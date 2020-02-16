 Жительница Москвы участвовала в конкурсе по поеданию пирожных в баре, подавилась и умерла

По данным telegram-канала Baza, 23-летняя девушка решила принять участие в конкурсе во время отдыха с друзьями в баре, передает Цензор.НЕТ. Она не смогла прожевать все пирожные, из-за чего подавилась и задохнулась, отмечается в публикации.

Никто из посетителей и сотрудников заведения не смог оказать девушке необходимую помощь, прибывшие на место врачи констатировали смерть.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Mitsubishi сбил насмерть двух женщин в Харькове. ФОТО

По словам родителей девушки, причина смерти пока не установлена, информирует РЕН ТВ. "Ничего пока неизвестно", - говорит отец.

Родители также опровергли информацию, что погибшей были серьезные проблемы со здоровьем. Они сказали, что девушке нельзя было пить спиртное.

Также смотрите: С моста на Днепропетровщине слетела легковушка, погибла 19-летняя девушка, водитель госпитализирован, - ГСЧС. ВИДЕО