 Заробитчане в 2019 году перевели в Украину почти $12 млрд, - Нацбанк

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Национальный банк.
"По предварительным оценкам Национального банка, в 2019 году объем частных переводов (по официальным и неформальным каналам) составил: в Украину из-за границы - почти 12 млрд долл. США в эквиваленте; из Украины за границу - почти 0,6 млрд долл. США в эквиваленте", — сказано в сообщении.
Через международные системы перевода средств в страну поступило только 2,3 млрд долларов.
Читайте на Цензор.НЕТ: Хочется верить, что в течение 4 лет в Украине сможем сделать зарплаты, как в Польше, - Зеленский
Процентное соотношение стран, из которых украинцы получали деньги, выглядит так:
из США - 18%;
из Израиля - 14%;
из Италии - 9%;
из России - 7%;
из Польши - 7%;
из других 219 стран - 45%.
Также на Цензор.НЕТ: Более 13 тыс. украинцев нелегально работали в Польше в 2019 году
Банк Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты
21 октября 2019 г Голосеевский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о временном доступе к вещам и документам клиентов «Аккордбанка».
Об этом сегодня сообщил нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.
Ходатайство поступило в рамках уголовного производства 32017100010000044.
Следствием установлено, что «ряд сомнительных субъектов хозяйствования», а именно, ООО «Альфа-Плюс Групп», «Люкс Проект», «Транс-Строй Групп» оказывают услуги «по произвольному» формированию налогового кредита.
Директором этих компаний числится одно и то же лицо.
«По данным Государственного реестра актов гражданского состояния этот гражданин умер, в связи с болезнью. С момента его смерти по настоящее время предприятиями «Транс-Строй Групп», «Люкс Проект» и «Альфа-Плюс Групп» зарегистрированы налоговые накладные на которых указана подпись умершего на сумму НДС 8 млн грн», - говорится в решении суда.
Денежные средства со счетов этих компаний перечислялись предприятиям с признаками фиктивности, в том числе на счета ООО «Вектор-КД».
В дальнейшем средства обналичивались через карточные счета, открытые в «Аккордбанке».
Основной владелец банка Даниил Волынец - муж министра финансов Оксаны Маркаровой.
Банк Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты.
"должно быть", о как завернул - Иди и сделай, раз Должно быть То.
на дамбабве.
нехай йдуть сепарню лякають.
Хлопця звинуватили в тому, що 10-го лютого він облив зеленкою пам'ятник генералу Ватутіну в Маріїнському парку. Частина 3 статті 297 Кримінального кодексу - «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого» - передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.
https://politerno.com.ua/2020/02/13/znimaty-video-pro-oblytyj-zelenkoyu-pam-yatnyk-generalu-vbyvtsi-zlochyn/?fbclid=IwAR1p2hOLt1XvY10GaCPs52Wb-F8WjPYoUs2gCi2cF9I8kY51HF1y2ffZnqw
Погано, що ці гроші не працюють в державі, а просто тринькаються.
Так бы не трынкались.
6 млрд потерь ИЗ-ЗА ЗАКОНА ПРО ЕВРОБЛЯХИ
Я тоже поехала с детьми в Грецию и Швабию . Так уважают украинцев депутаты и власть
Зато шото блеют про инвестиционную няню , идиоты
Но все таки Нацбанк должен работать с субектами признанных ООН
Тада хер переводы будут..
😁
Но если предположить что за рубежом работает 10 млн человек, то это только 3 доллара в день.
Ця новина пройшла непоміченою на фоні "законотворчої" діяльності турборежимної більшості щодо прийняття законів про продаж земель с/г призначення та подвійного громадянства.
https://politerno.com.ua/2020/02/13/pryvitannya-vijskovyh-slava-********-ta-geroyam-slava-vidminyly/
. Слава Україні! Героям слава!: Забродський спростував чутки про скасування військового вітання
Скора енто будет основным наполнителем "бюджета"!
Пока семьи туда, за поребрик, не вывезут..
12 млрд. Это треть Бюджет Украины!
Может нужно всех чиновников отправить на заравботки?
Процентное соотношение стран, из которых украинцы получали деньги, выглядит так:
из России - 7%;Источник: https://censor.net.ua/n3176045
Итого 840 млн. $ из страны-агрессора. Маловато как то, агрессор должен платить больше, надо чаще ездить...
The skyline of Abu Dhabi, United Arab Emirates, December 2012.