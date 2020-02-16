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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:МИД РФ (1294) нормандская четверка (1092)

 Пока Киев не готов к "нормальному диалогу с Донецком и Луганском", - в МИД РФ назвали условия для "нормандской встречи"

В Российской Федерации примут решение о проведении нового саммита в "нормандском формате" "исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей".

Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча (в "нормандском формате". - Ред.) должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в (украинское. - Ред.) законодательство и некоторых других вещей", - отметил Грушко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данных о переносе "нормандской встречи" нет, - Зеленский

Главное условие для проведения нового саммита - "подвижка по комплексу договоренностей - как на треке безопасности, так и на политическом треке", пояснил замминистра. "Одновременное движение по этим трекам - стержень той философии, которая была заложена в минские договоренности", - добавил он.

По словам Грушко, Россия продолжит настаивать на соблюдении уже достигнутых договоренностей. "Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна", - пояснил он.

В качестве одного из главных препятствий на пути реализации минских соглашений Грушко назвал "отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском". "Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета", - отметил дипломат.

Также читайте: Четкие обязательства создать условия для выборов на Донбассе должны быть приняты на новой встрече в "нормандском формате", - Лайчак

Источник: https://censor.net.ua/n3176056
 
 
 Топ комментарии
 
россия ещё ни разу не побеждала Украину силой-каждый раз появлялся очередной зеленский...
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вы это хоть ЗЕ не говорите, а то уже завтра разведет и 12 шагов примет за основу. У него только одно в голове-равнение на ботокса.
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МИД РФ ставит условия. А завтра какие будут указания?
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вы это хоть ЗЕ не говорите, а то уже завтра разведет и 12 шагов примет за основу. У него только одно в голове-равнение на ботокса.
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Є докази?
Чи головне щось бовкнуть? Пока Киев не готов к "нормальному диалогу с Донецком и Луганском", - в МИД РФ назвали условия для "нормандской встречи" - Цензор.НЕТ 4849
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Зє вже в позу став перед Пуйлом. Потрібно щоб ще вазелін подав?
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А слепому и тупому зе-билу все доказательств не хватает.
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о как се запущено. Тусуясь здесь 24 часа вы не читаете ничего? И не слышите ничего? Кто напал на Украину? Зе стесняется говорить, да и о его чувствах к ботоксному именно его слуги и говорят. Читайте и анализируйте его, а не меня.
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на встрече в "нормандском формате" в Париже 9 декабря президент России Владимир Путин "понял его".
"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну",
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поиграем в "папа, а де море"?
та мы видим, видим что зебил, новых доказательств не надо.
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Тобі бракує доказів?Повіриш хіба тоді,коли вже в двері постукають?
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Він якраз про це і мріє. Половина зевиборців як раз і чекають "руській мір".
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Сомнений не было в апреле.
Предыдущий отвод войск, в золотом, рост наших двухсотых - зебилам ничего не доказывает.
Ограниченные желудки и уринотерапевт.
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Одна извилина,ведущая в прямую кишку,
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Улюблений трольський прийом "докази, пруф, вирване-невирване з контексту" - уже не звучать. Незабаром буде зовсім інша тональність розмови з тими хто сприяє капітуляції.
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Контрибуцію не поробіцяли ще виплатити Лугандонам.? Десь так мільярдів на 30-50 євро, за моральний ущерб та "звірства" українських карателів?
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МИД РФ ставит условия. А завтра какие будут указания?
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да-вот это вовсе нонсенс...напали,отобрали.убивают теперь указывают-а бубочка-"хочет мира"...БРЕЕЕЕД!!!!
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Не о чем говорить с бандами наемников.
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россия ещё ни разу не побеждала Украину силой-каждый раз появлялся очередной зеленский...
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Ото таке! Хто б подумав! От тілько ЗЕ! до цього не готовий - воно в своїх думках живе, у паралельній реальності, де війни вже нема. І щось робити для України воно не буде, зробить усе, щоб те, що навколо, відповідало його уявному світу. Тобто здача інтересів України буде просуватися зі швідкістю "шаленого принтера"
Чому, коли Порох приїхав до Мюнхена, то "12 кроків" щезли з офіційного сайту, а коли віслючок відкрив рота, то вони знов з'явились? Питання риторичне, нажаль...
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Але відповідь не риторічна,і вже не зплишає сумнівів.
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мрази... тоам, поговаривают, ********* скоро кирдык... ходят слухи про болезнь... может, подохнет?
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с чего бы это?..посмотри на его морду.... Пока Киев не готов к "нормальному диалогу с Донецком и Луганском", - в МИД РФ назвали условия для "нормандской встречи" - Цензор.НЕТ 4331..
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так нет морды... и давно, говорят, нет... хотя да, последний раз исчезал, а потом появился с обновленным руским рылом... было. Но все же...может, сдохнет???
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Ну так альтернативы Минску нема , говорит нынешняя и предыдущая власть .При ком у нас начались минские посиделки ? А теперь агрессор ставит свои условия .
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Минск 2015 и Париж 2019 УЖЕ разные минские.
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Пока Киев не готов к "нормальному диалогу с Донецком и Луганском",

