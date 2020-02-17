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Все про:Ирландия (54) Россия (74955) шпионаж (841)

 Ирландия заявила об активизации российских шпионов, их цель - найти уязвимости у трансатлантических кабелей, - The Times

Российские спецагенты погружаются на глубины у берегов Ирландии, чтобы найти уязвимые места у трансатлантических подводных кабелей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает The Times.

По данным издания, ирландские правоохранители считают, что шпионов направило Главное разведывательное управление РФ. Их задача – выявить слабые места кабелей, которые по дну Атлантики связывают Европу с Америкой, чтобы в случае конфликта совершить диверсию - и повредить их.

Также силовики Ирландии сообщают об активизации российской агентуры в порту Дублина. Они опасаются, что россияне могут использовать Ирландию как базу, поскольку ирландская контрразведка не развита на достаточном уровне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы РФ используют Чехию как плацдарм для атаки на Украину, - Служба безопасности и информации ЧР

В декабре 2019-го Le Mode сообщали, что во Французских Альпах нашли базу шпионов России. Их подразделение отвечало за заказные убийства, акты саботажа и управление конспирированной системой обмена информацией в Европе.

Источник: https://censor.net.ua/n3176084
 
 
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Кацапія створена щоб гадити всьому світу. На інше вони не здатні.
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"Чиcлeннocть cилoвикoв PФ вмecтe c apмиeй oкoлo 5 млн., т.e. 12% тpyдocпocoбнoгo мyжcкoгo нaceлeния cтpaны, кoтopыe нe пpoизвoдят НИЧЕГО. Eжeгoднo этa opaвa aгpeccивныx бeздeльникoв oбxoдитcя в 10 тpлн. pyб. - бoлee 36% pacxoдoв бюджeтa."



Ирландия заявила об активизации российских шпионов, их цель - найти уязвимости у трансатлантических кабелей, - The Times - Цензор.НЕТ 6436

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Кацапія створена щоб гадити всьому світу. На інше вони не здатні.
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Если погружаются глубоко,так могут и потонуть.... Ирландия заявила об активизации российских шпионов, их цель - найти уязвимости у трансатлантических кабелей, - The Times - Цензор.НЕТ 8218
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***** уже текст соболезнования подготовили. Ірландія заявила про активізацію російських шпигунів, їхня мета - знайти уразливі місця трансатлантичних кабелів, - The Times - Цензор.НЕТ 7056
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"Чиcлeннocть cилoвикoв PФ вмecтe c apмиeй oкoлo 5 млн., т.e. 12% тpyдocпocoбнoгo мyжcкoгo нaceлeния cтpaны, кoтopыe нe пpoизвoдят НИЧЕГО. Eжeгoднo этa opaвa aгpeccивныx бeздeльникoв oбxoдитcя в 10 тpлн. pyб. - бoлee 36% pacxoдoв бюджeтa."



Ирландия заявила об активизации российских шпионов, их цель - найти уязвимости у трансатлантических кабелей, - The Times - Цензор.НЕТ 6436

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А годує всю цю армію європа, включно з Україною, купляючи нафту, газ і тд. Ми платим кацапа за те що вони нам гадять і знищують нас.
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Ну что, всё ещё непонятно, где террористов искать?
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пусть ирландцы ищут уязвимости в газо и нефтепроводах из параши и делают врезки.
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А меня давно удивляет, что никто этого ещё не сделал....
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ирландцы когда нибудь глушили рыбу? всплывёт много
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Продолжайте высказывать глубокую озабоченность, вы там ещё "новичка" не нюхали.
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Таке враження, що російських шпигунів нема лише в Україні.
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