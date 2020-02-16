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 Общество, За рубежом
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Все про:проституция (286) РПЦ (579)

 "Женщины в гражданском браке - это бесплатные проститутки", - протоиерей РПЦ Смирнов

Глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал женщин, которые вступают в гражданский брак, сравнив их с проститутками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и всё, а так тебя никто за жену не считает", - заявил Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO.

По словам протоиерея, мужчины, которые заявляют о своем "гражданском браке" не считают за жен своих партнерш, а воспринимают их "временной утехой".

"Если бы он относился к ней как к жене - ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда", - подчеркнул отец Димитрий. Он также отметил, что в Российской Федерации замужних женщин "на миллионы больше", чем женатых мужчин - и это следствие такого "несознательного" отношения к браку.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176031
 
 
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средневековый мракобесный придурок.
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Не очень понял как это замужних женщин на России больше чем женатых мужчин, это на ком они женятся ещё? На свиньях? Или козлах? Хотя скорее всего на России это одно и тоже...
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средневековый мракобесный придурок.
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Это называется грех *блуда* по церковному.. проституция это как бы иное.
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Выходит по канонам рпц жена путина шлюха,а сам он - *****
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Предать анафеме и сжечь привселюдно этого рпц-шнаго сектанта-еретика! "Женщины в гражданском браке - это бесплатные проститутки", - протоиерей РПЦ Смирнов - Цензор.НЕТ 3509
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Если женщина занимается бытовой проституцией, то не важно, в браке она или нет. Суть та же. http://www.masculist.ru/blogs/post-4202.html
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вони і "безбрака" недешеві ...тому помилися "товарищ" майор ...
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Он хочет сказать, что в обычном браке жёны получают от мужей больше, чем в гражданском браке, что далеко не факт.
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Ты давай сделай семейный кодекс для мужчин, а не для женщин, тогда не только дурачки женится лфициально будут.
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Согласен. У жены должны быть большая жилплощадь (достанется мужу), солидная сумма приданного. И пусть алименты платят за моральный ущерб после развода.
Я завтра жениться побегу.
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Правильно, я против брака. Накой мне потрепаный мужичек на мои деньги и мое жилье. Пару лет и уже потрепанный импотент, а его корми, стирай и убирай. Нет уж, сидите импотентики на свободе по своим съемным конурам и жрите мивину "Женщины в гражданском браке - это бесплатные проститутки", - протоиерей РПЦ Смирнов - Цензор.НЕТ 5870
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Kate Kalmuk правильно говоришь, зачем нам мужикам хомут бабский.
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А если не импотент ну и на счету окола мульйна вечно зельоних тогда что делать
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Old Pew.Армянскому радио задают вопрос:что такое хорошая женщина? Армянское радио подумало и отвечает:хорошая женщина,это та,которая немножко "б",у которой большая "ж",ну и которая умеет держать в руках "х"! -Так подождите,это же пошлость получается!!! -Ну почему же,-возражает армянское радио! -Хорошая женщина,это та,которая немножко богата,у которой большая жилплощадь,ну и та,которая умеет держать в руках хозяйство!-А вот если женщина,добавляет армянское радио,имеет ещё и то,о чём вы подумали,это просто ИЗУМИТЕЛЬНАЯ женщина!!!
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Вот зачем он это сказал? Сейчас ему на пальцах объяснят кто он такой и на чём следует вертеть его мнение...
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чтоб эти женщины этому мракобеса поймали и оторвали язык и причинное место "Женщины в гражданском браке - это бесплатные проститутки", - протоиерей РПЦ Смирнов - Цензор.НЕТ 3763
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Да ещё руки марать об это животное. Думаю побрезговали бы.
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10 мальчиков до 12 лет этому господину
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То поп беспокоится о "падении доходов". Ведь многие, сейчас, после заключения брака в государственных органах, прутся венчаться (думают, что от этого брак "крепче" будет). А за это попы "бабло" гребут... Подождите, скоро "КГБисты в рясах" потребуют в нести изменения в российский Кодекс о браке и семье, и "обязательного" венчания...
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Подниму всем немного настроение:

