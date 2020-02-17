 ФСБ РФ задержала крымчанина-участника добробата и заключила его под стражу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Подозреваемый в августе 2016 года выехал на территорию Украины, где вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым "крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в деятельности НВФ, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ). Подозреваемый задержан, суд заключил его под стражу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Мельник назвал вероятные имена захваченных ФСБ украинских моряков: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи, Максим Терехов. ФОТО