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 Выходить из дома только в крайнем случае, не пользоваться личным транспортом, - Китай ужесточил ограничения для жителей Хубэй

Из-за распространения коронавируса в провинции Хубэй запретили использовать личный транспорт и выходить из дома чаще раза в три дня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, по новым правилам 60 миллионов человек должны оставаться дома. Один человек из домохозяйства может выходить из дома раз в три дня, чтобы купить продукты и товары первой необходимости.

На неопределенный срок также запрещено пользоваться личным транспортом. В жилых комплексах открытым останется один вход, его будут охранять, чтобы только местные жители могли входить и выходить.

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Запрет на перемещение транспорта не распространяется на автомобили, которые доставляют товары первой необходимости.

Закрытыми останутся все предприятия, кроме аптек, гостиниц, магазинов и медицинских служб.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (провинция Хубэй), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Также читайте: Смертность от коронавируса COVID-19 идет на спад, - Госкомитет здравоохранения КНР

11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3176074
 
 
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все по протоколу
кто не слушает - на кичу)))
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Меры тоталитарные. Но эффективные... Наверное...
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Цікаво, як будуть виживати ті, хто виробляє свою продукцію у Китаї? А виробляють там майже всі та все. Навіть Apple вже повивозив всіх своїх та може залишити нас без новенького яблука. Шо вже казати про фешн індустрію, якщо всі світові бренди виробляють свою продукцію у Китаї. Колапс нас очікує через цих китайців, світовий колапс.
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да, как же проживёшь без нового "яблока") от то проблема, так проблема)
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так вроде же вакцина там накитайчатилась?
или все равно - из дома вышел - расстрел?
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