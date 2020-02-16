 Пока Киев не готов к "нормальному диалогу с Донецком и Луганском", - в МИД РФ назвали условия для "нормандской встречи"

Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча (в "нормандском формате". - Ред.) должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в (украинское. - Ред.) законодательство и некоторых других вещей", - отметил Грушко.

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Главное условие для проведения нового саммита - "подвижка по комплексу договоренностей - как на треке безопасности, так и на политическом треке", пояснил замминистра. "Одновременное движение по этим трекам - стержень той философии, которая была заложена в минские договоренности", - добавил он.

По словам Грушко, Россия продолжит настаивать на соблюдении уже достигнутых договоренностей. "Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна", - пояснил он.

В качестве одного из главных препятствий на пути реализации минских соглашений Грушко назвал "отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском". "Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета", - отметил дипломат.

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