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Все про:Порошенко (17992) Путин (25423) Цеголко (174) Мюнхен (133)

 Порошенко провел более 30 встреч в Мюнхене: теперь все там знают, что "12 шагов" - это провокация Путина, - Цеголко

Пятый президент Украины Петр Порошенко провел на полях Мюнхенской конференции по безопасности более трех десятков встреч, чтобы "вооружить аргументами против страны-агрессора" своих собеседников.

Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, передает Цензор.НЕТ

"Премьер Хорватии, президент Литвы, генсек НАТО, премьер Канады, министр обороны Германии, американские конгрессмены и политики, министры иностранных дел Турции, Словакии, Германии - всего более трех десятков встреч за двое суток в Мюнхене", - написал Цеголко.

По его словам, на встречах собеседников "вооружали аргументами против страны-агрессора". В частности, речь шла о том, что санкции работают, и их следует усилить; чтобы прекратить агрессию, нужно ввести миротворческий контингент ООН на оккупированные территории Донбасса; что для создания зоны безопасности в Европе Украина как можно скорее должна стать членом НАТО.

"Все участники Мюнхенской конференции теперь знают, что "12 шагов" - это информационная провокация Путина", - подытожил Цеголко.

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Порошенко провел более 30 встреч в Мюнхене: теперь все там знают, что 12 шагов - это провокация Путина, - Цеголко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176037
 
   
 Топ комментарии
 
https://www.youtube.com/watch?v=q8Sb9tphUB4
"У меня нет времени думать стратегически!"(с)вислюк оманський

- Эта цитата войдет в историю!
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"... в моем мозге я окончил войну!"

......😂 И теперь там тараканы бухают...

Порошенко провел более 30 встреч в Мюнхене: теперь все там знают, что "12 шагов" - это провокация Путина, - Цеголко - Цензор.НЕТ 8374
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https://www.youtube.com/watch?v=q8Sb9tphUB4
"У меня нет времени думать стратегически!"(с)вислюк оманський

- Эта цитата войдет в историю!
 показать весь комментарий
 
 
"... в моем мозге я окончил войну!"

......😂 И теперь там тараканы бухают...

Порошенко провел более 30 встреч в Мюнхене: теперь все там знают, что "12 шагов" - это провокация Путина, - Цеголко - Цензор.НЕТ 8374
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Немає лише кому сказати про провокацію Зєйлу. А сам цього він не усвідомить. Адже у голові в нього туман. (сказав Гончарук.)
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Судя по всему он свой ,, мозг ,, отсидел на неудобном стуле .
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Одно в этом случае "успокаивает" ..., что тот его поступок- не был прямым предательством...! А был просто необдуманным дебилизмом
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Порох - одна наша надежда.
Все продали.
Жиды со своим зеленосраким бубочкой - так вообще продали с потрохами.

Только Порох наш.
Один.
Только на Пороха и можно положиться.
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Євреї займають керівні посади в більшості перспективних партій. Навіть в Ленінському Політбюро 1918 року не євреями були лише грузин Сталін і Ленін, (правда з єврейським корінням.)
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1) єврей це РЕЛЕГІЙНА ознака а не національність. В середньому в ґенотипах ашкєназі не більше 30% генів що є притаманними семітам.. А те що пращури ******** ашкєназі в Європі переважно одружувались на"місцевих"... це взагалі ну дуже цікаво.
2) По крітеріям які встановили юдеї самі-собі і сталін був горським євреєм і ленін з пукіним та шикльгрубером були євреями..
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Кто из зеленых прокомментит статью,о совместном с кацапами контроле за границей.Только не делайте вид что вас тут нет😂
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они уже 1000 раз прокомментили: вусёмуинаватпорашенко
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Вчера эта статья на них действовала как на черта ладан.Ни одного коммента я не получил😂
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Я вижу.Второй день не замечают мою просьбу.Ни одного коммента😂😂
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У них более важные дела.Списки составляют на получение 4000 баксов в школьную кассу.Потом к свинарчукам на суд.
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Не все еще потеряно,Порох как всегда делает то-что должны были делать зеленые клоуны.
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..у них, потому что понос от страха быть загнанными под городскую канализацию, пропал наконец..... Порошенко провів понад 30 зустрічей у Мюнхені: тепер всі там знають, що "12 кроків" - це провокація Путіна, - Цеголко - Цензор.НЕТ 3544...вернулся бы Порошок сейчас, взвыли бы вместе с 5-й колонной. еще пуще...
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я про кацев из кацапстана. я их часто троллю в их логове. даже они признают, что зю по сравнению с Петром...
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Вот кто должен возглавить борьбу(мировую) с короновирусом.
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Скоко тебе лет, Литвин? -- от 18 -- до 70. ...без промежутка, мне так считается...)
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Одногодок с Лукашенко.
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...хы, всего на пятилетку старше меня...
А что ты скажешь про китайцев в Беларуси?

