 Аргентина поблагодарила Украину за помощь в эвакуации своих граждан из Ухани

Об этом говорится в заявлении МИД Аргентины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В ведомстве отметили, что аргентинцы хотят присоединиться к украинцам и выехать из Ухани.

"Министерство иностранных дел (Аргентины. - Ред.) выражает благодарность правительству Украины за его щедрость и правительству Китая за сотрудничество", — говорится в заявлении.

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Сколько именно аргентинцев заберет украинский самолет из Ухани, ведомство не уточнило.