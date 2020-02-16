EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия
  5652  45
Все про:Киев (18573) падение (182) пьянство (731)

 Парень в Киеве во время празднования дня рождения упал с 8 этажа и остался жив, - СМИ

Инцидент произошел на ул. Героев Днепра. Молодого человека доставили в больницу с травмами. Предполагается, что он был пьян.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Информатор".

В квартире на восьмом этаже компания ребят отмечала день рождения. Один из парней вышел на балкон, чтобы поговорить с девушкой, и упал вниз. Что именно произошло — неизвестно.

После падения с восьмого этажа молодой человек остался жив. Его с травмами госпитализировали в больницу. Предполагается, что парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробности случившегося устанавливаются.

Смотрите также: Молдаванин пытался пересечь границу на детском надувном бассейне, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3176026
 
 
 Топ комментарии
 
певно був дуже п'яний, бо тверезий би розбився
 показать весь комментарий
 
Поетому десантникам нужно не парашюты выдавать а по литру водки
 показать весь комментарий
 
***
приемное отделение... заносят со "скорой" поломанного пацанчика...
врач "скорой" передает бумаги и шепотом: "парашютист"...с 8 этажа
доктор-травматолог:
- и что жеж это с вами случилось?
- меня девушка бросила...
- ой.. какой же вы глупый... нашли б себе потом другую...чего ж сразу сигать с балкона?
- доктор.. вы меня совсем не поняли...я не сам...меня девушка бросила
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
певно був дуже п'яний, бо тверезий би розбився
 показать весь комментарий
 
 
Как-то... не так чтобы очень. Просто никак.
 показать весь комментарий
 
падая, чудом зацепілся за балкон...
 показать весь комментарий
 
не факт что выживёт хоть и под наблюдением медиков, но если выживёт - то второе день рождения. Хоть мало выроятно, что все органы будет работать без проблем, кстати, мозги же не орган.
 показать весь комментарий
 
 
Сознание было отключено и не произошло энергетического взаимодействия с асфальтом.
 показать весь комментарий
 
 
Во время сильного алкогольного опьянения мозг существует отдельно от тела
 показать весь комментарий
 
 
_Связь сознания и тела вопрос интереснейший и пока нераскрытый. Где-то даже метафизический.
 показать весь комментарий
 
 
Неужто всё дело в том, что балбес расслабленным был при ударе? Гастелло, блин...
 показать весь комментарий
 
 
Поетому десантникам нужно не парашюты выдавать а по литру водки
 показать весь комментарий
 
 
Что-то смягчило падение, или он упал с 8-го на 7-й?
 показать весь комментарий
 
 
Этот уникальный случай нужно всесторонне изучить.
Может в ближайшем будущем можно будет прыгать без парашюта?
 показать весь комментарий
 
 
в 70-х годах была стюардесса, которая выпала из самолета взорвавшегося на высоте 10 км и выжила. единственная из всех. так что падение с 8-го этажа это еще цветочки. со мной служил один товарищ, который бухим с 4-го этажа навернулся и отделался синяками. потом все подкалывали начальника воздушно-десантной службы, что тому надо автоматически засчитать годовую программу прыжков с парашютом, так как он настолько суров, что прыгает без парашюта)))
 показать весь комментарий
 
Ну теперь минимальная пенсия по инвалидности. Вопрос что лучше быстрая смерть или долгая и мучительная жизнь.
 показать весь комментарий
 
 
випав,кричить ааааа .Доліта до 5поверху і баче у вікні голу жінку,каже уууууу. Апотім знову аааааа.
 показать весь комментарий
 
Головной мозг не пострадал по причине отсутствия.
 показать весь комментарий
 
 
обнаружен выпавший с восьмого этажа пьяный мальчик..
огромная просьба к его родителям!. заберите эту пьяную скотину скорее, потому что он выжрал весь холодильник и требует переписать на себя нашу квартиру..
Парень в Киеве во время празднования дня рождения упал с 8 этажа и остался жив, - СМИ - Цензор.НЕТ 6153
 показать весь комментарий
 
 
h=21, m не факт, мож и 65. Ну а там кто его знает?
 показать весь комментарий
 
фигня, чувак вааще не хило так с формулой прикольнулься ))
 показать весь комментарий
 
)))))))))))) новое слово в физике! это вообще то формула потенциальной энергии. хотя бы только по размерности глянуть. в км/ч - ну никак не получиться. споминаем физику дальше! ))))))))
 показать весь комментарий
 
 
а масса вообще роли не играет. поле тяготения )) здесь только ускорение свободного падения и высота. начальной скорости нет. лехко считается конечная ~ 23 м/с, если эту же высоту брать ) чувак и ойкнуть не успел ))
 показать весь комментарий
 
іграйєт. Фрумчанін попитался посчітать енергію удара, а она очєнь чільно завісіт от маси. Он ісходіл із равєнства потенціальной (висота, умноженная на вєс) і кінетічєской (половіна проізвєдєнія маси на квадрат скорості). В размєрності он потєрял массу. Енергія удара распрєдєляйєца на ткани (мишци, связкі, кості) - оні одінакови шо у 20-ті кілограмового рєбьонка, шо у 200-кілограмового дядькі. Прі прочіх равних условіях, послєдствія падєнія будут сільно завісіть от маси
 показать весь комментарий
 
та бывает ) это нормально. " уже прошло лет 40 после децтва ......" ))
 показать весь комментарий
 
Формулу кинетической почему-то помню. А mgh забыл.
 показать весь комментарий
 
Всмысле что перекинула пацана через перила?
 показать весь комментарий
 
***
приемное отделение... заносят со "скорой" поломанного пацанчика...
врач "скорой" передает бумаги и шепотом: "парашютист"...с 8 этажа
доктор-травматолог:
- и что жеж это с вами случилось?
- меня девушка бросила...
- ой.. какой же вы глупый... нашли б себе потом другую...чего ж сразу сигать с балкона?
- доктор.. вы меня совсем не поняли...я не сам...меня девушка бросила
 показать весь комментарий
 
 
Теорию относительности проверил экспериментально.

Физика Эйнштейна.

P.S. Может повторить в падающем лифте. Хлопець у Києві під час святкування дня народження впав із 8 поверху і залишився живий, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1423
 показать весь комментарий
 
падая, он чудом зацепілся за балкон. Наутро чудо распухло і очєнь болєло
 показать весь комментарий
 
Отмечать первый и второй день рождения в один день.
Хитро...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх