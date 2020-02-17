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 Аргентина поблагодарила Украину за помощь в эвакуации своих граждан из Ухани

Министерство иностранных дел Аргентины выразило благодарность Украине за то, что наша страна согласилась вместе со своими гражданами эвакуировать и граждан Аргентины из эпицентра распространения коронавируса — китайской Ухани.

Об этом говорится в заявлении МИД Аргентины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В ведомстве отметили, что аргентинцы хотят присоединиться к украинцам и выехать из Ухани.

"Министерство иностранных дел (Аргентины. - Ред.) выражает благодарность правительству Украины за его щедрость и правительству Китая за сотрудничество", — говорится в заявлении.

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Сколько именно аргентинцев заберет украинский самолет из Ухани, ведомство не уточнило.

Источник: https://censor.net.ua/n3176083
 
   
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На карантині вони в Україні будуть , мабуть.
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Людей вивезуть - то добре! А взамін Аргентина, коли вишле літак за своїми до України, загрузить його "дипломатичним грузом", як свого часу до московії... Ну щоб декому було чим "носик припудрити" перед виступами Аргентина поблагодарила Украину за помощь в эвакуации своих граждан из Ухани - Цензор.НЕТ 3904
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А що Аргентина немає літаків котрі можуть дотягнути до Уханя і назад?
Чомусь наші співвідчизники "відмовились"від французької допомоги ще на початку епідемії ,коли ніхто нічого ще не перекривав!
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Мда... А пам'ятаєте меми про Шкіряка ? Як наші гівноЗМІ верещали ?
"11 миллионов гривен выделено на эвакуацию и карантин 54 украинцев из Уханя.
Правительство Зеленского 26 !! дней, не в состоянии прислать самолет и обеспечить 14-дневный карантин гражданам Украины. Они даже за 26 дней тупо не смогли понять куда их поселить, для карантина.
Своих граждан из Уханя эвакуировали даже Вануату, Папуа-Новая Гвинея, Бангладеш и Россия. Но не прогрессивные менеджеры Зеленского. Это четкий показатель компетентности и адекватности режима Зеленского.
При "злочинних барыгах" в 2015, например, эвакуация украинцев из Непала была сделана за 4 дня. И это учитывая поломки самолета." Alex N Alex Noyt
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