- Доктор, я, кажется, рожаю!... Такие схватки, такие схватки!...
- Не обольщайтесь, гражданин Данилко… Не надо путать расстройство желудочно-кишечного такта, с рождением новой жизни…
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Це раіся дєтка!
Жріть не обляпайтесь і добавки не забудьте попросити!
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не хожу и не буду ходить по поповским зборищам, веришь в бога верь, а церковь это бизнес и платная проституция
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Проститутка духовная выступила против проституции бытовой)))
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Семья ячейка общества, нет общества-нет семьи.
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Гусаров попрошу молчать, и оставить замечания о половом органе дедушки - при себе, и вообще..
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Так брак и делится на гражданский (оформляемый в ЗАГСе) и церковный. Остальное - совместное проживание или сожительство. Какая разница? Лишь бы любили друг друга.
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К сведению, поповские россказни о "тайных венчаниях", совершавшихся, якобы, "святым Валентином" - "бред пьяной селёдки"... В те времена бракосочетание не являлось "религиозным таинством"... Люди просто сходились и жили... Религия в светские дела не вмешивалась... Кстати, насчёт религии:
"Встречаются Исус Христос и поп московский. Поп спрашивает:
- Кто есть еси, раб Божий?
- Не раб Божий есмь, но сын его...
- Лжу речёшь... Крещён-ли ты? Крест на тебе есть?!...
И тут Исус "похолодел" - крест христиане стали носить через пять веков, после его распятия!!!..."
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Чем безбожнее власть, тем больше попов.
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ФСБшного ублюдка в рясе забыли спросить как жить, на вид - чмырь чмырем, хоть бы в зеркало взглянул на себя тварь.
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Набрав у гуглі "товсті попи"... Щось пішло не так..
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"Помнишь, как бывало
Брюхом шёл вперёд
И крестом сияло
Брюхо на народ...".
(А. Блок. "Двенадцать").
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А як називають тих, кого чпокають, і ще й гроші з них беруть
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пердохитрей демон ********************************* Смирнов рекомендуют иметь
мальчиков, брать пример с него
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смирнов азартно прет по пути чаплина "Женщины в гражданском браке - это бесплатные проститутки", - протоиерей РПЦ Смирнов - Цензор.НЕТ 8149
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Обил женщин,но это или обида на них, или просто дебил. Но почему ни кто не обратил внимания на это: Он также отметил, что в Российской Федерации замужних женщин "на миллионы больше", чем женатых мужчин - и это следствие такого "несознательного" отношения к браку Источник: https://censor.net.ua/n3176031 Как? Карл,как такое возможно? Может кто то объяснит? Фиерисеский долбо...!
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скажи из какой Ты страны ? и я Тебе скажу чья Ты прорститутка .или проститут... "Женщины в гражданском браке - это бесплатные проститутки", - протоиерей РПЦ Смирнов - Цензор.НЕТ 4838
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-- не знаю, скоко лет этому церковному импотенту и анониатору?... -- но -- жёны обходятся дороже ******!

Это чистая Экономика! ... + дети и нервы... ..(или это уже минус?) *)
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Новости запоребрья. Ассортимент церковных лавок РПЦ пополнился освящёнными презервативами "Непорочное Зачатие". С точки зрения религии правильно было бы признать, что контрацептивы как раз наоборот, способствуют "порочному" незачатию, Порочному, потому, что не происходит оплодотворения. С точки зрения религии можно было бы ожидать борьбу с контрацептивами, поскольку они ограничивают рождаемость вместо того, чтобы довериться воле Б-га.
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Cреди новой элиты страны наиболее порядочные - элитные проститутки.
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Забыл добавить , а РПЦ опиум для народа "Женщины в гражданском браке - это бесплатные проститутки", - протоиерей РПЦ Смирнов - Цензор.НЕТ 9260
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