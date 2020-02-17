 "Никогда не говори никогда", - в "Газпроме" ответили на заявление министра США Бруйетта о неспособности РФ достроить "Северный поток - 2"

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
В субботу глава американского энергетического ведомства заявил, что российская сторона не сможет своими силами завершить строительство газопровода "Северный поток - 2". Ему был задан вопрос относительно того, считает ли он, что Россия сможет обойти американские санкции, завершив строительство газопровода собственными силами. "Они не смогут", - приводит агентство Bloomberg слова главы Минэнерго США. "Им грозит очень длительная задержка, потому что у России нет соответствующих технологий", - полагает Бруйетт. "Если они разработают ее [технологию], мы посмотрим, что мы сможем сделать", - добавил он.
"Никогда не говори никогда", - сказал на это ТАСС представитель "Газпрома".
Напомним, министр энергетики Соединенных Штатов Дэн Бруйетт считает, что в условиях санкций Россия не сможет справиться с завершением строительства газопровода "Северный поток-2", ведь у нее просто нет необходимых технологий.
Ну , и ?
В этой борьбе победит тот, кто планомерно и упорно занимался развитием технологий. Министр энергетики США не зря весьма прозрачно и крайне презрительно отозвался о технологической отсталости современной России. Лучшей демонстрации этой отсталости, чем крах строительства Северного потока-2, сложно найти.
Сообщения о том, что судно "Академик Черский" снялось с места и двинулось в направлении Сингапура, по всей видимости, можно расценивать, как крест, который Газпром ставит на Силе Сибири. Во всяком случае, в достаточно обозримом будущем. Два катастрофически провальных проекта - Северный поток-2 и Сила Сибири - поставили вопрос о том, кем именно нужно жертвовать. Выбор сделан.
Collapse
Эпидемия в Китае уже очевидно делает китайскую экономику на ближайший год (и это в лучшем случае) неинтересной с точки зрения борьбы за ее рынок уггеводородов. Вся тяжесть борьбы переключается на европейский рынок. И это при том, что он и без того находится в процессе перебалансировки поставок, а проще говоря - в весьма турбулентном состоянии. Несложно понять, что теперь все избыточные объемы газа и нефти ринутся в Европу, создавая на этом рынке огромный навес из излишков.
В такой ситуации достройка Северного потока-2 теряет свой практический смысл - воевать придется не за захват новых процентов доли на рынке, а за удержание имеющихся. Или хотя бы не сликом катастрофическую сдачу того, что есть сегодня.
В этом смысле достройка Северного потока-2, скорее, имиджевое мероприятие. Сам по себе он в складывающихся обстоятельствах не будет иметь никакого практического смысла
Любой, кто мало-мальски шарит в финансах, сейчас начнет в НРК вливать бабло
и икстати по поводу СП2 - Судно вышло, и я уверен, что они его достроят. Сколько было вскукареков насчет Креченского моста? Вот и здесь также