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Все про:НБУ (4557) заробитчане (394) денежные переводы (9)

 Заробитчане в 2019 году перевели в Украину почти $12 млрд, - Нацбанк

При этом через системы перевода средств поступило только $2,3 млрд.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Национальный банк.

"По предварительным оценкам Национального банка, в 2019 году объем частных переводов (по официальным и неформальным каналам) составил: в Украину из-за границы - почти 12 млрд долл. США в эквиваленте; из Украины за границу - почти 0,6 млрд долл. США в эквиваленте", — сказано в сообщении.

Через международные системы перевода средств в страну поступило только 2,3 млрд долларов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Хочется верить, что в течение 4 лет в Украине сможем сделать зарплаты, как в Польше, - Зеленский

Процентное соотношение стран, из которых украинцы получали деньги, выглядит так:

из США - 18%;

из Израиля - 14%;

из Италии - 9%;

из России - 7%;

из Польши - 7%;

из других 219 стран - 45%.

Также на Цензор.НЕТ: Более 13 тыс. украинцев нелегально работали в Польше в 2019 году

Источник: https://censor.net.ua/n3176045
 
 
 Топ комментарии
 
Если бы не деньги заробитчан страна давно лежал в руинах с такими управленцами от власти бездарями и самокатчиками развития не стоит и ждать кроме новых налогов чтоб залезть поглубже Вам в карман ожидать больше нечего
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"богатство Украины, заробитчанами прирастать будет" (С) )
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А Національний банк і зелені економісти заробітчан "прокчтали" по дві гривні на одному доларі. В сумі - 40 мільярдів гривень. Це через завищений курс гривні.
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"богатство Украины, заробитчанами прирастать будет" (С) )
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Я не ПОРОХОБОТ но спасибо ему.Хоть как то люди смогут прокормиться,хотя создают негативную ситуацию по стране.
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А можна цього гаранта помінять по гарантії?
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Сфоткай ДУПУ и це буде лицо т.с. через 2 рокы
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Таким він може статі хиба що на Бамбасі!
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..а как это НБУ научились считать те средства, которые заробитчане приводят на "теле".. Заробитчане в 2019 году перевели в Украину почти $12 млрд, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 608
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Можно смело умножать на два...Из Европы и парашки в основном передают или везут сами...
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Если бы не деньги заробитчан страна давно лежал в руинах с такими управленцами от власти бездарями и самокатчиками развития не стоит и ждать кроме новых налогов чтоб залезть поглубже Вам в карман ожидать больше нечего
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А я то думаю , почему эти дурики на самокатах по властных коридорах гоняют ? А оказывается, они через массовку ток - шоу к политике путь прокладывали.
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Надо, чтобы госчиновникам и их родственникам, кроме дипломатов, запретили лечиться, учиться и так далее за границей. Может хоть тогда будут развивать медицину, образование у себя в Украине, потому что будут сами получать эти услуги только на территории Украины. А так наворуют денег и едут лечиться за границу.
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то что Вы пишите это мечты эта система управления которая работает как закрытый паразитический организм никогда не позволит организму на котором она паразитирует жить самостоятельно отключив от потребления некоторые функции паразита что приведет к его гибели
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Муж министра финансов Маркаровой отмывает деньги через покойников: нардеп от "СН" сообщил детали
Банк Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты

21 октября 2019 г Голосеевский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о временном доступе к вещам и документам клиентов «Аккордбанка».

Об этом сегодня сообщил нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

Ходатайство поступило в рамках уголовного производства 32017100010000044.

Следствием установлено, что «ряд сомнительных субъектов хозяйствования», а именно, ООО «Альфа-Плюс Групп», «Люкс Проект», «Транс-Строй Групп» оказывают услуги «по произвольному» формированию налогового кредита.

Директором этих компаний числится одно и то же лицо.

«По данным Государственного реестра актов гражданского состояния этот гражданин умер, в связи с болезнью. С момента его смерти по настоящее время предприятиями «Транс-Строй Групп», «Люкс Проект» и «Альфа-Плюс Групп» зарегистрированы налоговые накладные на которых указана подпись умершего на сумму НДС 8 млн грн», - говорится в решении суда.

Денежные средства со счетов этих компаний перечислялись предприятиям с признаками фиктивности, в том числе на счета ООО «Вектор-КД».

В дальнейшем средства обналичивались через карточные счета, открытые в «Аккордбанке».

