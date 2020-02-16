 Парень в Киеве во время празднования дня рождения упал с 8 этажа и остался жив, - СМИ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Информатор".
В квартире на восьмом этаже компания ребят отмечала день рождения. Один из парней вышел на балкон, чтобы поговорить с девушкой, и упал вниз. Что именно произошло — неизвестно.
После падения с восьмого этажа молодой человек остался жив. Его с травмами госпитализировали в больницу. Предполагается, что парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробности случившегося устанавливаются.
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Может в ближайшем будущем можно будет прыгать без парашюта?
огромная просьба к его родителям!. заберите эту пьяную скотину скорее, потому что он выжрал весь холодильник и требует переписать на себя нашу квартиру..
приемное отделение... заносят со "скорой" поломанного пацанчика...
врач "скорой" передает бумаги и шепотом: "парашютист"...с 8 этажа
доктор-травматолог:
- и что жеж это с вами случилось?
- меня девушка бросила...
- ой.. какой же вы глупый... нашли б себе потом другую...чего ж сразу сигать с балкона?
- доктор.. вы меня совсем не поняли...я не сам...меня девушка бросила
Физика Эйнштейна.
P.S. Может повторить в падающем лифте.
Хитро...