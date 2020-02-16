EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  146  7
Материалы по теме:
Все про:Данилов (62) Иран (886) СНБО (3362)

 Данилов находится в Иране для решения проблемных вопросов расследования крушения украинского самолета, - СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов 15-17 февраля находится с рабочим визитом в Исламской Республике Иран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Отмечается, что визит обусловлен приглашением секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани, а его цель - обсуждение проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран готов сотрудничать с Украиной в расследовании крушения самолета МАУ, - Зариф

В рамках посещения Ирана Алексей Данилов почтил память украинцев, погибших в авиакатастрофе 8 января 2020 года.

Вместе с чрезвычайным и полномочным послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком секретарь СНБО возложил цветы на месте катастрофы украинского самолета.

В память о погибших также поставили ​​11 свечей в Ванкском Соборе Святого Всеспасителя (храм Армянской Апостольской церкви).

Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Также читайте: Франция предложила провести расшифровку черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3176048
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это который жопу рвал, что самолёт сам загорелся, а потом рассказывал, что Иран - сложная страна? Он хоть извинился перед иранцами за то, что те самолёт сбили?
 показать весь комментарий
 
 
Ну так поехал, обязательно извинится!
 показать весь комментарий
 
 
В Иране? Точно? Может в Омане???
а то будет так. поехал в Иран, а окажеться в Омане!
 показать весь комментарий
 
 
Со Сбитием не все так просто , Желательно , что бы правда Восторжествовала . Будим надеяться.
 показать весь комментарий
 


tZE inform
@tZEinformПосле того как Канада и другие страны подали иск за уничтожение самолета Иран решил еще раз развести украинских олухов, создавая видимость "сотрудничества" с Украиной в рамках расследования крушения. вот Данилов расследует
без ответа простой вопрос - когда огласят результаты ПЕРВОГО расследования ? Той самой которая " "...состоит из высокопрофессиональных специалистов. Ее работа будет успешной и плодотворной" заявлял секретарь СНБО Данилов.

Мы так и не узнали из кого состояла украинская комиссия, но судя по результатам - высшее руководство страны состоит из бездарей, дилетантов и откровенных лжецов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх