклоун, и почему европа должна не молчать когда Оманский осел орет про мир в глазах ху@йла и общее патрулирование??
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Щас наловят...Не то що воду в Крим,а пів країни прийдеться віддать...
 показать весь комментарий
 
 
не тільки підлогу країни - всю Україну до Карпат
 показать весь комментарий
 
 
Какие же Вы кацапы бестолковые со своим гугл-переводчиком)
 показать весь комментарий
 
 
досліджую страшні борошна сумління
 показать весь комментарий
 
 
...и не будет этому конца...в эуропа молчит. в штаны наложив... ..
 показать весь комментарий
 
В штаны навалил прежде всего зеклоун, и почему европа должна не молчать когда Оманский осел орет про мир в глазах ху@йла и общее патрулирование??
 показать весь комментарий
 
 
..хорошо знаешь тему общего патрулирования?..плюсы ее и минусы?..хорватский опыт например?.. ФСБ РФ затримала кримчанина і взяла його під варту - Цензор.НЕТ 5078
 показать весь комментарий
 
Трохи знаю тему. Досвід Хорватії діаметрально протилежний. Справедливо, чи ні, але Хорватію тоді навіть звинуватили в особливій жорстокості й елементах геноциду проти сербського населення. Нагадаю, серби компактно проживали на певних хорватських територіях поряд із етнічними хорватами. Це сусідство ніколи не було мирним, але якось співіснували. Відразу після початку війни Бєлград миттєво задіяв той досвід, який Москва пізніше використала в Криму й на Донбасі (а планувала на половині нашої держави) - повзучу окупацію під виглядом "визвольної війни ополченців і місцевого населення". Великі території Хорватії були окуповані, там сформували ніби то місцеві національні адміністрації, а на ділі окупаційні органи. Хорватське населення зазнало страшних переслідувань, утисків та реального винищення. Більшість панічно покидали свої домівки. Кількість убитих і закатованих досі не встановлена.
Наступ на Хорватію був зупинений при допомозі миротворців ООН За цей час хорвати не розказували, як вони прагнуть миру будь-якою ціною, не підтримували контактів з ворогом на непідконтрольних територіях, не рвалися там провести вибори й легітимізувати загарбників. Вони реально допомагали біженцям, роздмухували почуття ненависті до ворога й прагнення безумовного реваншу, готували армію, жорстко формували суспільну думку тощо. Таких, як ті троє наших мерзотників, які підготували під керівництвом з Москви план "красивої" капітуляції України, там навіть засудити не змогли б - вони б до суду не дожили... Особливого значення надавали мобілізації й вишколу для біженців з окупованих земель. З них готували передові загони для першої атаки, на випадок, якщо хорватській армії буде проблемно перетнути лінію розмежування.
І коли мандат сил ООН закінчився й блакитні каски відійшли, Хорватія послала ці "спільні патрулі". Через лінію розмежування рволнулися спраглі помсти місцеві добровольці, хорватські армійці та загони представників поліції й спецслужб. Почалася найсправжніша зачистка територій від етнічних сербів. Ті мусили втікати, покинувши все, що мали. Втекли далеко не всі. Ті, кого нагнали, часто втрачали життя без пояснень причин - мова помсти коротка й жорстока. Тих же, хто мав якесь значення в окупаційних адміністраціях виловлювали й кидали до спеціальних тюрем, за зразкомтого, як пару років назад ті ж серби поступали з хорватами. Не забудуся одного такого місця. Потрапив туди не в часі війни, бо перебував у зовсім іншій частині країни, на сході, а навідався вже в 2000-их, коли через Хорватію їхав на відпочинок і зупинився для огляду Плітвицьких озер. Саме там відбулися найжорсткіші акти цієї драми. Захотів глянути на один закуток далі в горах, де над витоком річечки стояв колись шикарний будинок відпочинку ЦК партії. Під'їхав, на мить зайшов і дуже швидко ретирувався - там у повітрі висить відчуття здавленого жаху. Його відчуваєш фізично. Я вже не кажу про ще не затерті часом сліди розправ і розстрілів. Тут спершу серби убивали хорватів, а потім хорвати "віддали борг жорстокої справедливості" сербам. Отакі там були "спільні патрулі" з ворогом!Задоволений?
 показать весь комментарий
 
 
...схожести во многом хорватской ситуации с нашей не находишь?..ну, если частности, ни на что не влияющие, отбросить?....и хотя у хорватов нет такого ипонутого соседа, с во многом тупее нашего, 140 млн.населением, и 400 км границы просрасранной, им проще было и они сделали.... это все же вариант хоть какой то. если бошками хорошо подумать не про шашечки, а про ехать..некому вот только...така вот печалька..
 показать весь комментарий
 
Осел оманський постійно говорить про війну в Україні і ніколи про маскавську агресію!
Цим він підтверджує верещання ху@ла про "громадянську війну"!

От вже і відповідь була - розбирайтесьз РФ самі! Від колишніх партнерів по колишній, створеній таким ненависним порохом, антипутінськй коаліції. Бубочка все це розвалив в турборежимі, як і знищує Україну під надривний визг екзальтованих зелебобів (зебілів).
 показать весь комментарий
 
 
Кто там анонсировал скорый обмен типа "всех на всех"? ***** последние дни ускоренно набирает обменный фонд. Какие интересы страны бубочка еще сдаст теперь.за случайных людей, браконьеров и дезертиров?
 показать весь комментарий
 
 
Нє,я за то,щоб мєнять только военнопленних,всєм остальним,єдущім "погрєть кості","парєшать дєла","правєдать родствєнніков",и пр.бумагу в зуби о личной атвєтствєнности,в случае арєста!!!
 показать весь комментарий
 
 
ну ок, а де саме воював той добробат? Стояв з 16 року біля КПВВ Чонгар? Стоя-стояв, а потім так "саморозформувався"? Я вже не питаю, чому він був створений і куди поділися усі ті підрозділи, що стояли на Кримблокаді з 20 вересня 2015 року?
Головне питання: де був розум у того "бійця", бо, зрозуміло, що усі, хто хоча б раз був або на Сході, або на адмінмежі з окупованим Кримом, занесені у базу фсб **********.
 показать весь комментарий
 
Если это правда, то он дебил. Как можно было соваться в Крым после этого? Да не верю.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх