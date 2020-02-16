 В Китае начали выпускать возможное лекарство от коронавируса, - СМИ

О начале производства препарата информируют китайские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".
Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, начали производить в восточной китайской провинции Чжэцзян.
15 февраля препарат "Фавейлавей", разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок.
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Это первый препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые могут быть эффективными в лечении нового типа коронавируса, сообщили в правительстве.
Ранее главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Сваминатан назвала сроки первого тестирования на людях вакцины от коронавируса COVID-19. По ее словам, это может произойти через четыре-пять месяцев. Сейчас уже разрабатывается несколько вакцин от нового вируса.
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# ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Біолог Технологічного університету Південно-Китайського регіону Сяо Ботао виявив, що # COVID19 може походити з лабораторії для досліджень на тваринах, що знаходиться в 280 м від епіцентру спалаху. Як повідомляється, вчених там кусали кажани, яких використовували для випробування на вошу.
А це що за ліки Фавейлавей ?
Якась пустишка.
не спешите верить тем, кто верещит, что что-то сделать невозможно
і так швидко синтезували ?
Чапаев и Петька приехали з курсов медиков.Фурманов решил их проверить.Заходит в санчасть:
-У меня пропал вкус.
-Петька,таблетку №8.
-Так это ж гамно,возмутился Фурманов.
-Петька,запиши-вкус . восстановлен.
Ну ладно,думает Фурманов,я вас подловлю.
Приходит на следуищий день:
-У меня пропала память.
-Петька,таблетку№8.
-Так это ж было вчера.
-Петька,запиши-память восстановлена.
А что касается *вами створили* --- это для ОБС- бабки на лавочках.
чим похвалисся, зарозумака ?
вот японца разговорить очень сложно.
file - fire, dollar dorrar, last - rast
с незнанки можно и первого раза можно охренеть...
can you send me a fire? - я уже понимаю, шо палить ничего не нужно...
надо просто переслать ему file....
П'ять кіло цукера і 500грм дрижжів!!
Паамагает!!
😂😂
😁
😁😁
І добрячий дисцилятор..
🤗
Самогончик і Є ліки!
Та з сальцем!
😁
do not resuscitate@Nat_anest 15 февр.
Китай дезинфицирует банкноты и отправляет их на 14 дневный карантин перед повторным обращением. Уже и деньги в карантине)
тупий фейк,типово для olele (
'заспокійливе'..(
- но это не возможно, только испытания длятся месяцы!
- это не ваша забота - если испытания не дадут положительного результата за неделю, расстреляют испытателей.
- да здравствует мудрая коммунистическая партия!!!
https://www.youtube.com/watch?v=q1Qmliuocv4&t=56s
Кулинарная передача,, очень забавная. Две недели нет видео. Наверное, в карантине, или умерла.(((
У компанії уточнили, що будуть продовжувати клінічні випробування препарату після його появи на ринку в новій якості.
Як наголошується в повідомленні, отримане на цей раз дозвіл направлено на нові свідчення, і клінічні випробування ще не проведені. Після завершення серії клінічних випробувань , їх результати будуть представлені на розгляд і затвердження.
Компанія попередила потенційних інвесторів про можливі ризики(*** хоча б чесно попередили ), на які впливають національна політика, ринкові умови та інші фактори.
«Існує багато невизначеностей у ході і результатах перевірки, а також до майбутньої конкурентної ситуації на товарному ринку», - резюмували в Zhejiang Hisun Pharmaceutical.
на ринок(для інвесторів) 'запущена' торгова марка.
не ліки як готовий продукт..