 Жительница Москвы участвовала в конкурсе по поеданию пирожных в баре, подавилась и умерла

По данным telegram-канала Baza, 23-летняя девушка решила принять участие в конкурсе во время отдыха с друзьями в баре, передает Цензор.НЕТ. Она не смогла прожевать все пирожные, из-за чего подавилась и задохнулась, отмечается в публикации.
Никто из посетителей и сотрудников заведения не смог оказать девушке необходимую помощь, прибывшие на место врачи констатировали смерть.
По словам родителей девушки, причина смерти пока не установлена, информирует РЕН ТВ. "Ничего пока неизвестно", - говорит отец.
Родители также опровергли информацию, что погибшей были серьезные проблемы со здоровьем. Они сказали, что девушке нельзя было пить спиртное.
Едем дальше
https://www.segodnya.ua/regions/lvov/vo-lvovskoy-oblasti-umerla-pobeditelnica-konkursa-na-poedanie-varenikov-569835.html
В Токмаке Запорожской области на День города умер победитель конкурса по поеданию вареников. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/v-zaporozhskoy-oblasti-muzhchina-umer-iz-za-togo-chto-naelsya-varenikov.html
І кассаб сошель с ума...
карлика в глотке остановился ?
Надо бы конкурсы по поеданию хлеба, яиц, рыбы и далее по списку. Своего рода
дополнение к санкциям под лозунгом зрелища без хлеба.