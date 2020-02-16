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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (18573) Нацполиция (10922) ранение (2318)

 Киевлянин ударил ножом посетителя кафе на Троещине, - полиция

Во время конфликта с посетителем заведения питания в Киеве на Троещине злоумышленник ножом ударил оппонента в грудную клетку.

В полицию поступило сообщение о том, что возле кафе на проспекте Владимира Маяковского человек получил ножевое ранение, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева. На место выехали экипаж патрульных, следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции и врачи.

Начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко рассказал, что мужчина с друзьями отдыхал в кафе, когда подошел неизвестный и предложил выпить вместе. Гость отказали, на что тот начал оскорблять посетителя.

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"В пылу ссоры мужчины вышли на улицу, где один из них достал нож и ранил им оппонента. После совершенного правонарушитель пытался убежать, однако свидетели происшествия догнали его и вызвали полицию. Пострадавшего госпитализировали в больницу с непроникающим ножевым ранением грудной клетки. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 35-летний местный житель, неоднократно судимый за кражи", - сообщил он.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3176060
 
 
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на "на проспекте Владимира Маяковского"....
как ты проспект назовешь так на нем и питаться будут...
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