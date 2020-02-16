 Идея о совместных с ОРДЛО патрулях уже провалилась в 2014-м, по той же причине провалится и сейчас, - Бутусов

Об этом пишет в блоге на Цензор.НЕТ редактор издания Юрий Бутусов. По его мнению, слова Зеленского о контроле над украино-российской границей украинских правоохранителей или военнослужащих вместе с "представителями временно оккупированных территорий" не являются простым решением сложной проблемы.
" 1. Кто командует совместным патрулем и чьи приказы выполняются? ...
- Будут ли переданы патрулям функции контроля государственной границы? Каким образом патрули смогут остановить нарушителей государственной границы Украины?
- Будет ли у украинских бойцов в составе патрулей право применять оружие? Каким вооружением будут располагать патрули?
- Кто проводит расследование возможных конфликтов и нарушений в ходе деятельности совместных патрулей?
- Кто несет ответственность за жизнь украинских бойцов, в случае нападения на них при пребывании на территории, где не действуют законы Украины?
- Какой контингент и какая техника будет выделена, чтобы обеспечить патрулирование 408 километров неподконтрольной государственной границы днем и ночью? ...
- Готово ли руководство Украины в случае нападения на украинских бойцов в составе совместных патрулей применить силу для наказания виновных в нападении?", — спрашивает журналист.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский предложил совместно патрулировать границу силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО
Бутусов напоминает, что идея о совместных патрулях не нова.
"Совместный контроль границы в таком формате обсуждался с самого начала первых Минских соглашений в 2014-м году. Тогда переговоры о совместном контроле провалились по той же причине, по которой провалятся и в 2020-м", — считает он.
"Мир на Донбассе - это вопрос долгосрочной стратегии, над которой надо обязательно думать. Пора уже прекратить сотрясать воздух старыми фразами, заезженными за пять лет Минска", — подытожил Бутусов.
Также на Цензор.НЕТ: РФ захватила Крым и часть Донбасса, поэтому США вооружают Украину, - Помпео
Или фсбэшники продолжат его курировать ?
https://www.youtube.com/watch?v=tRSlOZLE3ZQ
Опять все по Фрейду, Бутусов публично заявляет что все что говорил и делал мародер, все нужно похерить потому что это всё пустые фразы, никакого толку от них нет и не будет. Народ прежде всего скинул пустого мародера, а теперь должен решить что делать дальше если Зеленский не потянет.
Я-НІ !!
Evhen
@evhen_n
По суті "спільне патрулювання кордону" - це фактично офіційна передача українського кордону під контроль кремля
6 ч. ·
ДОБРОГО стратегичного ранку Секта!
На-хи-ба! Нихиба ехать в Мюнхен без собственного мирного плана? Чтоб потом возмущаться, что его напишут за нас и без нас?
А ведь напишут и реализуют.. по нашей воли или без оной. Ибо ЕС и РФ неумолимо создают Общее Торговое Пространство.
Нас вообще могут скоро изолировать и прикрыть безвиз. И не по причине коррупции, а по причине того, что мы становимся бактериологической угрозой номер один.
Цепь внешнеполитических "нахиба"...
Нахиба был концерт с Оманом? Нахиба были сказки о нем? Нахиба был Давос? Нахиба была странная поездка в Израиль со скандалом? Нахиба была Польша с дивными заявлениями?
Целая цепь провальных нахиба, завершившаяся коронацией того, кто отвечал за всю эту цепь внешнеполитических нахиба...
И не нужно заявлять всему миру, что у тебя нет времени и ... видимо способности... к стратегическому мышлению.
Тут не нужно быть гением, чтоб понять, то, что поняли 73%! Мы требовали Субъектности. И гражданина и страны.
Мы требовали вернуть суверенитет Народу, а не подарить его Пинчку с Соросятней!
Мы требовали сбросить ярмо внешнего долга до восстановления экономики, мы требовали усиления госсектора - грамотного управления собственностью, развития Образования и Медицины.
А ты что сделал? Ты просто стал новой маской на старой роже все того же компрадорского режима.
Дай Бог чтоб страна не разлетелась уже в обозримой перспективе. Если я сперва думал, что это так дипломаты шутили... то теперь это уже не выглядит шуткой.
Но... НАХИБА?
І Моніка Зеленська обов'язково повинна очолити колону тих що йдуть на***
Как раз сейчас это и НЕ СОРВЕТСЯ!
Потому, что Бубочке глубоко НАСРАТЬ на украинских воинов и на Украину.
Он примет ВСЕ условия Уйла по этому "патрулированию".
А всех нарушений и лжи от ваты просто не будет замечать.
Так, как сейчас происходит с этими " разведениями сторон".