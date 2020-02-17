 Главу Минюста США Барра призывают уйти с должности из-за скандала, связанного с расследованием о вмешательстве РФ в выборы

Текст письма обнародовала американская неправительственная организация Protect Democracy, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Возмущение юристов вызвал скандал вокруг дела Роджера Стоуна, бывшего советника Трампа, которого обвинили в том, что он препятствовал правосудию, оказывал давление на свидетелей и давал ложные показания на заседании Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США. Обвинения были выдвинуты в ходе расследования специального прокурора Роберта Мюллера по российскому вмешательству в выборы США.

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Прокуроры, которые занимались делом, рекомендовали для Стоуна наказание в виде заключения на срок от семи до девяти лет. После негативной реакции на рекомендованное наказание со стороны президента, руководство министерства изменило его, что побудило четырех прокуроров отойти от дела в знак протеста.

"Эти действия и вред репутации Министерству юстиции относительно честности и верховенства права, требуют, чтобы господин Барр ушел в отставку", - говорится в письме законодателей.

Министерство юстиции США заявило, что дело не обсуждали с представителями Белого дома, а министр Барр в интервью американскому каналу АВС раскритиковал заявления президента. "Я не могу выполнять свою работу в министерстве из-за постоянных комментариев, которые мне вредят, - подчеркнул Барр. - Думаю, пора перестать писать твиты об уголовных делах, которые ведет министерство".

В своем письме юристы одобрительно отозвались о заявлениях Барра о независимости правового процесса, однако, отметили, что "действия громче слов".

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Напомним, 24 марта 2019 года Балл Барр предоставил Конгрессу США краткий отчет на четырех страницах, который он составил по докладу, подготовленному спецпрокурором США Робертом Мюллером по итогам расследования вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году. Главным из выводов было отсутствие доказательств сговора команды Дональда Трампа с Россией перед президентскими выборами в 2016 году.