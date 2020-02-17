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 Враг за сутки 9 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

16 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба,  противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по позициям ВСУ, а именно:

- рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 7 мин, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета;
- дважды неподалеку от Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- дважды в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- вблизи Крымского - из 120-мм миномета - 20 мин;
- рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм - 25 мин и 5 мин с 82-мм миномета;
- неподалеку от Новозвановки - из 120-мм миномета противник выпустил 18 мин;
- в районе населенного пункта Хутор Вильный - из миномета калибра 82 мм - 6 мин.

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"На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения. Вчера, 16 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Враг за сутки 9 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176075
 
 
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Так потерь действительно нет, или О-Наичестнейшие приказали так докладывать? Враг за сутки 9 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1263
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Как сказал Ходжа Насреддин, "Если за плов заплачено - его надо съесть...". Если сепаратистам поставили мины и снаряды - их нужно израсходовать... А потом - на совместное "патрулирование"...
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Ну какие обстрелы? Вы всё врёте! Зеленский видел у Путина искорку мира!


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Да это не обстрел а
подготовка к совместному патрулированию
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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А ще соєві гниди оголосили 16 лютого 2020-го року солдатів та офіцерів ВСУ "ублюдками".
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Вдячні зебіли скандують дякуємо, дуже дякуємо.(Аплодисменти, які переходять в овації)
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