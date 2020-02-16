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Все про:Зеленский (4633) местные выборы (1276) Донбасс (20678) Бирюков (105)

 "Желаю каждому ублюдку из ВСУ, голосовавшему за Зеленского, быть в патрулировании с сепарами", - экс-советник министра обороны Бирюков

Президент Украины Владимир Зеленский не вспомнил об обязательном разоружении представителей ОРДЛО на время проведения выборов на Донбассе.

Об этом написал в Facebook экс-советник министра обороны Юрий Бирюков, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский на полном серьезе предложил рассмотреть идею совместного патрулирования, ага. Силами ВСУ, ОБСЕ и сепарами. Вместе весело шагать…

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идея о совместных с ОРДЛО патрулях уже провалилась в 2014-м, по той же причине провалится и сейчас, - Бутусов

То есть, ни о каком разоружении уже и речь не идет.

То есть, ни о каком едином государстве Украина он уже не вспоминает.

Хочется пожелать каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами", - написал он.

Желаю каждому ублюдку из ВСУ, голосовавшему за Зеленского, быть в патрулировании с сепарами, - экс-советник министра обороны Бирюков 01

Также читайте: При создании совместных патрулей Украины, ОБСЕ и ОРДЛО на Донбассе будут учитывать опыт Хорватии, - Пристайко

Напомним, президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что украинская сторона согласна на совместное патрулирование границы с представителями ОБСЕ и ОРДЛО на период подготовки местных выборов на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3176057
 
   
 Топ комментарии
 
а что он сказал не правильного? плюсую...
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Оказывается Бутусов патриот. То что он поддерживал порошенко - мы знали всегда. Так вот Порошенко тоже сейчас сдавал бы Украину, Путлеру. Все кто не борются с коррупцией и олигархами - сторонники русского мира. Самый откровенный и честный был Янукович. Мене откровенный был Порошенко - нас вёл туда же своими минскими договрняками. Самый брехливый оказался ставленник олигархов- шмаркля.
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жорстко, але справедливо! По суті, Порох створив з нуля армію, яка його же і зрадила! Сподіваюся шо з поверненням Петра Олексійовича, вони це освідомлять
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це все шо висрала твоя єдина ізвіліна, тролох ватний?
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с гитлером договариватся патрулировать границу, ой зебилы у вас мозгов меньше чем у тараканов
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эта проворовавшаяся шестерка мародера поросенко - так и будет спокойно оскорблять солдат ВСУ?.. или будут приняты действия, и на бирюкова, а так же, на его кинолога поросенко - заведут дела??
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Ни одного дня это чмо не воевало, а ублюдки оказывается те, кто в окопах не голосовал за его хозяина...какой же ты *******...!!!
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Пебилы заварили кашу просрали все что можно, а теперь седят в сторонке и воняют)
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Бірюков а не пішов би ти накуй,ти шо думаєш що ті що за зелю голосували зараз не розуміють що воно таке...Чи ті шо за зелю не були на майдані,були,але в чергове повірили брехливому підара..у як і в попередні п"ять разів.Багато бійців памятають і дебальцево,і іловайськ,і савур могилу як їх там підставляли,за великого полководця пороха,він аж через два роки вкурив шо і як а до того було все як в зелі,договорняки котли і зради.Просто зараз нелох наступає на ті самі граблі про мир які ні до чого доброго не приведуть,а ображати військових це взагалі нижче плінтуса.Я розумію якщо б ще Бірюков на передку під кулями був,а ні він гарненько піднявся будучи радником,і тепер гавкає.
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Зеля внутрішньо припинив війгу.
Він не буде захищати країну. Отакий в нас не до през....
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