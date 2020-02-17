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Все про:Газпром (3016) строительство (1690) Северный поток (576)

 "Никогда не говори никогда", - в "Газпроме" ответили на заявление министра США Бруйетта о неспособности РФ достроить "Северный поток - 2"

Официальный представитель ПАО "Газпром" Сергей Куприянов прокомментировал слова министра энергетики США Дэна Бруйетта о неспособности России самостоятельно достроить "Северный поток - 2".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

В субботу глава американского энергетического ведомства заявил, что российская сторона не сможет своими силами завершить строительство газопровода "Северный поток - 2". Ему был задан вопрос относительно того, считает ли он, что Россия сможет обойти американские санкции, завершив строительство газопровода собственными силами. "Они не смогут", - приводит агентство Bloomberg слова главы Минэнерго США. "Им грозит очень длительная задержка, потому что у России нет соответствующих технологий", - полагает Бруйетт. "Если они разработают ее [технологию], мы посмотрим, что мы сможем сделать", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - немецкие СМИ

"Никогда не говори никогда", - сказал на это ТАСС представитель "Газпрома".

Напомним, министр энергетики Соединенных Штатов Дэн Бруйетт считает, что в условиях санкций Россия не сможет справиться с завершением строительства газопровода "Северный поток-2", ведь у нее просто нет необходимых технологий.

Источник: https://censor.net.ua/n3176070
 
 
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Тут нефтепровод зависает. Не до газа будет. Бацька всё просчитал.
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Лень искать в Гугле - в 12-м году , вроде, они заявляли, что к 2020-му (если не ошибаюсь) году капитализация Газпрома достигнет 1 млрд долларов?
Ну , и ?
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Достроит ли Газпром Северный поток-2 или нет - это уже вопрос, скорее, пропаганды, чем бизнеса. При той обстановке, которая сейчас разворачивается вокруг китайской эпидемии и возможной рецессии китайской экономики ситуация на европейском рынке будет максимально жесткой. Все невостребованные в Китае объемы нефти и газа ринутся в Европу, а значит - рост поставок СПГ на этот рынок гарантировано обрушит цены на нём. Даже без китайской эпидемии тренд на изменение баланса поставок газа по трубе и в виде сжиженного газа был налицо, эпидемия лишь ускорит этот процесс, сжав все сроки буквально в несколько лет.

В этой борьбе победит тот, кто планомерно и упорно занимался развитием технологий. Министр энергетики США не зря весьма прозрачно и крайне презрительно отозвался о технологической отсталости современной России. Лучшей демонстрации этой отсталости, чем крах строительства Северного потока-2, сложно найти.
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"Им грозит очень длительная задержка, потому что у России нет соответствующих технологий", - полагает Бруйетт. "Если они разработают ее [технологию], мы посмотрим, что мы сможем сделать", - "смотреть" уже пора- после "задержки" обычно что-нибудь рожают...
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Имидж - всё
Сообщения о том, что судно "Академик Черский" снялось с места и двинулось в направлении Сингапура, по всей видимости, можно расценивать, как крест, который Газпром ставит на Силе Сибири. Во всяком случае, в достаточно обозримом будущем. Два катастрофически провальных проекта - Северный поток-2 и Сила Сибири - поставили вопрос о том, кем именно нужно жертвовать. Выбор сделан.

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Эпидемия в Китае уже очевидно делает китайскую экономику на ближайший год (и это в лучшем случае) неинтересной с точки зрения борьбы за ее рынок уггеводородов. Вся тяжесть борьбы переключается на европейский рынок. И это при том, что он и без того находится в процессе перебалансировки поставок, а проще говоря - в весьма турбулентном состоянии. Несложно понять, что теперь все избыточные объемы газа и нефти ринутся в Европу, создавая на этом рынке огромный навес из излишков.

В такой ситуации достройка Северного потока-2 теряет свой практический смысл - воевать придется не за захват новых процентов доли на рынке, а за удержание имеющихся. Или хотя бы не сликом катастрофическую сдачу того, что есть сегодня.

В этом смысле достройка Северного потока-2, скорее, имиджевое мероприятие. Сам по себе он в складывающихся обстоятельствах не будет иметь никакого практического смысла
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чухня полная. тот кто это пиал скорее всего выполняет "заказ" на очерниние китайского рынка.
Любой, кто мало-мальски шарит в финансах, сейчас начнет в НРК вливать бабло
и икстати по поводу СП2 - Судно вышло, и я уверен, что они его достроят. Сколько было вскукареков насчет Креченского моста? Вот и здесь также
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"Никогда не говори никогда" - это ватники про Крым говорят?

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вангую к концу года достроят. Тут чистая прагматика, ничего личного.
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