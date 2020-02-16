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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (4633) Россия (74949) Мюнхен (133)

 Нет виктимизации, пафосной риторики, ищет решение, - российский соавтор "12 шагов" Кортунов похвалил Зеленского

Зеленский лучше Порошенко учитывает настроения в Европе, а "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" - не сговор.

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов считает, что выступление украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности будет положительно воспринято в Европе и США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Я много раз слушал выступления Порошенко. Мне кажется, что Зеленский нашел более правильный тон и он лучше учитывает те настроения, которые сегодня есть в Европе. Нет виктимизации, нет пафосной риторики, которая уже стала традиционной. Зеленский ищет решение, и в этом смысле, мне кажется, это будет восприниматься положительно и в Европе, и в США ", - сказал Кортунов на полях Мюнхенской конференции.

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Также он рассказал, что инициаторами документа "Двенадцать шагов по укреплению безопасности в Украине и во всем Евро-Атлантическом регионе" были Российский совет по международным делам, европейский аналитический центр European Leadership Network и американская организация Nuclear Threat Initiative, которая занимается вопросам предотвращения ядерной угрозы.

"Понятно, что этот документ нравится не всем, но мне кажется, неверно видеть в нем какие-то зловещие политические замыслы, как это определили в аппарате Порошенко - как мюнхенский сговор. Я хочу подчеркнуть, что политика - это искусство возможного, как говорил Бисмарк, и авторы этого документа исходили из того, что возможно сегодня", - отметил Кортунов.

По пункту этого документа относительно начала национального диалога об украинской идентичности, в том числе с Россией, он добавил, что это было бы полезным для Украины. "Украина является очень плюралистическим обществом и для нее такой диалог был бы полезен. Что касается участия других стран-соседей - это вопрос к украинскому руководству, насколько оно готово к такому диалогу", - сказал гендиректор РСМД.

Напомним, доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" был опубликован в пятницу, 14 февраля, на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

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В нем не было упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждалось, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагались шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму".

В этот же день документ удалили с сайта, а потом снова опубликовали.

В МИД Украины подчеркнули, что тезисы доклада не отражали официальную позицию Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3176065
 
 
 Топ комментарии
 
Проститут поганый ,троянский пони 🤡🤢🐒🙈
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Брехун оманський маріонетка хуйла.
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Надо что-то делать. Это надо остановить.
Это невозможно допустить, чтоб кучка малоросов слила целую страну.
Что вообще происходит????
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Это какой то старый студент. Я думал, 2-курсник крапал этот документ. А это студент-долгожитель. Видимо недоучился.
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Генеральный директор Российской совета по международным делам (РРМС) Андрей Кортунов: «Зеленский лучше Порошенко учитывает настроения в Европе, а "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" - не сговор.»Источник: https://censor.net.ua/n3176065
Похвала представника країни ворога...
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Баканов друг Зели, Медведчук друг *****. Выходит Зеля друг *****
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Проститут поганый ,троянский пони 🤡🤢🐒🙈
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Надо что-то делать. Это надо остановить.
Это невозможно допустить, чтоб кучка малоросов слила целую страну.
Что вообще происходит????
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73% захотіли хлєба і зрєліщ і обрали кловуна. Папріколу.
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зебилы - рукоплещут.
зебилы Украины и рашисты в РФ - тождественны в своем "мышебратстве", да и не скрывают своей любви к фуйлу и "рузькому миру"
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Лучше плохой мир чем хорошая война !
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Вот вот...германия захватила францию в 1941...и там 4 года был мир...хреновый но мир. Да ? Зебилы лишнехромосомные.!
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Алиса, как ты относишься к рекомендациям полиции - если насилуют - расслабься и получай удовольствие?
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Ну это надо еще понять. Не сам акт насилия а его последствия. Если не будет телесных увечий и не занесут заразы то терпимо.
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В военный госпиталь в Киеве нет желания поехать?Там много с уаечьями посмотришь.
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Вы на самом деле такие идиоты там на раиси?
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сам этот кортунов вааще выглядит как результат какой то руцкой вивисекции.
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Зеленский лучше Порошенко учитывает настроения в Европе - и не поспоришь, вот толька там есь одна "маленькая" разница
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да, та разница в том что зебил читает настроения и пробует угодать а редиска Порох эти настроения писал и создавал.
Вот вчера ехал из курорта до аэропорта, по дороге там есть база НАТО, вот прошлом году в конце января там был и Украинскии флаг (об этом вам писал в прошлом году) , а вчера там его уже не было - вот и разница между тем кто создаёт и читает или угадывает. Вот такая херня получаеться, грустная правда Нет виктимизации, пафосной риторики, ищет решение, - российский соавтор "12 шагов" Кортунов похвалил Зеленского - Цензор.НЕТ 1281
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Жизнь -это самое ценное в этом мире. Президент Зеленский ради жизни наших граждан готов унизится пойдя на все. А как иначе остановить войну ?
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Війну самоприниженням неможливо зупинити. Свідченням цьому є світова історія.
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"..создания перспектив для конструктивного диалога"

"Гаманець або життя" - ось такий "конструктив".
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Хочу одного-вместо парадов войны парады любви и свободы.....
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Та пусть. Можэ она щас серию своих фоток (соответствующих!) разместит. Мне завтра поход в город светит. Для вдохновения...
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Если кацапы хвалят/защищают - плохой знак.........
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Также если зебилы хвалят/защищают - плохой знак.........

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вытаскивайте уже Яроша, а то он кулемет чистивши в ноль его сотрет.... - не вижу больше никого....
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Зачем России перемеряя на Донбасе?

Ответ я нашло на кавказцентре:

Cпeциaльный иcтoчник: «Чиcлo пoгибшиx poccийcкo-иpaнcкиx oккупaциoнныx oпoлчeнцeв зa пocлeдниe 9 днeй дocтиглo бoлee 1200, из кoтopыx oкoлo 500 были убиты зa пocлeдниe тpи дня в бoяx нa югe и вocтoкe пp. Идлиб, a тaкжe нa югe и зaпaдe пp. Aлeппo».
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чтобы утвердить свою победу, свои завоевания, и утвердить сферу своего влияния на проигравшее государство. А потерь Россия на Донбасе почти не несет. Если бы потери были тысячи - тогда бы деятели задумались, а стоит ли соваться в чужую страну.
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"Виктимизация"(с). Это шо такое? От слова victim- жертва? Нет жертвенности, что ли? Ну, блин, наворотил кацап!
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Кацапов за поиски украинской идентичности пора вешать на гиляках
Столько народов у себя уничтожили и теперь в Украину лезут опять
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А разве президент Украины что то делает не так ? Многие страны Европы одобряют его решения.
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Если черти хвалят, значит вы идете верной дорогой в ад!.
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Президент Франции кстати очень высокого мнения о нашем президенте .
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