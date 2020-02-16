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 Первая смерть от коронавируса COVID-19 подтверждена на Тайване

На Тайване зафиксирована первая смерть от осложнений, вызванных коронавирусом - умер 61-летний водитель такси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как заявил министр здравоохранения Тайваня Чэнь Ши-Чжун, мужчина не был в последнее время за рубежом, но болел диабетом и гепатитом Б.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время эвакуации украинцев из Ухани в самолет возьмут и граждан Аргентины

По словам министра, клиентами водителя такси были преимущественно пассажиры из Гонконга, Макао и материкового Китая. Один из членов семьи умершего также заражен вирусом.

Всего на Тайване подтверждены 20 случаев заражения новым вирусом COVID-19.

Это пятая смерть от коронавируса за пределами Китая. По одному летальному случаю зафиксированы на Филиппинах, в Гонконге, Японии и Франции.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3176059
 
 
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Жаль Тайванчика..
Лучче было чем в Китае..
Бывал пару раз..
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Какая красота. Кстати, сообщите гражданам Украины,в какую область отправят эвакуированных из Китая на карантин, чтобы потом не поздняк метаться по аптекам за хлоргексидином..
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Это опасно, что он работал водителем такси, и был носителем этого вируса. Кажись, через недельку сообщат о новых десятках, если не сотнях заражённых в Тайване...
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Китайцы разнесли свою заразу по всему свету.
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https://www.youtube.com/watch?v=4XmpsyBUzns

Дубинскийпаникуэ.....
Сколько там уродов совковых в коментах: Западнаспассорил, рузге рузге - нибрасают, ко-ко-ко. И ведь не ответишь, т.к. в ту же секунду автомат. удаляет, и фиг "зашифруешь" шоб ублюдок прочитал, хотя бы с "запикиванием".

Кстати, Дубинский чехвостит этого бедного Гончарука, аж жалко. И лупатого Арахнафоба, или как там этого горца))
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ну он не горец он абхез.
А по теме. Соя, это можно считать 149 потужной свинореформой вашего хозяина?
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