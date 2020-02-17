 Пассажирский автобус, маршрутка и грузовик столкнулись под Полтавой, пострадали пять человек, – полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.
Предварительно известно, что произошло столкновение грузовика "Scania", микроавтобуса "Mercedes Sprinter", рейсом "Харьков - Познань" и пассажирского автобуса "Setra".
Двумя бригадами скорой в медицинские учреждения Полтавы для обследования доставили пятерых пассажиров "Mercedes": двух женщин (1950 и 1969 г.р.) и трех мужчин (1955, 1985 и 1986 г.р.). Все - жители Полтавской области.
Полиция работает над изучением обстоятельств ДТП.