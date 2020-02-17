 Аргентина поблагодарила Украину за помощь в эвакуации своих граждан из Ухани

Об этом говорится в заявлении МИД Аргентины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В ведомстве отметили, что аргентинцы хотят присоединиться к украинцам и выехать из Ухани.
"Министерство иностранных дел (Аргентины. - Ред.) выражает благодарность правительству Украины за его щедрость и правительству Китая за сотрудничество", — говорится в заявлении.
Сколько именно аргентинцев заберет украинский самолет из Ухани, ведомство не уточнило.
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Чомусь наші співвідчизники "відмовились"від французької допомоги ще на початку епідемії ,коли ніхто нічого ще не перекривав!
"11 миллионов гривен выделено на эвакуацию и карантин 54 украинцев из Уханя.
Правительство Зеленского 26 !! дней, не в состоянии прислать самолет и обеспечить 14-дневный карантин гражданам Украины. Они даже за 26 дней тупо не смогли понять куда их поселить, для карантина.
Своих граждан из Уханя эвакуировали даже Вануату, Папуа-Новая Гвинея, Бангладеш и Россия. Но не прогрессивные менеджеры Зеленского. Это четкий показатель компетентности и адекватности режима Зеленского.
При "злочинних барыгах" в 2015, например, эвакуация украинцев из Непала была сделана за 4 дня. И это учитывая поломки самолета." Alex N Alex Noyt