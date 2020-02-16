 Пока Киев не готов к "нормальному диалогу с Донецком и Луганском", - в МИД РФ назвали условия для "нормандской встречи"

Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
"Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча (в "нормандском формате". - Ред.) должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в (украинское. - Ред.) законодательство и некоторых других вещей", - отметил Грушко.
Главное условие для проведения нового саммита - "подвижка по комплексу договоренностей - как на треке безопасности, так и на политическом треке", пояснил замминистра. "Одновременное движение по этим трекам - стержень той философии, которая была заложена в минские договоренности", - добавил он.
По словам Грушко, Россия продолжит настаивать на соблюдении уже достигнутых договоренностей. "Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна", - пояснил он.
В качестве одного из главных препятствий на пути реализации минских соглашений Грушко назвал "отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском". "Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета", - отметил дипломат.
Чи головне щось бовкнуть?
"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну",
та мы видим, видим что зебил, новых доказательств не надо.
Предыдущий отвод войск, в золотом, рост наших двухсотых - зебилам ничего не доказывает.
Ограниченные желудки и уринотерапевт.
Чому, коли Порох приїхав до Мюнхена, то "12 кроків" щезли з офіційного сайту, а коли віслючок відкрив рота, то вони знов з'явились? Питання риторичне, нажаль...
А кто будет за людей будет считать Бабая,Стрелкова, курощупа ,гиви, и прочих,которых сама ФСБ уничтожает как зарвавшееся ничтожество?
Или МММ-щик Пенис Душилин? Позорище!
Больница для зараженных коронавирусом в Китае, которую построили за 10 дней, начала разрушаться...»
Kostiantyn Yelisieiev
Мій висновок з Мюнхенської конференції: за Україну будуть боротись лише тоді, коли Україна буде сама за себе боротися. А пасивна та інертна зовнішня політика - це прямий шлях на узбіччя світової політики та руйнування проукраїнської коаліції.
громада-заметьте: хотя наш Президент так "отчаянно" хочет мира,рассеяне красссиво так снова парят тезисс-договора с ордло...то бишь -с террористами...и ни слова про контроль за границей и вывод рассейских войск...то есть мир будет или после нашей победы или после "зекапитуляции"...власть видимо выберет второй вариант...а возможные волнения и протесты будут "погашены" не без помощи рассеи...или снова будет разыграна ситуация с "нацистами" и украинцами которые "за дружбу с рассеей"..."
Роман Донік
Попытался выяснить, чем занимались эти пол года кандидаты в президенты. Ну, все эти спасители Украины. Все эти совести, чести, справедливости. ***, никого нет, кроме злодея Порошенко.
Где они? Что делают? Их похитили инопланетяне? Из семьи взяли в заложники?