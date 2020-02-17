 Выходить из дома только в крайнем случае, не пользоваться личным транспортом, - Китай ужесточил ограничения для жителей Хубэй

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, по новым правилам 60 миллионов человек должны оставаться дома. Один человек из домохозяйства может выходить из дома раз в три дня, чтобы купить продукты и товары первой необходимости.

На неопределенный срок также запрещено пользоваться личным транспортом. В жилых комплексах открытым останется один вход, его будут охранять, чтобы только местные жители могли входить и выходить.

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Запрет на перемещение транспорта не распространяется на автомобили, которые доставляют товары первой необходимости.

Закрытыми останутся все предприятия, кроме аптек, гостиниц, магазинов и медицинских служб.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (провинция Хубэй), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.