 Украинская легкоатлетка Геращенко выиграла золото турнира в Чехии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, 24-летняя Ирина Геращенко выиграла золото с результатом 1,94 метра. Отметим, что этот показатель стал лучшим на шесть сантиметров от второго места.

Серебро и бронзу завоевали Маруша Чернюл (Словения) и Светлана Радзивил (Узбекистан).

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В начале февраля Геращенко заняла пятое место на соревнованиях в немецком Карлсруэ. Первые две позиции остались за Ярославой Магучих и Юлией Левченко соответственно.

Напомним, украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Марина Бех-Романчук победили на турнире серии World Indoor Tour в Глазго (Шотландия).