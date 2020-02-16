 Данилов находится в Иране для решения проблемных вопросов расследования крушения украинского самолета, - СНБО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Отмечается, что визит обусловлен приглашением секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани, а его цель - обсуждение проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолета.

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В рамках посещения Ирана Алексей Данилов почтил память украинцев, погибших в авиакатастрофе 8 января 2020 года.

Вместе с чрезвычайным и полномочным послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком секретарь СНБО возложил цветы на месте катастрофы украинского самолета.

В память о погибших также поставили ​​11 свечей в Ванкском Соборе Святого Всеспасителя (храм Армянской Апостольской церкви).

Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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