EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  9234  173
Все про:граница (3296) Зеленский (4633) Бутусов Юрий (2019)

 Идея о совместных с ОРДЛО патрулях уже провалилась в 2014-м, по той же причине провалится и сейчас, - Бутусов

Возможность совместного контроля над границей обсуждалась с самого начала первых Минских соглашений в 2014 году и была признана провальной. Сейчас, как и тогда, она вызывает массу вопросов.

Об этом пишет в блоге на Цензор.НЕТ редактор издания Юрий Бутусов. По его мнению, слова Зеленского о контроле над украино-российской границей украинских правоохранителей или военнослужащих вместе с "представителями временно оккупированных территорий" не являются простым решением сложной проблемы.

"     1. Кто командует совместным патрулем и чьи приказы выполняются? ...

  1. Будут ли переданы патрулям функции контроля государственной границы? Каким образом патрули смогут остановить нарушителей государственной границы Украины?
  2. Будет ли у украинских бойцов в составе патрулей право применять оружие? Каким вооружением будут располагать патрули?
  3. Кто проводит расследование возможных конфликтов и нарушений в ходе деятельности совместных патрулей?
  4. Кто несет ответственность за жизнь украинских бойцов, в случае нападения на них при пребывании на территории, где не действуют законы Украины?
  5. Какой контингент и какая техника будет выделена, чтобы обеспечить патрулирование 408 километров неподконтрольной государственной границы днем и ночью? ...
  6. Готово ли руководство Украины в случае нападения на украинских бойцов в составе совместных патрулей применить силу для наказания виновных в нападении?", — спрашивает журналист.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский предложил совместно патрулировать границу силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО

Бутусов напоминает, что идея о совместных патрулях не нова.

"Совместный контроль границы в таком формате обсуждался с самого начала первых Минских соглашений в 2014-м году. Тогда переговоры о совместном контроле провалились по той же причине, по которой провалятся и в 2020-м", — считает он.

"Мир на Донбассе - это вопрос долгосрочной стратегии, над которой надо обязательно думать. Пора уже прекратить сотрясать воздух старыми фразами, заезженными за пять лет Минска", — подытожил Бутусов.

Также на Цензор.НЕТ: РФ захватила Крым и часть Донбасса, поэтому США вооружают Украину, - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/n3176041
 
   
 Топ комментарии
 
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
Вчера в 04:42 ·

ПРО МЮНХЕНСЬКУ ЗМОВУ-2020.
Нічого не можу з собою зробити - оте «визначення нової ідентичності України, з урахуванням погляду сусідів України, включаючи Росію» (с) викликає в мене реакцію, як у запорожців на картині Рєпіна, що пишуть листа турецькому султану. ))
Звичайно, всі ми в курсі, що ця війна ведеться за ідентичність:
ВСЯКА колоніальна війна ведеться за ідентичність, а для Росії завжди тільки так і було: "Славянские ль ручьи сольются в русском море? Оно ль иссякнет? вот вопрос" (с) (тобто, якщо ти в мене не ввіллєшся, я "іссякну" - нормальне кредо вампіра). Але одна справа, коли таке пише в фейсбучіку якийсь там московський "політолог" - іще в 2014-му прямо озвучивши, що воює Росія в Україні не за що інше, як за "избавление русских людей от ига украинства"(с)), в перекладі з упирячої - за те, щоб українці перестали себе вважати українцями, а згодились стати "русскими = царя белого детьми" (200 рр. тому з цими самими формулюваннями "замиряли" Польщу, в 1970-ті згідно з ними зачищали Чехословаччину й чеська дисидентура в розпачі волала, що ще одне покоління - і чехи зникнуть як нація, ну а про Україну годі й казати: всі Голодомори-репресії-депортації, всі "культурні експансії" з попами й пісатєлями, блекджеком і шлюхами власне на те й призначались, щоб ми таки "влились" в "русскоє морє" - а ми все ніяк не вливаємось, от же ж упороті сволочі, напалмом нас треба, як кричав Жириновський!..)).
І зовсім інша справа - коли таке саме "избавление от ига украинства" пропонується, з усією мезозойською безпосередністю рептилій, в міжнародний правовий документ 21-го століття - навіть якщо тільки на пробу: пройде, не пройде? помітять, не помітять?...

