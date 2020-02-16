 Порошенко провел более 30 встреч в Мюнхене: теперь все там знают, что "12 шагов" - это провокация Путина, - Цеголко

Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, передает Цензор.НЕТ.
"Премьер Хорватии, президент Литвы, генсек НАТО, премьер Канады, министр обороны Германии, американские конгрессмены и политики, министры иностранных дел Турции, Словакии, Германии - всего более трех десятков встреч за двое суток в Мюнхене", - написал Цеголко.
По его словам, на встречах собеседников "вооружали аргументами против страны-агрессора". В частности, речь шла о том, что санкции работают, и их следует усилить; чтобы прекратить агрессию, нужно ввести миротворческий контингент ООН на оккупированные территории Донбасса; что для создания зоны безопасности в Европе Украина как можно скорее должна стать членом НАТО.
"Все участники Мюнхенской конференции теперь знают, что "12 шагов" - это информационная провокация Путина", - подытожил Цеголко.
"У меня нет времени думать стратегически!"(с)вислюк оманський
- Эта цитата войдет в историю!
......😂 И теперь там тараканы бухают...
Все продали.
Жиды со своим зеленосраким бубочкой - так вообще продали с потрохами.
Только Порох наш.
Один.
Только на Пороха и можно положиться.
2) По крітеріям які встановили юдеї самі-собі і сталін був горським євреєм і ленін з пукіним та шикльгрубером були євреями..
А что ты скажешь про китайцев в Беларуси?
Они у вас там, свою Свободную Экономическую Зону строят под Минском -- весь мир колбасит от ихней болячки -- а шо у вас?
Твоё личное мнение -- ?
...богатый дурак но Украинец!
...в отличии от большинства -- умных нищих...*)
Все переписал на котов.
Молодцы!
Тим часом в офісі пєрЗЄдєнта Зєлі.. стратегічна нарада..
И никто из них - к вислюку оманському не подошел...
Но...
Зато к вислюку оманському сам патрушев летал, и лавров хвалин..
Его песенка спета.
И полотенце пушистое,
И зубной порошок,
И густой гребешок!