Основной владелец банка Даниил Волынец - муж министра финансов Оксаны Маркаровой.

Банк Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты.
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Вот и Инвестиции , а зарубежным странам Развитие , при помощи Украинцев , а должно Быть Наоборот.
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Ты себя Нормально чувствуешь? Может японцы Должны сюда Ехать и работать На поле, или сварщиками, Или уборщиками, а не Наоборот? Заробітчани у 2019 році переказали в Україну майже $12 млрд, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 692
"должно быть", о как завернул - Иди и сделай, раз Должно быть То.
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Не виноват , что Ты себя так ущербно Чувствуешь и Эта ущербность не Дает развиваться стране, как там малоросы нищеброды и ....С таким понятием Украину ждет , только не процветание. Японцы хотели построить Автомобильный завод , а Такие как ты все сделали для того , что бы не построить , а покупали Украинцы жигули 01 70 годов, а ты сейчас ездишь И радуешься и Мысли твои в Концерве.
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оооо, Скажи честно, Сколько бутылок раздавил Сегодня? закусывал хотя бы. Сенатор, это вЫ?
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Не Суди да не Судим будишь и не Обзывай по напрасно.В этой жизни все так переменчиво и Злословящий получает Свое злословие себе в Ребро.
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А это правда, что эвакуированных из Китая планируют разместить во Львовской области ?
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краще в сірій зоні.
на дамбабве.
нехай йдуть сепарню лякають.
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спроби були.... сьогодні районна рада Яворівського району сказала жорстке НІ. Санаторій "Шкло", куди планували поселити евакуйованих, знаходиться практично в населеному пункті, що створює потенційну загрозу місцевим мешканцям
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Тут и моя доля есть. Не знаю, как в этом году сложится. Ничего, скоро узнаю.
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...ну и зачем государству сеять да пахать, когда можно заняться "рекетом"... чем собственно оно начало заниматься последние тридцать лет
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Знімати відео про ******* зеленкою пам'ятник генералу-вбивці - злочин
Хлопця звинуватили в тому, що 10-го лютого він облив зеленкою пам'ятник генералу Ватутіну в Маріїнському парку. Частина 3 статті 297 Кримінального кодексу - «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого» - передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

https://politerno.com.ua/2020/02/13/znimaty-video-pro-oblytyj-zelenkoyu-pam-yatnyk-generalu-vbyvtsi-zlochyn/?fbclid=IwAR1p2hOLt1XvY10GaCPs52Wb-F8WjPYoUs2gCi2cF9I8kY51HF1y2ffZnqw
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Так эту статью можно шить всем туристам. Они на памятники падкие, им только дай поснимать .
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Нова реальність від найпопулярнішого президента!
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ПЕС всех преступников на поруки берёт. Может начнут уже целыми тюрьмами брать.
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Третина бюджету. Заробітчани у 2019 році переказали в Україну майже $12 млрд, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 9122
Погано, що ці гроші не працюють в державі, а просто тринькаються.
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что значит тринькаються ? на эти деньги люди семьи содержат Заробітчани у 2019 році переказали в Україну майже $12 млрд, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 8959
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Это потому, шо пэтро экономику поднял.
Так бы не трынкались.
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А в 2018 - 18 млрд
6 млрд потерь ИЗ-ЗА ЗАКОНА ПРО ЕВРОБЛЯХИ
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Многие заробитчанин этим летом с детьми отдыхали в Европе , т к в Украину въезжать нереально на машине с европейской регистрацией
Я тоже поехала с детьми в Грецию и Швабию . Так уважают украинцев депутаты и власть
Зато шото блеют про инвестиционную няню , идиоты
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а що заважає стати на консульський облік і спокійно перетинати кордон на євробляхах?
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Интересно, цензор придумал столько стран в мире или нацбанк? В мире признанных государств 194 (признаных ООН) , а тут аж 220
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Стран- не значит Государств. Верная ИНФА у Цензора.
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Вообще-то да, согласен. Например Татарстан-страна, но не государство, Чечения-страна, но не государство, Кабардино-Балкария-страна, но не государство.
Но все таки Нацбанк должен работать с субектами признанных ООН
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2 недогосударства появились на востоке Украины днр и лнр.. )))
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Вот Китайская Республика на Тайване не признана Заробітчани у 2019 році переказали в Україну майже $12 млрд, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 8880
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У Тайвана особый статус. Тайван или, как правельнее сказать, Республика Китай сооснователь ООН и лишь семидесятые годы прошлого века Тайвань передал место в ООН китайской народной республике.
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Агга, собираютца исчо налогом обложить..
Тада хер переводы будут..
😁
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Какая то парадоксальная ситуация. Государством правят ленивые бездари, а трудолюбы зарабатывают за бугром. Надо бы поменять.
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А как же Родина? "Ридна ненька" побоку?
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У банкиров сердце кровью обливается ,такой гешефт и без них Заробітчани у 2019 році переказали в Україну майже $12 млрд, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 8358
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Они на переводах и конвертациях и так хороший гешефт имеют.
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Я не понимаю. Это почти 33 миллиона долларов в день. Кем они все там работают, Рокфеллерами?
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$12 000 000 000 : 365 = $32 876 712.
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Сорри, моя вина
Но если предположить что за рубежом работает 10 млн человек, то это только 3 доллара в день.
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За границей работают 10 миллионов украинцев?! Заробітчани у 2019 році переказали в Україну майже $12 млрд, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 9459
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Около года назад читала, что только в России работают около 4 млн человек.
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Но даже если это 5 млн, то в день выйдет 6 долларов. Люди ж не на Филлипины или во Вьетнам едут работать, а в развитые страны с нормальной зарплатой.
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Привітання військових "Слава Україні!" та "Героям слава!" відмінили.

Ця новина пройшла непоміченою на фоні "законотворчої" діяльності турборежимної більшості щодо прийняття законів про продаж земель с/г призначення та подвійного громадянства.

https://politerno.com.ua/2020/02/13/pryvitannya-vijskovyh-slava-********-ta-geroyam-slava-vidminyly/
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обана! як стрімко до москви мчить Зє!льона слізь
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Ви би результат голосування показали, а не тільки факт.
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Усьо в кизду..
Скора енто будет основным наполнителем "бюджета"!
Пока семьи туда, за поребрик, не вывезут..
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Ще 2-3 роки і вони не будуть перераховувати сюди гроші, бо батьки заробітчан потроху вимирають, а будуть будувати своє майбутнє за межами держави.
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це і є оте "зовнішнє управління", про яке так любить патякати гебня))
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Майданные правители довели страну до того, что половина трудоспособных просто с не свалило. А остальными реформами так добьют, что будут сваливать уже все, кто могут. И страны нет.....
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майданные довели до того,,что народ заработал 12 лярдов баксов для страны, а тунеядцы и паразиты в Украине, которые грабят Украину на сотни лярдов баксов не удосужились платить народу так же,как платят хотябы украинским заробитчанам ,,,
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Весело слушать и читать в СМИ этих национальных балаболов - порохоботов, зелерастов, ультранационалистов. Лучшие люди либо с оружием на фронте, либо за границей деньги зарабатывают, а внутри страны полный отстой везде - от Верховной Рады, до сантехников в водоканале Ну и правительство, которое упорно делает вид, что всем этим управляет за большие деньги. Особенно мне нравятся беглецы-трусы афганец Маси Найем и абхазец Давид Арахамия.
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З Польщі переважна більшість готівку везе.Та й з інших європейський також багато хто готівку везе.
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С каждым годом всё меньше. Остаются там навсегда.
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На выборы? В 18 году перевели только 4,5 млрд. Заробітчани у 2019 році переказали в Україну майже $12 млрд, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 7297
12 млрд. Это треть Бюджет Украины!
Может нужно всех чиновников отправить на заравботки?
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"По предварительным оценкам Национального банка, в 2019 году объем частных переводов (по официальным и неформальным каналам) составил: в Украину из-за границы - почти 12 млрд долл. США в эквиваленте;

Процентное соотношение стран, из которых украинцы получали деньги, выглядит так:
из России - 7%;Источник: https://censor.net.ua/n3176045

Итого 840 млн. $ из страны-агрессора. Маловато как то, агрессор должен платить больше, надо чаще ездить...
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Умножьте на три...отсюда и курс. А скоро безвиз отменят Зачем там якуты из ЛСдНР...
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Індуси в один лише індійський штат Керала кожного року по $12.6 мільярдів переказують.
Заробітчани у 2019 році переказали в Україну майже $12 млрд, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 8238

The skyline of Abu Dhabi, United Arab Emirates, December 2012.
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