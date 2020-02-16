"У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт"

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Они не смогут", - заявил Бруйетт, отвечая на соответствующий вопрос.
Бруйетт опроверг информацию, что американские санкции вызовут лишь короткую задержку строительства. "Это будет очень долгая задержка, потому что у России нет этой технологии", - отметил он, подчеркнув, что не доверяет заявлениям о том, что строительство почти завершено.
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Глава пресс-службы компании "Газпром" Сергей Куприянов прокомментировал это заявление словами: "Никогда не говори никогда".
А зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что слова Бруйетта свидетельствуют о недобросовестной конкуренции, информирует НВ.
Депутат отметил, что "по всем планам", которые пересчитывают сроки запуска проекта, "есть все возможности для завершения строительства к концу года".
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зато проклятые омерикосы не умеют валежник собирать и щи с ягеля варить!
При помощи зубила и какой-то матери все в кацапии строится. А, ещё синяя изолента)))
Источник: https://censor.net.ua/n3176027
Значит Европе придётся узнать - что такое "на русский авось"...
От і слава Богу
А вот когда разрешать "собирать" планктон, то импортозамещение будет полным.
Планктон киты едят - и вон какие здоровые вырастают.
Приспособятся мышебратья, вот ласты отрастят - и вперед.
Крымнаш стоит того, а Донбасснаш - тем более.
Ну, украли они технологии.
А оборудование как вывезут?
В карманах?
Оно же объемное, мягко говоря.
Не можуть втюхнути круглу трубу в квадратний компресор? Чи болти з лівою різьбою не вкручуються у дюймові гайки? Яка ганьба!
А оборудование откуда возьмут?
Оно же объемное, это же не микросхема.
Недрозвинуті плебеї не здатні самотужки ні на що.
Зеленский.