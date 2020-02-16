 Во время эвакуации украинцев из Ухани в самолет возьмут и граждан Аргентины

Об этом ВВС News Украина рассказали в Минздраве, информирует Цензор.НЕТ.
Эвакуация запланирована на 19 февраля. Ее проведет гражданский самолет авиакомпании SkyUp.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр здравоохранения Звездная Скалецкая сообщали, что самолет полетит в Китай для эвакуации украинцев 18 февраля, а вернется на следующий день.
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Министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что власти Украины предложили свою помощь в эвакуации аргентинских граждан их Ухани.
"Посольство в Пекине оговаривает все необходимые процедуры для того, чтобы эвакуировать аргентинцев, которые этого пожелают", - говорится в заявлении МИД Аргентины.
Аргентина выразила благодарность Украине за сотрудничество и помощь.
Всего на самолете в Украину буду лететь 86 человек, из которых 58 пассажиров (в том числе 11 иностранцев), а остальные - члены экипажа, медики, представители МВД, Минобороны и ГСЧС.
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Бабло 💰 смог перевести в Україну..
😁
ЗВЕЗДНАЯ ? Тогда уже Звездная болезнь Скалецкая
Стук у двері.
-Хто там?
-Смерть!
-Ну і що далі?
-Та ось, власне і все...
Кстати,когда Белинсгаузен ехал открывать Антарктиду,заходил . в Рио.И возмущался,шо там в магазине продавали негров.
нащо воно нам в Україні..
є більш ймовірні шляхи
😂😂
😁
Последняя может и не влезть в неё..
😁
"Правительство Украины через наше посольство в Киеве сообщило о готовности предоставить место для граждан Аргентины, которые находятся в Ухане, на рейсе, подготовленном этой страной, который отправляется 18-го числа и должен прилететь в Киев. На следующий день пассажиры попадут в карантин, где останутся в течение двух недель", говорится в заявлении МИД Аргентины, передает издание El Periodico.
В Министерстве иностранных дел Аргентины добавили, что "наше посольство в Пекине уже продвигается вперед с необходимыми процедурами для аргентинцев, которые находятся в этом населенном пункте и которые хотят присоединиться к этому перемещению".
Речь идет об 11 гражданах Аргентины и их трех спутников, которые не могли покинуть Ухань в течение трех недель.
В эту пятницу аргентинцы в Ухане, в китайской провинции Хубэй, где разразилась эпидемия коронавируса, выпустили видео, в котором они просили о репатриации.
"Мы - 14 аргентинцев, которые исчерпали все официальные возможности подачи заявления о репатриации. У нас сложная ситуация, мы не можем выходить на улицу. Среди нас четверо детей, старшему 6 лет, а младшему всего 8 месяцев", - сказал один из них.
Также мы сообщали о том, что во Франции зафиксирована первая смерть китайского туриста, у которого был диагностирован новый штамм коронавируса. Это первая жертва болезни за пределами Азии.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/359192-na_karantin_posle_koronavirusa_iz_kitaja_v_ukrainu_priletjat_14_argentintsev
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працедавець цих двох і не тільки..
#соросята
Що говорити, якщо саме він виступив у публічній площині у час нікому невідомого радника Гончарука (https://www.youtube.com/watch?v=jI_Auy4s_5A).