Мої ж ви султанята-чекістята. Хворі вампіри, що знай микаються по планеті в пошуках "50 відтінків кривавого". "Іссякніть" уже нарешті - в пеклі вас зачекались.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
він про вибори, а вони в октябрі. От пєрвого ноябра і рішиця вопрос з віской (односолодовой)
 показать весь комментарий
 
 
Не согласен. Он- про совместное патрулирование. Выборы- вторичны и вы правы- они позже, чем "до осени."(с).
 показать весь комментарий
 
 
понятно, шо вопрос патрулєй должон рєшицца до виборов, но там нєт крітерійєв... патамушта оркі могут заартачіцца, а Зє!біл готоф хоть щас
 показать весь комментарий
 
Могут. Более того- будут невыполнимые условия. Потому, я уже знаю, что я буду бухать 02.09 2020.
 показать весь комментарий
 
 
хорошего вискаря за 800 - литр, не бывает...а сейчас и вовсе весь паленый у нас, киевского разлива.. Ідея про спільні з ОРДЛО патрулі вже провалилася у 2014-му, з тієї ж причини провалиться і зараз, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2104..только самогонка первачок у бабки какой хорошо знакомой... спорить не нужно проиграешь.. Ідея про спільні з ОРДЛО патрулі вже провалилася у 2014-му, з тієї ж причини провалиться і зараз, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2104 них*я они не сделают, хотя бы потому что не знают как..а сделать при желании можна было бы.. риски большие, кацапи там тоже недурные рулят..но..но только где людей столько отчайдух найти контрактников натасканных желательно, для такого дела, "поплавили" же почти всех в котлах...да и подготовка нехилая нужна, как по времени, так по мат. части..ну и много чего еще др. ...деталей писать не буду... Ідея про спільні з ОРДЛО патрулі вже провалилася у 2014-му, з тієї ж причини провалиться і зараз, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2104.. .не будут делать они этого..не найдут столько добровольцев пассионнарных, хотя бы поэтому...
 показать весь комментарий
 
 
Конечно, идея провальная - совместное дело на 2-х! Не по нашему, надо третьего! Воин Авакова, сепаратист и русский оккупант, последний и будет главным и с оружием. Да, ЗЕрезидент?
 показать весь комментарий
 
 
Да Зеклоун абы что то ляпнуть языком. Он же у него без мозгов.
 показать весь комментарий
 
 
нє, ну яка нормальна людина буде ото рассуждать 1. 2. 3. .. 7....?!?!?!??!?!?! В якій хворій уяві могла зародитась така мисль "совмєсний патруль с лугандонамі"!?!?!?!?!?!?!?!
 показать весь комментарий
 
 
в голову дурга бубочки голоса антимйдана Донецка Серёжи сивухи он туда оказывается не только пицу ест от там ещё и думать пытается Ідея про спільні з ОРДЛО патрулі вже провалилася у 2014-му, з тієї ж причини провалиться і зараз, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2509
 показать весь комментарий
 
 
ТАК БУДЕТ В УКРАИНЕ СОБСТВЕННЫЙ ОФИС ФЕЙСБУК ?

Или фсбэшники продолжат его курировать ?
 показать весь комментарий
 
 
Не буде ЗСУ на кордоні...Ні хто туди бригади не пустить...Буде максимум 10 представників ДПСУ на всі 430 км не контролюованого кордону і все...А для рф - це буде формальний привід вимагати зняти санкції...І всі, в тому числі і наші "союзники" просто чекають на формальний привід..
 показать весь комментарий
 
 
то гАнтін Хєращенко приложився до антімайдана
 показать весь комментарий
 
 
Бутусов, не надо только так уверенно утверждать. 73% проглотят это патрулирование. так как за Осла проголосовали и в армии. Нет ничего невозможного в мире. Белое может быть черным. правда может быль ложью, нормальные люди могут быть ********, мать почетно продать в бордель.
 показать весь комментарий
 
