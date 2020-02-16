 Первая смерть от коронавируса COVID-19 подтверждена на Тайване

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Как заявил министр здравоохранения Тайваня Чэнь Ши-Чжун, мужчина не был в последнее время за рубежом, но болел диабетом и гепатитом Б.
По словам министра, клиентами водителя такси были преимущественно пассажиры из Гонконга, Макао и материкового Китая. Один из членов семьи умершего также заражен вирусом.
Всего на Тайване подтверждены 20 случаев заражения новым вирусом COVID-19.
Это пятая смерть от коронавируса за пределами Китая. По одному летальному случаю зафиксированы на Филиппинах, в Гонконге, Японии и Франции.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.
Лучче было чем в Китае..
Бывал пару раз..
Дубинскийпаникуэ.....
Сколько там уродов совковых в коментах: Западнаспассорил, рузге рузге - нибрасают, ко-ко-ко. И ведь не ответишь, т.к. в ту же секунду автомат. удаляет, и фиг "зашифруешь" шоб ублюдок прочитал, хотя бы с "запикиванием".
Кстати, Дубинский чехвостит этого бедного Гончарука, аж жалко. И лупатого Арахнафоба, или как там этого горца))
А по теме. Соя, это можно считать 149 потужной свинореформой вашего хозяина?