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Все про:легкая атлетика (87) победа (438) Чехия (922)

 Украинская легкоатлетка Геращенко выиграла золото турнира в Чехии

В чешском Брно проходили международные соревнования по прыжкам в высоту.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, 24-летняя Ирина Геращенко выиграла золото с результатом 1,94 метра. Отметим, что этот показатель стал лучшим на шесть сантиметров от второго места.

Серебро и бронзу завоевали Маруша Чернюл (Словения) и Светлана Радзивил (Узбекистан).

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В начале февраля Геращенко заняла пятое место на соревнованиях в немецком Карлсруэ. Первые две позиции остались за Ярославой Магучих и Юлией Левченко соответственно.

Напомним, украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Марина Бех-Романчук победили на турнире серии World Indoor Tour в Глазго (Шотландия). 

Источник: https://censor.net.ua/n3176067
 
   
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