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Все про:Кировоградщина (331) растрата (181) СБУ (14360) Укрзализныця (1818)

 СБУ выявила растрату почти 600 тысяч гривен "Укрзализныци" на Кировоградщине

Служба безопасности Украины блокировала в Кировоградской области схему хищения государственных средств, выделенных на нужды структурных подразделений регионального филиала "Одесская железная дорога".

По данным следствия, руководитель подрядного предприятия при заключении договора по техническому переоснащению здания Знаменского вагонного депо искусственно завысил стоимость расходных материалов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ. Для этого он внес недостоверные сведения в акты выполненных работ. При этом сумма соответствующих государственных расходов была согласована с должностными лицами структурных подразделений регионального филиала.

По предварительной информации, необоснованное завышение цен нанесло ущерб "Укрзализныце" на сумму почти 600 тысяч гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черкасскому депутату объявили подозрение в растрате 900 тысяч, - Нацполиция

Правоохранители сообщили директору подрядного предприятия о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества в крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), главному инженеру службы вагонного хозяйства депо - по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.

Отмечается, что мероприятия проводились совместно с полицией под процессуальным руководством Знаменской местной прокуратуры Кировоградской области.

Также читайте: Экс-начальник Одесского филиала АМПУ Соколов растратил 21,4 млн грн, - САП

Источник: https://censor.net.ua/n3176064
 
 
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Видать районное СБУ не смогло вовремя перечислить дань в центральное управление. Сразу же нашли виновного!
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блин, беня миллиардами гребет - СБУ не видит....
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Стоило ли заниматься такой мелочью - всего лишь небольшая часть зарплаты одного сотрудника .
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за 25 штук зеленых разговор? - ну дайте им медаль... - просят же...
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это был потужный гиперлуп от дибильного еменьяна?
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Яки великі гроші! *)
...у меня -- самое большое впечатление по Жизни -- когда я автобус туристов в Испанию привёз, в первый раз -- прям на пляж...
Фирма водилам отстёгивала сотку в день наличкой, на помыться и пожрать.
Рулили в три смычка! -- втроём и пожрать присели на бережку в рестораничике...
Ещё была стюардесса -- такая Краля -- шо я мовчу до сих пор! -- (там отдельная история была)
Все себе взяли картошку со свинячим стейком -- все ж ганськи... -- а я себе: "Чё-нить морского" заказал... -- коллеги слегка ухмыльнулись...
-- приносят тарелку -- полметра в диаметре -- а на ней -- всё шевелится и двигается... -- и три соуса впридачу-- полей и жри!
-- в общем... -- все уже купались, развлекались, отдыхали... -- а я по тарелке, за жратвой гонялся...
Хлеб свой -- зарабатывал в поте лица своего...*)
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600 000 гривен. на суммы больше 200 проводится тендер. в тендере сразу оговариваются все цены. как по итогу можно их завысить?
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