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 Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 1,7 тыс. человек, инфицированы - 70,5 тыс., - госкомитет КНР

В Китае количество умерших от коронавируса COVID-19 достигло 1 770 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным на полночь, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548 человек. Из них в настоящий момент болеют 57 934 человека, в тяжелом состоянии - 10 644 человек.

За последние сутки в Китае скончались 105 человек и выявлены 1,5 тысячи новых случаев заболевания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертность от коронавируса COVID-19 идет на спад, - Госкомитет здравоохранения КНР

Напомним, главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Сваминатан назвала сроки первых тестирований на людях вакцины от коронавируса COVID-19. По ее словам, это произойдет менее чем через полгода - через четыре-пять месяцев. Сейчас уже разрабатываются несколько вакцин от нового вируса.

Ранее китайские ученые разработали портативное устройство, которое может быстро диагностировать заболевание коронавирусом. Аппарат способен оперативно проводить анализ крови человека на наличие коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3176077
 
 
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ненька палає ... б'є поліном по морді... виходить (с)
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Он лаин карта ВОЗ расппространения вируса. Можно посмотреть количество заболевших по странам в том числе и в Украине.

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html%20%20%20#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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