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Все про:Азовское море (1397) Крым (22371) рыбаки (145)

 Оккупационный "суд" в Крыму арестовал украинских рыбаков

Рыбаки из Запорожской области, задержанные накануне сотрудниками ФСБ в Азовском море, отправлены по арест на 10 суток.

Такое решение принял оккупационный "Керченский городской суд", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

Под арест рыбаков отправили за то, что судно якобы отказалось остановиться по требованию сотрудников ФСБ.

"Задержанные накануне сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в Азовском море, признаны виновными в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей"). Им назначен административный арест на 10 суток", — сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Республике Крым.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом капитана задержанного в Азовском море украинского судна. ВИДЕО

Помимо этого, оккупанты возбудили против украинских рыбаков дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ ("Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов").

15 февраля ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна якобы за незаконный вылов рыбы.

Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом собственника захваченного судна. На нем мужчина признается, что незаконно добывал камбалу.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Мельник назвал вероятные имена захваченных ФСБ украинских моряков: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи, Максим Терехов. ФОТО

Прокуратура Автономной республики Крым начала производство по факту незаконного задержания "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту.

По данным депутата от "Слуги народа" Павла Мельника, все задержанные являются жителями села Райновка Приморского района Запорожской области. Их имена — Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупационный "омбудсмен Крыма" рассказала о состоянии схваченных в Азовском море рыбаков

Источник: https://censor.net.ua/n3176035
 
 
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На радость Не Лоху москали теперь будут хватать всех подряд для ежеквартальных обменов "всех на всех". Зебилы должны быть довольны своим выбором...
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А їх туди зе посилав браконьєрить,щоб потім обміняти?
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Украинцам нах не нужен ни Донбасс ни Крым. Больше всего хочу чтобы эти регионы набитые дегенератами и российским люмпеном никогда больше не примкнули к нам ни в каком виде!
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Затримали їх не законно,а ловили вони законно?
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Вопрос в другом...
Кто законно мог арестовать рыбаков, ловивших рыбу незаконно?
С учетом того, что Крым, это - Украина.
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Лодку у них заберите. А то через 10 дней они снова примутся "нарушать и неповиноваться". Я их знаю.
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