А кто будет за людей будет считать Бабая,Стрелкова, курощупа ,гиви, и прочих,которых сама ФСБ уничтожает как зарвавшееся ничтожество?
Или МММ-щик Пенис Душилин? Позорище!
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Пора грабли запретить,так как идиотов запретить невозможно!
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Какие бы речи не прозвучали , - Силки уже расставлены , и попасть Туда Дело Времени.
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Может нужно поменять осла,который ведет стадо баранов?
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У Баранов никогда Не было и не Будит своего Осла . Но как ни трудно в Украины есть Украинский Народ и те которые пресмыкающиеся к чужому миру , то же Есть. Борьба продолжается уже не одно Столетие и говорить , что это закончится завтра , - Рановато.
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Ну з ким ЗЕро там говорити збирається? З чеПушиліним?) візит у Донецьк проводити де ЗЕ покладе квіти до пам'ятника Захарченку, Гіві та Мотороллеру. Офігеть буде картина примирення. Зебарани скупу сльозу пустять.
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до речі там ще пам'ятик чЛеніну зберігся у Донецьку можна квіти туди покласти.
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погодьте-он ещё на 9-е Мая в мацкву папрётся...шоб путю не абидеть...вот интрига...ждёмссс....
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«В Китае построенный за 10 дней госпиталь для зараженных коронавирусом "немного приболел" и начал разрушаться. ВИДЕО 16.02.2020.0
Больница для зараженных коронавирусом в Китае, которую построили за 10 дней, начала разрушаться...»
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У русни вагон требований и ни одного обязательства. МИД Украины и жесткий парень Дристайка уже идет ставить их на место.
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эти *******, которых нигде нет, ещё и условия ставят... зеля, будь уже мужиком наконец, а то нелох только на словах...они будут тебя разводить вечно
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Да лох он! Лошара,которому тогда и 42 небыло! Врал,как всегда.
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это нам очевидно...а Президент явно при сваём мнении...
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потому шо танки надо быстрее делать и ремонтировать - от тогда и отовность повысится....
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США дают нам возможности...вопрос только будут ли они реально получены и пойдут ли в дело...сомневаюсь-ибо "миратворческая" позиция президента и "никакая" работа министра обороны -это полный провал...армия деморализована...и этот процесс усугубляется ...
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Позвать путина на переговоры и пристрелить как сабаку , так же как рассийского посла в Турции . Это было бы началом переговоров .
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Kostiantyn Yelisieiev



Мій висновок з Мюнхенської конференції: за Україну будуть боротись лише тоді, коли Україна буде сама за себе боротися. А пасивна та інертна зовнішня політика - це прямий шлях на узбіччя світової політики та руйнування проукраїнської коаліції.
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и такая "беззубая" политика приведёт таки к скорому снятию санкций с рассеи...то есть мы теряем и время и возможности...причём-совершенно бездарно...! выбрали,мля на свою голову...
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Не минских,а формулы,подписанной зебиком.
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-""отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском". "Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета", - отметил дипломат.
громада-заметьте: хотя наш Президент так "отчаянно" хочет мира,рассеяне красссиво так снова парят тезисс-договора с ордло...то бишь -с террористами...и ни слова про контроль за границей и вывод рассейских войск...то есть мир будет или после нашей победы или после "зекапитуляции"...власть видимо выберет второй вариант...а возможные волнения и протесты будут "погашены" не без помощи рассеи...или снова будет разыграна ситуация с "нацистами" и украинцами которые "за дружбу с рассеей"..."
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так бубочка то готов, вот бандеровци и порохоботы мешает, а так он уже вчера был готов выполнять хотелки озвученные сепарами.
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да...печально...страна в цейтноте...и настоящего лидера даже не видно...так и "ваюем"... Пока Киев не готов к "нормальному диалогу с Донецком и Луганском", - в МИД РФ назвали условия для "нормандской встречи" - Цензор.НЕТ 4213
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"МИД РФ" ідіть дорогою між двох горбів в чорно сакральну печеру, яка зветься Анус.
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Хрипатый кондом сделает все, что мордор не прикажет лишь бы сохранить свой "рейтинг"
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А кто его брал? Ваще крыша съехала в конюшне, вам они надо эти сепары вонючие, вы их и овсом кормите
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Роман Донік



Попытался выяснить, чем занимались эти пол года кандидаты в президенты. Ну, все эти спасители Украины. Все эти совести, чести, справедливости. ***, никого нет, кроме злодея Порошенко.
Где они? Что делают? Их похитили инопланетяне? Из семьи взяли в заложники?
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куйловцы в парашке сидят и выдумывают как бы ещё напакостить нам, а зеля с ними мириться лезет,вместо того чтобы отбиваться руками и ногами
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