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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:дети (3856) насилие (226)

 "Сына, не сдавай папу... Мама вернется, мы ей покажем еще!": киевлянин на глазах у детей избивал жену, а в последней ссоре пырнул ее ножом

Очередная семейная ссора закончилась тем, что мужчина пырнул супругу ножом, после чего испугался, что она умрет и вызвал скорую. Медики сообщили о случившемся полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал киевский патрульный Дмитрий Крештофов.

По его словам, в семье – пятеро детей, самому младшему 6 лет.

Ребенок рассказал полицейским, что отца уже забирали в полицию за то, что он избивал мать.

"Смотрит на нас и говорит "не люблю полицейских". Пока скорая везла маму в больницу, мы забирали папу с ребенком в райотдел. Говорю малому, чтоб не пугался, мол, поехали покатаю тебя на машине. Сел, довольный, кататься, говорит, люблю, а полицейских все равно не люблю.
- А почему?
- Они уже забирали папу, когда он маму бил.
Тут папа вмешивается.
- Так, сына, не сдавай папу. И не женись. Все проблемы из-за баб. Ну, ниче. Мама вернется, мы ей покажем еще!" - написал полицейский.

Сына, не сдавай папу... Мама вернется, мы ей покажем еще!: киевлянин на глазах у детей избивал жену, а в последней ссоре пырнул ее ножом 01

По словам полицейского, это не первый случай в этой семье, в прошлый раз служба по делам несовершеннолетних уже ее проверяла, причин лишать родительских прав не нашли: "И вот самое фиговое, ведь, даю 99%, что мама таки вернется. Скажет, что сама упала на нож. Это не первый случай в этой семье, в прошлый раз служба по делам несовершеннолетних уже ее проверяла, причин лишать родительских прав не нашли. И вряд ли в этот раз что-то будет иначе. И вот, с@!*, формально все службы делают свою работу. А по факту, почти у каждого из нас за стенкой растет сосед, который не любит полицию, потому, что она забирает любимого папу, который бьёт любимую маму. Замкнутый круг...".

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Сына, не сдавай папу... Мама вернется, мы ей покажем еще!: киевлянин на глазах у детей избивал жену, а в последней ссоре пырнул ее ножом 02
Фото: Крештофов/Facebook

Сына, не сдавай папу... Мама вернется, мы ей покажем еще!: киевлянин на глазах у детей избивал жену, а в последней ссоре пырнул ее ножом 03

Источник: https://censor.net.ua/n3176080
 
 
 Топ комментарии
 
Вот так - детей наплодил - а содержать не способен
Типичное животное - сунул , вынул , пошёл нажрался 😀😀😀
Жена тоже безмозглое животное - шо рожает от такого
Детей надо у них забирать- бо ничего путного они из маленьких разумных ангелочков не вырастят
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Так побил - то еще пол беды. Она ж к нему назад вернется, "потому, что дети и им надо отец" и прочие бла бла бла. И так по кругу, пока или не прибьет или его не посадят.
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И раздражает то, что социальные службы существуют номинальное. Дети ростут в таких семьях, но всем по...й.
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Вот так - детей наплодил - а содержать не способен
Типичное животное - сунул , вынул , пошёл нажрался 😀😀😀
Жена тоже безмозглое животное - шо рожает от такого
Детей надо у них забирать- бо ничего путного они из маленьких разумных ангелочков не вырастят
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Так побил - то еще пол беды. Она ж к нему назад вернется, "потому, что дети и им надо отец" и прочие бла бла бла. И так по кругу, пока или не прибьет или его не посадят.
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так будет мне правильный ответ на мой вопросец или как обычно?
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написано идеально. много людей проверяли. которые действительно хорошо знают язык.
повторяю. Почему проблематично перевести на украинский язык такую вот загадочку: Кем приходится министру отец сына министра?
Для тех, кто в танке: Я не прошу переводить.
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Т.е." прошу перевести", но "не прошу переводить"?
"Сину, не здавай тата... Мама повернеться, ми їй покажемо ще!": киянин на очах у дітей бив дружину, а в останній сварці вдарив її ножем - Цензор.НЕТ 6563
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кончай тупо передёргивать. я нигде не прошу переводить, я даже намекаю, что это сделать почти (?) невозможно.
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Слышь ты умник ты хер из рта выйми и нормально людям скажи че ты хочешь!?
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написано более чем ясно. у людей с вопросом проблем нет. он есть у кацапов и зебилов. какое место, убогий, тебе непонятно?
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ты сегодня у зелебобиков дежурный бригадир? да? "Сину, не здавай тата... Мама повернеться, ми їй покажемо ще!": киянин на очах у дітей бив дружину, а в останній сварці вдарив її ножем - Цензор.НЕТ 4333
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Надо делать в Украине какие-то микрорайоные советы из жителей( а не нанятых по блату теток из другой местности) Соседи обычно знают друг друга - и как то проблемы детей в таких семьях решать
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"какие-то микрорайоные советы из жителей" - щоб вони робили поножовщину по-мікрорайонно? Так сказати "па-савєцкі"?
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Почему по-советски? По американски . Попечительское советы практиковались в сша и Британии
Проблема украинский власти в том, шо они мало ассимилированы в западное общество ,
А заграницу видят только у дикарей- Оман, мальдивы и т д и считают что жто - норма
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Тому що ,щоб з цими людьми не робити завжди вийде совдепія .Це в америці вийде так як Ви писали,а попробуйте таке наприклад Індії зробити,побачимо що з того вийде, англікам так і не вдалося їх до порядку привести.
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И раздражает то, что социальные службы существуют номинальное. Дети ростут в таких семьях, но всем по...й.
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В социальные службы попадает народ на зарплату и по блату - они местных жителей просто презирают
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дети - гены 50% папы и 50% мамы, вырастет такое же, сперва будет котов и собак душить, потом людей, типичные зелупоки.
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Это у Вас остатки совка говорят . Из детей можно вырастить умных и нормальных людей- просто этим надо заниматься
Все рождаются ангелочками - вы посмотрите на их глаза пытливые
Потом родители детей портят , а СОВКОВОЕ ( а Украина ещё совок ) общество занято тупо собой любимыми
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я хоть не лицемерю, а говорю прямо как есть - если до 3-х лет не изымать из таких семей детей и не отдавать на усыновление приемным родителям, то вырастет такое же как и родители, но, гены все-равно играют роль, если мать алкашка, то детей в большей степени вероятности постигнет та же участь, если отец алкаш, то процент ниже, но риск сохраняется. Говорю по сути - чтобы вывести таких детей из стресса, нужен длительный и не дешевый курс реабилитации, вы готовы за это платить из своего кармана? я лично готов заплатить чтобы стерилизовать таких родителей.
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Стайные животные с жесткой иерархией и без встроенной ритуализации насилия у нас стали ангелочками - ну на фиг таких ангелочков.
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Папу посадити на тисячу років і проблем нема.
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Кастрировать . Чтобы не плодился дальше 😀
Говорят шо Бубочка этот закон завернул? Им нужно послушное нищее стадо и побольше?
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БИБИЗЯН НАДО КАСТРИРОВАТЬ !!!
Зачем Украине бибизянник типа кацапии?

