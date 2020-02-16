 "Женщины в гражданском браке - это бесплатные проститутки", - протоиерей РПЦ Смирнов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и всё, а так тебя никто за жену не считает", - заявил Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO.

По словам протоиерея, мужчины, которые заявляют о своем "гражданском браке" не считают за жен своих партнерш, а воспринимают их "временной утехой".

"Если бы он относился к ней как к жене - ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда", - подчеркнул отец Димитрий. Он также отметил, что в Российской Федерации замужних женщин "на миллионы больше", чем женатых мужчин - и это следствие такого "несознательного" отношения к браку.

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