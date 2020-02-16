 Украинские фигуристы Голубцова и Белобров победили на международном турнире в Венгрии. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Украинской федерации фигурного катания на коньках.

Украинские спортсмены получили наибольшее количество баллов и за ритмический, и за произвольный танец. В общем зачете Голубцова и Белобров набрали 150.81 и более чем на 28 баллов опередили конкурентов из Беларуси, занявших второе место. На третьем месте — участники из Венгрии.

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Дуэт Мария Голубцова/Кирилл Белобров недавно выиграл национальный чемпионат Украины среди юниоров и получил право представлять Украину на чемпионате мира в этой возрастной группе, который состоится в начале марта в Таллинне.

В нынешнем сезоне наши танцоры стали победителями еще двух международных турниров — Bosphorus Istanbul Cup в Стамбуле и Halloween Cup в Будапеште.

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