Потому - СЕРЬЕЗНО
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Ужас - по словацки ( и словянски)- ВЕЛИКОЛЕПНО .
« ужасный вид из окна» -« прекрасный вид из окна»
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БЛИН, ДА ВЫ С УТРА УЖЕ НАРЫВАЕТЕСЬ
Почитайте Ваши комменты - вы так и ждёте шо кто то Вам в рыло ( в лицо то есть) заедет 😀
Идите где-то опохмелитесь - видела я таких строителей с утра на стройке- начинает цепляться ко всем: бо с вечера явно недопил 😀😀😀
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Спасибо. Терь у меня моральное право ответить на грубость грубостью.
Красота вы наша. "Красота" по-польски! "Сину, не здавай тата... Мама повернеться, ми їй покажемо ще!": киянин на очах у дітей бив дружину, а в останній сварці вдарив її ножем - Цензор.НЕТ 2838
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Надо вообще создавать комиссию по определению полноценный ли человек. Форма черепа, цвет глаз и т.д. остальных стерилизовать.
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Вас видно в Израиле уже признали за своего 😀😀😀
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Можно й розстріляти за спробу вбивства. Але закон не дозволяє.
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в УК срок в 1000 лет тоже не предусмотрен. и пожизненное за такое не дают тоже.
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1000 і пожиттеве, це одне й теж. Чого ви його так захищаєте? Чим ви його виправдовуєте?
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мне он пох. меня беспокоят люди вроде вас. фашистинкой пахнет.
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Зрозуміло, ви кацап. Тільки в кацапа перевернуте поняття добра і зла. То що майже вбили жінку, а слідуючий раз він вб'є її точно, і шість дітей, з яких виросте невідомо що це не рахується? Ти хочь знаєш що таке фашизм, кацап?
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некацап, ответь мне на простой вопрос или заткнись.
Почему проблематично перевести на украинский язык такую вот загадочку: Кем приходится министру отец сына министра?
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Такое бы д ло надо на передовую рыть нашим воинам окопы, а он ему уж точно в этом "помогут". Какие могут быть гуманные меры этому отбросу общества? Посадят, а народ страны будет его еще содержать в тюрьме?
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Такое быдло первым побежит сдаваться, а перед этим кому-то из наших ножом в спину пырнет.
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Жто наверно ТА НОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ О КОТОРОЙ БЕСПОКОИТСЯ РАШКА И ПОДСТИЛКА МЕРТВЕТЧУК 😀😀😀
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Если второй супруг (в данном случаи женщина) возвращается, значит, его всё устраивает. Детей конечно жалко, что такое поведение для них будет нормой.
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Дети- это будущее Украины . Кто хочет такие нищее и убогое будущее?

Потому детьми должны заниматься службы
1, УВОЛИТЬ РАЙОННОГО НАЧАЛЬНИКА ., ответственного за детей.

На хрена ему украинцы налоги платят в виде зарплаты
2, микрорайоне ************************** советы из пронырливых бабушек- решение вопроса
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И какие должны быть права у этих "советов"?
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Полные . Берите западные патриархальные аналоги .

Есть ещё организация разных фондов., поддержка домов семейного типа и т д
ЗАПАДНЫЙ ОПЫТ В КОНЦЕ КОНЦОВ ОТНОШЕНИЯ К СВОИМ ДЕТЯМ В СТРАНЕ
Не ездят депутаты учиться - а только за шмотками в Пандорф
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Не понимаю. Что значит "полные"? Могут лишать, например, родительских прав? Отчуждать имущество? Выносить приговоры?
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Могут подавать в суд на лишение родительских прав
ВЫ СЧИТАЕТЕ ФОТКИ ЖИЛЬЯ ДЕТЕЙ НОРМАЛЬНЫМИ????
Только за жто можно лишить родителей прав
Просто в Украине ПОКА НА ДЕТЕЙ ЯВНО НАЧХАТЬ
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Електорат Зевлади))) Але віник стоїть на порозі, щось таки прибирають)))
Сумно, дітей жалко, ростуть в умовах нелюдських, а країни плювати на те..
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