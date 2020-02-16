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Все про:конференция (241) Лавров (1680) Мюнхен (133) Помпео (243)

 Помпео встречался в Мюнхене с Лавровым и попытался скрыть это от прессы, - СМИ. ФОТО

Глава Госдепа США Майк Помпео провел в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности встречу с министром иностранных дел РФ Лавровым. При этом американских журналистов не предупредили о встрече и не пригласили фотокорров сфотографировать рукопожатие Помпео и Лаврова.

Об этом пишет американское издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча Помпео и Лаврова состоялась в пятницу, 14 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала сделанную после нее фотографию. Она написала, что Помпео, выходя после нее из переговорной комнаты, громко пожелал Лаврову удачи.

Помпео встречался в Мюнхене с Лавровым и попытался скрыть это от прессы, - СМИ 01

Российские журналисты заранее знали о запланированном общении глав внешнеполитических ведомств США и России. А их американских коллег никто не предупредил о том, что планируется такое общение, пишет Politico.

Читайте на Цензор.НЕТ: РФ захватила Крым и часть Донбасса, поэтому США вооружают Украину, - Помпео

По словам одного из российских корреспондентов, американская сторона потребовала, чтобы после встречи Помпео и Лавров не делали никаких совместных заявлений. Также американцы настояли на том, чтобы фотографов не пригласили снять рукопожатие дипломатов, рассказал он.

Отвечая на вопрос Politico, чиновник Госдепа подтвердил, что встреча действительно была, но не сообщил о ней никаких подробностей. Он сказал, что подобный формат обычно не предусматривает комментариев прессе.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский выполняет обязательства по Донбассу, "несмотря на истерику неонацистов", - Лавров

Источник: https://censor.net.ua/n3176054
 
   
 Топ комментарии
 
Ніхто не пишається зустрічами з кацапами.
Потиснути руку- мов в лайні викататись.
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Короче, Моніку, ведуть до пісі...
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Ніхто не пишається зустрічами з кацапами.
Потиснути руку- мов в лайні викататись.
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да да, прячутся сволочи, но встречаются )))
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...так...але російське лайно все одно смердить...
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почувствовать, показаться, охладиться, поклониться, поучиться,
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Ох Никто не хочет , что бы все Знали , что на самом Деле Творится в Этом Безумном Мире.
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какие то странные кулуары.. как провинциальный лазарет при Николае втором.. видать специально под Лаврова подтянули
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фейк. была бы правда, написали бы, шо помпезнодружески наступил на копыто ))
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Все правильно,ты же мужик,а вот лошадь вообще всем не нравится
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Мне, вчера, вот тут, Бандера Роса так и заявил: "Вас поплыли"(с). Эта встреча и пожелание удачи- ложится в канву того, что он прав!
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шо-то наш МИД и лидер нации вяло пратестовали против этого "одиозного" документа...ибо п8,п11 и п12 вообще бред полный...и никакой "притомный" украинский политик такое не может принимать и тем более подписывать...снова нам падсовывают "траянского коня"...
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А це до чого? Шукають виправдання для зустічі в Омані? Не катить
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Московия говорит, что они являются потомками американских индейцев, интересно когда весь Мир начнёт охотиться на этих индейцев у которых столько свободной земли и которые хотят её ещё увеличить за счёт соседей. Помпео встречался в Мюнхене с Лавровым и попытался скрыть это от прессы, - СМИ - Цензор.НЕТ 9680
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Так свою свободную землю облагораживать нужно, строить, пахать (в смысле работать).
А на чужой можно поживиться всем готовеньким, что люди создали.
Варвары скрепоносные.
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Легко поучать "свою свободную землю облагораживать" , выглядывая из уютного английского корыта.
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Легче лезть в чужие страны мирняк бомбить химическим и прочим оружием?
Или о чем это ты?
Парашу пуйловскую защищаешь?
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Типа лошать в след кричит "а деньги"? 😷
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"громко пожелал Лаврову удачи" - обычно так делают, чтобы открыто нах не посылать...
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Что меняет встреча? НИЧЕГО!
Важнее то, что удалось сделать Украинской делегации.
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...Она написала, что Помпео, выходя после нее из переговорной комнаты, громко пожелал Лаврову удачи ...НЕХАЙ ЩАСТИТЬ ?Источник: https://censor.net.ua/n3176054
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"Так что же всё-таки передать иван иванычу?"
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...В Сирію з Іраку вирушила колона, (більше п'ятидесяти одиниць) військової техніки американців... Ердоган сьогодні ж, звинуватив керівництво мордору в участі у лівійському конфлікті на "найвищому рівні". У Ідлібі знову щось назріває? черговий Дейр-ез-Зор?...Good Luck!
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У него такое лицо, будто его застукали за чем-то непристойным.
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