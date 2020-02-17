 "Сына, не сдавай папу... Мама вернется, мы ей покажем еще!": киевлянин на глазах у детей избивал жену, а в последней ссоре пырнул ее ножом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал киевский патрульный Дмитрий Крештофов.
По его словам, в семье – пятеро детей, самому младшему 6 лет.
Ребенок рассказал полицейским, что отца уже забирали в полицию за то, что он избивал мать.
"Смотрит на нас и говорит "не люблю полицейских". Пока скорая везла маму в больницу, мы забирали папу с ребенком в райотдел. Говорю малому, чтоб не пугался, мол, поехали покатаю тебя на машине. Сел, довольный, кататься, говорит, люблю, а полицейских все равно не люблю.
- А почему?
- Они уже забирали папу, когда он маму бил.
Тут папа вмешивается.
- Так, сына, не сдавай папу. И не женись. Все проблемы из-за баб. Ну, ниче. Мама вернется, мы ей покажем еще!" - написал полицейский.
По словам полицейского, это не первый случай в этой семье, в прошлый раз служба по делам несовершеннолетних уже ее проверяла, причин лишать родительских прав не нашли: "И вот самое фиговое, ведь, даю 99%, что мама таки вернется. Скажет, что сама упала на нож. Это не первый случай в этой семье, в прошлый раз служба по делам несовершеннолетних уже ее проверяла, причин лишать родительских прав не нашли. И вряд ли в этот раз что-то будет иначе. И вот, с@!*, формально все службы делают свою работу. А по факту, почти у каждого из нас за стенкой растет сосед, который не любит полицию, потому, что она забирает любимого папу, который бьёт любимую маму. Замкнутый круг...".
Типичное животное - сунул , вынул , пошёл нажрался 😀😀😀
Жена тоже безмозглое животное - шо рожает от такого
Детей надо у них забирать- бо ничего путного они из маленьких разумных ангелочков не вырастят
повторяю. Почему проблематично перевести на украинский язык такую вот загадочку: Кем приходится министру отец сына министра?
Для тех, кто в танке: Я не прошу переводить.
Проблема украинский власти в том, шо они мало ассимилированы в западное общество ,
А заграницу видят только у дикарей- Оман, мальдивы и т д и считают что жто - норма
Все рождаются ангелочками - вы посмотрите на их глаза пытливые
Потом родители детей портят , а СОВКОВОЕ ( а Украина ещё совок ) общество занято тупо собой любимыми
Говорят шо Бубочка этот закон завернул? Им нужно послушное нищее стадо и побольше?
Зачем Украине бибизянник типа кацапии?
Потому - СЕРЬЕЗНО
« ужасный вид из окна» -« прекрасный вид из окна»
Почитайте Ваши комменты - вы так и ждёте шо кто то Вам в рыло ( в лицо то есть) заедет 😀
Идите где-то опохмелитесь - видела я таких строителей с утра на стройке- начинает цепляться ко всем: бо с вечера явно недопил 😀😀😀
Красота вы наша. "Красота" по-польски!
Почему проблематично перевести на украинский язык такую вот загадочку: Кем приходится министру отец сына министра?
Потому детьми должны заниматься службы
1, УВОЛИТЬ РАЙОННОГО НАЧАЛЬНИКА ., ответственного за детей.
На хрена ему украинцы налоги платят в виде зарплаты
2, микрорайоне ************************** советы из пронырливых бабушек- решение вопроса
Есть ещё организация разных фондов., поддержка домов семейного типа и т д
ЗАПАДНЫЙ ОПЫТ В КОНЦЕ КОНЦОВ ОТНОШЕНИЯ К СВОИМ ДЕТЯМ В СТРАНЕ
Не ездят депутаты учиться - а только за шмотками в Пандорф
ВЫ СЧИТАЕТЕ ФОТКИ ЖИЛЬЯ ДЕТЕЙ НОРМАЛЬНЫМИ????
Только за жто можно лишить родителей прав
Просто в Украине ПОКА НА ДЕТЕЙ ЯВНО НАЧХАТЬ
Сумно, дітей жалко, ростуть в умовах нелюдських, а країни плювати на те..