Они у вас там, свою Свободную Экономическую Зону строят под Минском -- весь мир колбасит от ихней болячки -- а шо у вас?
Твоё личное мнение -- ?
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Рядом с дачей гидроэлектростанцию строили. Городок идеальный. По производительности, 1 китаец=20 беларусов. Ну и рыбу вместе ловили, азартные ребята.
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так уже спасав .таміфлю забули?
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То был не ОН, а ВОНА.
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Порох -- интересный дядька!

...богатый дурак но Украинец!

...в отличии от большинства -- умных нищих...*)
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Не самий багатий. В Україні 7 долларових мільярдерів. Порошенка серед них нема.

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Уже нет.
Все переписал на котов.
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Может подкиним ему пару монет,он такой нещастный?
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Это круче, чем "95-ый". Порошенко провел более 30 встреч в Мюнхене: теперь все там знают, что "12 шагов" - это провокация Путина, - Цеголко - Цензор.НЕТ 8039
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"12 шагов" ...это меньше, чем 95 кварталов...
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Вы продаете или покупаете?
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та куди ж без нього!коли він перестане маячить?"спасітєль"
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Пока не закроют последнее дело.
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когда посадят вислюка оманського и его стадо зебилов - на зону, навечно...
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п.с. у стада зебилов подгорает от правды - что Порох делает для Украины то, что вислюк оманський НЕ СПОСОБЕН даже сыммитировать Порошенко провів понад 30 зустрічей у Мюнхені: тепер всі там знають, що "12 кроків" - це провокація Путіна, - Цеголко - Цензор.НЕТ 6887
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Від кого тебе "нада спасать"? Від бЭндер? Чи від світового імперіалізьму?
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Зато Бубочка с Цукербергом сфоткался!!!
Порошенко провів понад 30 зустрічей у Мюнхені: тепер всі там знають, що "12 кроків" - це провокація Путіна, - Цеголко - Цензор.НЕТ 9211

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Давите её, порохоботы. Порошенко провів понад 30 зустрічей у Мюнхені: тепер всі там знають, що "12 кроків" - це провокація Путіна, - Цеголко - Цензор.НЕТ 133
Порошенко провів понад 30 зустрічей у Мюнхені: тепер всі там знають, що "12 кроків" - це провокація Путіна, - Цеголко - Цензор.НЕТ 3987
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Задавили!
Молодцы! Порошенко провів понад 30 зустрічей у Мюнхені: тепер всі там знають, що "12 кроків" - це провокація Путіна, - Цеголко - Цензор.НЕТ 3795
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Житомирянин @Aleks_Kovalyuk



Тим часом в офісі пєрЗЄдєнта Зєлі.. стратегічна нарада..
Порошенко провів понад 30 зустрічей у Мюнхені: тепер всі там знають, що "12 кроків" - це провокація Путіна, - Цеголко - Цензор.НЕТ 1898
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Оказывается, после выборов жизнь продолжается. Порошенко провів понад 30 зустрічей у Мюнхені: тепер всі там знають, що "12 кроків" - це провокація Путіна, - Цеголко - Цензор.НЕТ 4350
Порошенко провів понад 30 зустрічей у Мюнхені: тепер всі там знають, що "12 кроків" - це провокація Путіна, - Цеголко - Цензор.НЕТ 9462
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у свиней барыжных всё как то более лучше организованно и упорядоченно ...