 
чёт я не понял, ты, милок, за белых, али за красных?
 показать весь комментарий
 
 
Я могу быть и за черта лысого. только реальность немного другая. Сегодня я только понял шо Украина населена папуасами.
 показать весь комментарий
 
 
только сегодня? только "папуасами"?
https://www.youtube.com/watch?v=tRSlOZLE3ZQ
 показать весь комментарий
 
Только сегодня?Я это понял ещё утром 22 апреля 2019 года.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"прекратить сотрясать воздух старыми фразами, заезженными за пять лет Минска"
Опять все по Фрейду, Бутусов публично заявляет что все что говорил и делал мародер, все нужно похерить потому что это всё пустые фразы, никакого толку от них нет и не будет. Народ прежде всего скинул пустого мародера, а теперь должен решить что делать дальше если Зеленский не потянет.
 показать весь комментарий
 
 
а ты действительно во французской стороне, или как обычно кацап из-под прокси?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А о брехне Порошенко, которую признал даже Бутусов не? Сказать нечего? Только пластинка о кацапье?
 показать весь комментарий
 
вопрос проигнорировал. потом тупо передёрнул. где Бутусов, чего признал? а, лахта?
 показать весь комментарий
 
 
У Порошенко не провалились подписание Минск 1 и Минск 2.Капитулянтские.Чтоб у него тогда руки отсохли.
 показать весь комментарий
 
 
Подписи Порошенко там нет. Поэтому гуляй, Вася.
 показать весь комментарий
 
 
А контактную группу не порох назначал, али так с улицы пришли ребята?
 показать весь комментарий
 
 
Зеленые мрази скоро совместные патрули на улицах Киева организуют .
 показать весь комментарий
 
 
Так ты же за Зелю тут ж... рвал на флаг новороссии!
 показать весь комментарий
 
 
Каждый думающий гражданин-патриот должен находиться в определенной оппозиции ко власти - к любой власти. Потому что любая власть по природе своей воровата, ленива, лицемерна!
 показать весь комментарий
 
 
Идея украинской независимости уже провалилась в 1919-ом...провалилась и сейчас. Благодаря Вам.
 показать весь комментарий
 
 
"заезженых за 5 лет Минска" - ну конечно, как жеж не пнуть "барыгу"
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
То есть ещё при режиме Падлошенко это обсуждалось, вот это поворот😡
 показать весь комментарий
 
Вид по Зеленскому









Evhen

@evhen_n
По суті "спільне патрулювання кордону" - це фактично офіційна передача українського кордону під контроль кремля

Ідея про спільні з ОРДЛО патрулі вже провалилася у 2014-му, з тієї ж причини провалиться і зараз, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3530
 показать весь комментарий
 
 
І саме головне чи готова "українська" влада визнати таким чином ЛЕГІТИМНІСТЬ цих патрульних як представників кого ? України = її зрадників і терористів , чи РФ = окупантів, терористів і вбивць ! Який статус будуть мати ті окупанти -"патрульні" ????
 показать весь комментарий
 
 
это не зулу. попробуй что-нибудь на африкаансе.
 показать весь комментарий
 
Мордва, зрозумій що ідея провалилася завдяки наполегливості Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
Миха Чаплыга
6 ч. ·

ДОБРОГО стратегичного ранку Секта! Ідея про спільні з ОРДЛО патрулі вже провалилася у 2014-му, з тієї ж причини провалиться і зараз, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1249
На-хи-ба! Нихиба ехать в Мюнхен без собственного мирного плана? Чтоб потом возмущаться, что его напишут за нас и без нас?
А ведь напишут и реализуют.. по нашей воли или без оной. Ибо ЕС и РФ неумолимо создают Общее Торговое Пространство.
Нас вообще могут скоро изолировать и прикрыть безвиз. И не по причине коррупции, а по причине того, что мы становимся бактериологической угрозой номер один.
Цепь внешнеполитических "нахиба"...
Нахиба был концерт с Оманом? Нахиба были сказки о нем? Нахиба был Давос? Нахиба была странная поездка в Израиль со скандалом? Нахиба была Польша с дивными заявлениями?
Целая цепь провальных нахиба, завершившаяся коронацией того, кто отвечал за всю эту цепь внешнеполитических нахиба...
И не нужно заявлять всему миру, что у тебя нет времени и ... видимо способности... к стратегическому мышлению.
Тут не нужно быть гением, чтоб понять, то, что поняли 73%! Мы требовали Субъектности. И гражданина и страны.
Мы требовали вернуть суверенитет Народу, а не подарить его Пинчку с Соросятней!
Мы требовали сбросить ярмо внешнего долга до восстановления экономики, мы требовали усиления госсектора - грамотного управления собственностью, развития Образования и Медицины.
А ты что сделал? Ты просто стал новой маской на старой роже все того же компрадорского режима.
Дай Бог чтоб страна не разлетелась уже в обозримой перспективе. Если я сперва думал, что это так дипломаты шутили... то теперь это уже не выглядит шуткой.
Но... НАХИБА?
 показать весь комментарий
 
