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 У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт

Министр энергетики Соединенных Штатов Дэн Бруйетт считает, что в условиях санкций Россия не сможет справиться с завершением строительства газопровода "Северный поток-2", ведь у нее просто нет необходимых технологий.

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Они не смогут", - заявил Бруйетт, отвечая на соответствующий вопрос.

Бруйетт опроверг информацию, что американские санкции вызовут лишь короткую задержку строительства. "Это будет очень долгая задержка, потому что у России нет этой технологии", - отметил он, подчеркнув, что не доверяет заявлениям о том, что строительство почти завершено.

Читайте на Цензор.НЕТ: США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - немецкие СМИ

Глава пресс-службы компании "Газпром" Сергей Куприянов прокомментировал это заявление словами: "Никогда не говори никогда".

А зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что слова Бруйетта свидетельствуют о недобросовестной конкуренции, информирует НВ.

Депутат отметил, что "по всем планам", которые пересчитывают сроки запуска проекта, "есть все возможности для завершения строительства к концу года".

Также на Цензор.НЕТ: "Северный поток-2" - удавка на украинской ГТС, но Австрия и Германия с этим не согласны, - Щерба

Источник: https://censor.net.ua/n3176027
 
   
 Топ комментарии
 
одна надежда на США в противостоянии с мордором.
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В "сверхдержаве", кроме валежника,могут разрешить собирать водоросли после шторма. Прогресс на лицо. У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт - Цензор.НЕТ 8624 У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт - Цензор.НЕТ 3323
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На самому цікавому місці в моцкалів заглохло У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт - Цензор.НЕТ 9940
Недрозвинуті плебеї не здатні самотужки ні на що.
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Совет форумчанПравила форума
 
одна надежда на США в противостоянии с мордором.
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Ну скажем честно на России все же есть технологии чтобы достроить это очередной поток, Союзмультфильм и рос.пропагагда для россиян достроит уже вчера...
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Еще одна теплая зима и газовозы доконают мОрдор...
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У Расеи то нет...а вот у других, да за огромные деньги кремлядей. к сожалению есть.
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У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт

====================
зато проклятые омерикосы не умеют валежник собирать и щи с ягеля варить! У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт - Цензор.НЕТ 6829
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Не правда!
При помощи зубила и какой-то матери все в кацапии строится. А, ещё синяя изолента)))
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Глава пресс-службы компании "Газпром" Сергей Куприянов прокомментировал это заявление словами: "Никогда не говори никогда".
Источник: https://censor.net.ua/n3176027

Значит Европе придётся узнать - что такое "на русский авось"...
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на авось не примут и не разрешат газ отбирать из трубы - иногда бирократия разыгрывает очень сильный козирь. Ещё более, если долбанные иваны сами не проидёт сертификацию, то пусть построят даже по всем правилам и нормам - сдать в эксплуатацию не смогут.
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Давайте ребята, подсуетитесь как следует.. вы легко можете вытащить штепсель с бензоколонки.. они правда уже перестали ржать с санкций, но порка "вяликих" лишней не бывает
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"У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт"


От і слава Богу У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт - Цензор.НЕТ 5704
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Теперь Европу будет омывать газированное море. У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт - Цензор.НЕТ 2003 Заодно и курить бросят.
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В "сверхдержаве", кроме валежника,могут разрешить собирать водоросли после шторма. Прогресс на лицо. У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт - Цензор.НЕТ 8624 У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт - Цензор.НЕТ 3323
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Водоросль - это не просто клетчатка, но и микроэлементы!
А вот когда разрешать "собирать" планктон, то импортозамещение будет полным.
Планктон киты едят - и вон какие здоровые вырастают.
Приспособятся мышебратья, вот ласты отрастят - и вперед.
Крымнаш стоит того, а Донбасснаш - тем более.
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а еще надо раздрешить козломордым медуз собирать после шторма
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В мире парадоксов. Россия ещё существует, но в мире её уже никто не воспринимает.
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И что? У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт - Цензор.НЕТ 5982
Ну, украли они технологии.
А оборудование как вывезут?
В карманах?
Оно же объемное, мягко говоря.
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Шо таке? Перша у світі "космічна держава" і "победітєль" не знає в кого вкрасти технології?
Не можуть втюхнути круглу трубу в квадратний компресор? Чи болти з лівою різьбою не вкручуються у дюймові гайки? Яка ганьба!
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Ну, украли технологии.
А оборудование откуда возьмут?
Оно же объемное, это же не микросхема. У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт - Цензор.НЕТ 2335
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у кацапов много напильников -не стоит их недооценивать.
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Как так нет! А краноукладчик и утопитель доков Кузя? Он на дно может уложить все что угодно. Это высшие нанотехнологии, недоступные Западу.
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У китаез есть ,наймут китаез а тем сделать пакость штатам дело святое , тем более сейчас они в обиде за прессинг с вирусомУ России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт - Цензор.НЕТ 6967
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На самому цікавому місці в моцкалів заглохло У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт - Цензор.НЕТ 9940
Недрозвинуті плебеї не здатні самотужки ні на що.
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Путина, с мультиками и 3D, пробовали?
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тоесть руцкие и трубы не умеет скручивать и потом сваривать, главное в воду правильно опускать - позорище, и те дебилы себя ещё сверхдержавой считает.
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Ну вот. А Украина спасла транзит масковии. Еще преподносли это как перемогу. У Росії немає технологій, щоб добудувати "Північний потік-2", - міністр енергетики США Бруєтт - Цензор.НЕТ 9650
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- Я обещаю: в следующем году мы вернём Крым. Я, конечно, слабо в это верю, но, как президент, я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день и всякую чушь.

Зеленский.
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меркельша во времья этого выступления получила приступ кондрашки
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а на хрена его достраивать, деньги то уже "распилили"!
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