 Первая смерть от коронавируса COVID-19 подтверждена на Тайване

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как заявил министр здравоохранения Тайваня Чэнь Ши-Чжун, мужчина не был в последнее время за рубежом, но болел диабетом и гепатитом Б.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время эвакуации украинцев из Ухани в самолет возьмут и граждан Аргентины

По словам министра, клиентами водителя такси были преимущественно пассажиры из Гонконга, Макао и материкового Китая. Один из членов семьи умершего также заражен вирусом.

Всего на Тайване подтверждены 20 случаев заражения новым вирусом COVID-19.

Это пятая смерть от коронавируса за пределами Китая. По одному летальному случаю зафиксированы на Филиппинах, в Гонконге, Японии и Франции.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Также читайте: Смертность от коронавируса COVID-19 идет на спад, - Госкомитет здравоохранения КНР

11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.