Интересно почему совки не додумались до совместного с вермахтом патрулирования блокадного Ленинграда?
 показать весь комментарий
 
 
Короче ситуация , полная какашка😐 очень жаль. Народ пассивный 😐
 показать весь комментарий
 
 
мда, зеля со своей партией "тупой и еще тупее" ох наподписывают
 показать весь комментарий
 
ой что будя ,яжели рашист пойдет на совместное патрулирование с китайцами по Уралу линии разграничения между рабсеей и СКНР(сибирско-китайской народной республикой?)
 показать весь комментарий
 
Идея в том, что украинский солдат не имеет своих взглядов и если ему прикажут - будет выполнять команды хоть Путина.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А кто же это в 2014-м предлагал, а? Видать, Зеля и тогда, не мог же мародёр сивый? Он же патриот!
 показать весь комментарий
 
У ЗеКо отсутствует память о последних 6 годах. Для них этих лет не существовало из-за "плохого Порошенко". Поэтому будут плясать на тех же граблях.
 показать весь комментарий
 
Безумный Ми6ск может рождать такие же безумные идеи. Трусловое и недоразвитое сдало Украину в Минске. Теперь, что то говорить о нормальном решении в принципе не приходится....
 показать весь комментарий
 
Ідея про спільні з ОРДЛО патрулі вже провалилася у 2014-му, з тієї ж причини провалиться і зараз, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8767

І Моніка Зеленська обов'язково повинна очолити колону тих що йдуть на*** Ідея про спільні з ОРДЛО патрулі вже провалилася у 2014-му, з тієї ж причини провалиться і зараз, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1150

Ідея про спільні з ОРДЛО патрулі вже провалилася у 2014-му, з тієї ж причини провалиться і зараз, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5984
 показать весь комментарий
 
 
Донецько-лугансько-російські "трактористи" і "шахтьори", які з використанням важкого артилерійського озброєння, поставленого з Росії, ведуть криваву війну проти українського народу, в правовому полі України однозначно кваліфікуються як терористи, особи, що здійснили і продовжують здійснювати тяжкі злочини і підлягають кримінальній відповідальності згідно законодавства України. Прошу вибачення, на якій підставі обрана на певний термін посадова особа - Президент України - ігнорує цю обставину і чи не є це фактом зловживання посадовими повноваженнями, за яке можливе дострокове припинення цих повноважень?
 показать весь комментарий
 
спільні патрулі україни зовнішніми і внутрішніми окупантами
 показать весь комментарий
 
рускі внутрішні і рускі зовнішні окупанти спільно знищать залишки України
 показать весь комментарий
 
Бутусов опять пургу гонит.
Как раз сейчас это и НЕ СОРВЕТСЯ!
Потому, что Бубочке глубоко НАСРАТЬ на украинских воинов и на Украину.
Он примет ВСЕ условия Уйла по этому "патрулированию".
А всех нарушений и лжи от ваты просто не будет замечать.
Так, как сейчас происходит с этими " разведениями сторон".

 показать весь комментарий
 
Видать после Омана поплыл полный туман в провладных головах. Прямо эпидемия какая-то в заявлениях и инициативах. То осенние выборы, то патрулирование, то вода в Крым, то продай собаку, то не открывай окна - эконом тепло, то конструктив с МВФ. Что дальше? Рецидив болезни? Наверное.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх