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Все про:аэропорт (1280) Киев (18573) Николаев (1242) авиасообщение (474)

 Началась продажа билетов на первый авиаперелет из Николаева в Киев, - директор аэропорта Барна

Николаевский международный аэропорт открывает постоянные рейсы до Киева с 18 мая.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор аэропорта Федор Барна, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши совместные усилия не прошли даром, и вот событие, которого все ждали! С 18 мая регулярный рейс Николаев-Киев. Цены от 619 грн в одну сторону", - написал Барна.

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Началась продажа билетов на первый авиаперелет из Николаева в Киев, - директор аэропорта Барна 01

Как сообщает Укринформ, выполнять рейсы будет компания "Роза Ветров".

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График предусматривает вылет самолета рейсом 7W 195 из киевского аэропорта Борисполь в 21:00 с прибытием в Николаев в 21:55. Обратный рейс 7W 196 будет вылетать из Николаева на следующий день в 06:35 с прибытием в Киев в 07:30.

Отметим, что с 26 декабря 2018 года КП "Николаевский международный аэропорт" отправило свой первый чартерный рейс в Шарм-эш-Шейхе (Египет). Сейчас это пока единственный рейс, который летает постоянно.

Источник: https://censor.net.ua/n3176053
 
 
 Топ комментарии
 
Движемся понемногу , - Может и появится свет в Конце туннеля.
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Ні...
Той, що з Мультіком переписувався з зали засідань...
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Ну и Слава Богу! И людям хорошо и работа многим. Началась продажа билетов на первый авиаперелет из Николаева в Киев, - директор аэропорта Барна - Цензор.НЕТ 431
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Барна..
Це тей, який Яйценюка за "фаберже" тримав??
🤔
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Ні...
Той, що з Мультіком переписувався з зали засідань...
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Быдлу это нравилось. Не удивлюсь, если тот......
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Движемся понемногу , - Может и появится свет в Конце туннеля.
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Ну и Слава Богу! И людям хорошо и работа многим. Началась продажа билетов на первый авиаперелет из Николаева в Киев, - директор аэропорта Барна - Цензор.НЕТ 431
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а скоро откроется и продажа билетов за 90 дней на "почтовые самолеты и дирижабли во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн. ... Да! А впоследствии и вселенной" ))
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автобус 300. полетят, но единицы. рейс себя не окупит
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Помню раньше ж/д билет до Москвы з Харькова-8руб.,на самолет-16руб.До Красноярска з Харькова,ж/д-35руб.самолетом-70руб.
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Нихрена себе.До 18 мая еще 3 месяца.Может лохотрон.Гиперлуп тоже . обещали.
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Поздравляю ! Билеты не дорогие. Отличная новость. Только хорошие дороги, дешевые авиарейсы , быстрые поезда , крепкие браки сделают Украину реально единой.
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Нет ну Суперр новость и Зачем !? Блин херсон и николаев на растоянии 45 кл друг от друга сейчас работает и очень успешно Аэропорт Херсон так они блин бабло в николаев вбухивают https://www.aviavesti.com/wizz-air-ryanair-borba-za-herson/ вот пример
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Зачем 2 аэропорта на такое Растояния между аэропортами!!!!?
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