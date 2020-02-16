 "Женщины в гражданском браке - это бесплатные проститутки", - протоиерей РПЦ Смирнов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и всё, а так тебя никто за жену не считает", - заявил Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO.
По словам протоиерея, мужчины, которые заявляют о своем "гражданском браке" не считают за жен своих партнерш, а воспринимают их "временной утехой".
"Если бы он относился к ней как к жене - ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда", - подчеркнул отец Димитрий. Он также отметил, что в Российской Федерации замужних женщин "на миллионы больше", чем женатых мужчин - и это следствие такого "несознательного" отношения к браку.
Я завтра жениться побегу.
- Доктор, я, кажется, рожаю!... Такие схватки, такие схватки!...
- Не обольщайтесь, гражданин Данилко… Не надо путать расстройство желудочно-кишечного такта, с рождением новой жизни…
Жріть не обляпайтесь і добавки не забудьте попросити!
😁
"Встречаются Исус Христос и поп московский. Поп спрашивает:
- Кто есть еси, раб Божий?
- Не раб Божий есмь, но сын его...
- Лжу речёшь... Крещён-ли ты? Крест на тебе есть?!...
И тут Исус "похолодел" - крест христиане стали носить через пять веков, после его распятия!!!..."
Брюхом шёл вперёд
И крестом сияло
Брюхо на народ...".
(А. Блок. "Двенадцать").
мальчиков, брать пример с него
Это чистая Экономика! ... + дети и нервы... ..(или это уже минус?) *)