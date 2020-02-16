 "Желаю каждому ублюдку из ВСУ, голосовавшему за Зеленского, быть в патрулировании с сепарами", - экс-советник министра обороны Бирюков

Об этом написал в Facebook экс-советник министра обороны Юрий Бирюков, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский на полном серьезе предложил рассмотреть идею совместного патрулирования, ага. Силами ВСУ, ОБСЕ и сепарами. Вместе весело шагать…

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идея о совместных с ОРДЛО патрулях уже провалилась в 2014-м, по той же причине провалится и сейчас, - Бутусов

То есть, ни о каком разоружении уже и речь не идет.

То есть, ни о каком едином государстве Украина он уже не вспоминает.

Хочется пожелать каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами", - написал он.

Также читайте: При создании совместных патрулей Украины, ОБСЕ и ОРДЛО на Донбассе будут учитывать опыт Хорватии, - Пристайко

Напомним, президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что украинская сторона согласна на совместное патрулирование границы с представителями ОБСЕ и ОРДЛО на период подготовки местных выборов на Донбассе.