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А кто такие Цеголка и Потрошенка?От чьего имени они ведут переговоры и кто их слушает?
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"Премьер Хорватии, президент Литвы, генсек НАТО, премьер Канады, министр обороны Германии, американские конгрессмены и политики, министры иностранных дел Турции, Словакии, Германии - всего более трех десятков встреч за двое суток в Мюнхене"Источник: https://censor.net.ua/n3176037
И никто из них - к вислюку оманському не подошел...
Но...
Зато к вислюку оманському сам патрушев летал, и лавров хвалин..
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не обтяжуй свою звивину зайвою інформацією. Бо операційна система злетить і доведеться чім випаювати щоби переппршити.
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там уровень встреч - в коридоре поручкались и досвидос
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Наверное хреново Петя всем объяснял, опять говорят эта хрень висит на их сайте Порошенко провів понад 30 зустрічей у Мюнхені: тепер всі там знають, що "12 кроків" - це провокація Путіна, - Цеголко - Цензор.НЕТ 5719
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Респект Пороху!Далеко не отходи..скоро разгребать после зеленых чмырей
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Не смеши. Порошенко провів понад 30 зустрічей у Мюнхені: тепер всі там знають, що "12 кроків" - це провокація Путіна, - Цеголко - Цензор.НЕТ 5446
Его песенка спета.
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Не так быстро ещё от Петра Мальдивского не успели разгрести.
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ну-ну... ты разницу между "насрать" и "прибрать" знаешь?
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Потерпи, ещё "зелёные чмыри" после Пети не разгребли
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Украинцам исторической родины Украина мир нужен чтобы не увеличивался список из 14 000 Путиным убитых. Кодлану мародёра Коломойского мир нужен чтобы поиметь с украинцев бабло а деньги любят тишину./ Открывать рынок земли нужно, - Разумков о земельной реформе 27.05.19. /Иностранные компании и физлица допустят к рынку земли в Украине, - Гончарук 03.09.19/ 800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". Как не продешевить .04.10.2019 .
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Ха Ха Ха Ха,а без Пороха это было не понятно,да успокойтесь с Порошенко ,ему уже не быть президентом второй раз никогда,он развел барыжничество и круговую поруку...кто его выберет второй раз????? Укроборонпром люди не забудут никогда.
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Кацапе, ти хоч однією людською мовою вмієш писати? Чи лише бееее-меее-Іа?
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Более того, про это первым сказал совсем не Петя а американцы ..)
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и что, конкретно только, по оборонпрому?..
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У бубочки сейчас инфаркт случится. Нельзя так с чувствительной головой бубочки обращаться. У него она одна, и та не Б-г весть какая, а тут еще это все. Кто знается на вислюках и какая доза нужна, чтобы его развеселить?
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і ніхто окрім Цеголка , цього не побачив.. От тобі й друзі по солідарності- та щей європейькій. Цеголко крутий як колись нахабний Піховшек
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страшно дажен подумать - чем торговал вислюк оманський в омане и мюнхене Порошенко провів понад 30 зустрічей у Мюнхені: тепер всі там знають, що "12 кроків" - це провокація Путіна, - Цеголко - Цензор.НЕТ 4110.. на его ленку-то спроса - давно нет))
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Чем ты будешь торговать,когда ботоферму закроют не вызывает сомнений.
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Да здравствует мыло душистое,
И полотенце пушистое,
И зубной порошок,
И густой гребешок!
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Комаровский поставил диагноз Бубочке - ЗЕкоронавирус зловонного фейсбука. Ну типа ,кто его породил тот и убивает... Уехал в люди в Мюнхен, прихватил шпоры выступлений , думал забыться ... А тут Петро хочет попасть на его выступление ... И ЛИЧНО БАКАНОВ ПЕРЕКРЫЛ ГРУДЬЮ ВХОД ДЛЯ ПОРОШЕНКО И КОМПАНИИ !Высший уровнеь зашквара на международной сцене , такое проявление сц..мелости!!! Вот он мечтал о международном признании и он его сам для себя сотворил ... Что признает сцена - его гениальность или сц...мелость уже не важно ...
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