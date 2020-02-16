EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  2430  32
Все про:животные (724) садизм (22) увольнение (1828) Хмельнитчина (479)

 Директор облархива ХОГА Байдич, который привязал к автомобилю собаку и тянул ее по дороге, уволен с выговором

Председатель Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрий Габинет уволил директора областного архива Владимира Байдича, который привязал к автомобилю собаку и тянул ее по дороге, едва не замучив до смерти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение об увольнении.

Владимир Байдич перед увольнением также получил выговор "за совершение дисциплинарного проступка – действия, которые вредят авторитету государственной службе" и "использование полномочий в личных интересах" (служебного автомобиля. - Ред.).

"Уволить 7 февраля 2020 года Байдича Владимира Григорьевича с должности директора Государственного архива Хмельницкой области", - говорится в документе.

Смотрите также: Медведи, львы, тигр и пантера: на базе отдыха под Харьковом голодают дикие животные. ФОТО

Напомним, в Хмельницкой области следователи открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными) по факту издевательства над собакой - мужчина привязал животное к буксировочному тросу и волочил за автомобилем.

Живодером оказался директор Хмельницкого областного архива и бывший вице-мэр областного центра Владимир Байдич.

Источник: https://censor.net.ua/n3176025
 
   
 Топ комментарии
 
Зачем выговор? Привязать этого старого хряка самого за ногу к авто и проволочь километров 20-30.
 показать весь комментарий
 
просто выговор и уволить с одной работы и принять на другую?! подонка-садиста?!
это - опасная тварь, недочеловек...
п...дец...........(
 показать весь комментарий
 
предлагаешь его за шею привязать? Чтобы, типа, тоже бежать мог?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зачем выговор? Привязать этого старого хряка самого за ногу к авто и проволочь километров 20-30.
 показать весь комментарий
 
 
Потом асфальт от дерьма год не отмоешь...
 показать весь комментарий
 
Ты и лайкнувшие тебе явно большие садисты, чем тот придурок, ибо он привязал собаку не за ногу - то есть он просто думал, что собака будет бежать за авто.
 показать весь комментарий
 
 
предлагаешь его за шею привязать? Чтобы, типа, тоже бежать мог?
 показать весь комментарий
 
 
А ты с какой целью это рекомендуешь сделать?
А мясников на бойнях будем током убивать и головы им топором отрубать?
 показать весь комментарий
 
Якщо прив"язать за ногу ,то хто заважає думать що він буде бігти за машиною? Обурює те що ця тварюка ніяк не покарана.
 показать весь комментарий
 
 
Он "просто думал"?))) Вы сами поняли, что сказали? И Вы еще защищаете этого мерзавца? Почему он сам себя не привязал? Тоже можно было проверить - побегу ли я сам за своей машиной или ... Надо было привязать здоровееееенного верзилу, а че... "просто подумал, что верзила будет бежать за авто")))
 показать весь комментарий
 
 
просто выговор и уволить с одной работы и принять на другую?! подонка-садиста?!
это - опасная тварь, недочеловек...
п...дец...........(
 показать весь комментарий
 
 
Он идиот, но вряд-ли прям садист. Ибо если разобраться - он привязал собаку так, чтобы она могла бежать за автомобилем и ехал медленно - чтобы собака могла бежать. Скорее всего - хотел отвести куда-то подальше надоедливую дворнягу и не придумал способа получше.
 показать весь комментарий
 
Для того щоб робити такі висновки,треба перевірити себе на місті тієї собаки і тоді ти зробиш достовірні висновки,хто садист і чи можна бігти за машиною Директора облархіву ХОДА Байдича, який прив'язав до автомобіля собаку і тягнув його дорогою, звільнено з доганою - Цензор.НЕТ 9885Спробуй і все зрозумієш.
 показать весь комментарий
 
 
скорее всего... надоедливую дворнягу...
Он сам надоедливый поц. И почему Вы его защищаете постоянно? С какого перепугу? Вы вообще знакомы с ситуацией, о которой говорите с догадками... Собачка укусила его мать. Поэтому ублюдок решил собаку укокошить.. "ехал медленно"))) "Чтобы собака могла бежать"))). Она так "бежала", что брюхо и лапочки до костей разодрала!!!
 показать весь комментарий
 
 
В Украине вступил в силу закон №2120-VIII об усилении ответственности за жестокое обращение с животными, сообщается на сайте Верховной Рады.

Уголовный кодекс Украины дополнен новой статьей "Жестокое обращение с животными".

Предусматривается, что издевательства над животными, совершенные с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений, наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

И где тут уволили с выговором?? Этот скот должен заплатить штраф и сидеть...хотя бы пол года...
 показать весь комментарий
 
 
" с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений"
Этого не было, потому статья неприменима.
Он явно хотел просто отвести надоедливую дворнягу подальше от дома и там отпустить. Скорее всего не заметил, что двоняга не бежит, а села на жопу и упирается.
 показать весь комментарий
 
"двоняга не бежит, а села на жопу и упирается"))) Посмотрела бы я на ВАС!! Как бы Вы НЕ упиралоись! Вы бы и веревку перегрызли, лишь бы на жопу не сесть!!)))

И да... а что, если бы это была не дворняга, как Вы выразились, а огромный бультерьер или ротвейлер?? А? Что скажете? Привязал бы этот ублюдок такую собаку? НЕТ!

Ничего... ему еще в жизни не раз вспомнится эта история. Бог все видит!
 показать весь комментарий
 
 
так посадив би в багажник щоб відвезти...
а відвести та викинути це так благородно...
скотина скотиною...
щось з цим заступанням в мене виникає підозра що то був ти
 показать весь комментарий
 
 
В этом селе Кузьмин Красиловского района через одного немного .......нутые.
 показать весь комментарий
 
 
А никому это не кажется странным?Свою собаку привязать к своему автомобилю?
 показать весь комментарий
 
 
Не думаю что,тем более к автомобилю чиновника,чиновик сам привязал свою собаку.Чиновники даже убийством своих опонентов свои руки не морают.Провокация на лицо.
 показать весь комментарий
 
Шокирующая история произошла 17 ноября в Красиловском районе вблизи села Кузьмин. По данным очевидцев, по дороге ехал мужчина и что-то тащил за собой. Подъехав ближе, случайный водитель, спецназначенец, заметил, что за автомобилем тянут на цепи собаку. Пес был полностью окровавленный. Водитель догнал авто и остановил его. Неизвестный мужчина объяснил, что пес укусил его маму, поэтому он решил расправиться с ним таким жутким образом https://za.in.ua/ru/2019/11/18/potomu-chto-ukusyl-mamu-khmelnytskyj-chynovnyk-pryviazal-k-avtomobyliu-sobaku-y-********-ee-po-dorohe/

Директора облархіву ХОДА Байдича, який прив'язав до автомобіля собаку і тягнув його дорогою, звільнено з доганою - Цензор.НЕТ 6697
 показать весь комментарий
 
вообще то в заметке кириллицей по белому написано, что автомобиль - служебный...
 показать весь комментарий
 
Это просто говорит об уровне умственного развития большинства населения Украины.Что бы ни сделала собака она не человек. Оно животное у которого нет понимания "ответственности за содеяное"как у нормального Гомо Сапиенс. Но осознать такую простую вещь мозги "пересічного українця" не могут. Оно наверное считало,что собака сделала какую ту гадость из "желания навредить" этому козлу. И ее следует "за это наказать".Печально.
 показать весь комментарий
 
 
А почем Вы говорите об БОЛЬШЕНСТВЕ НАСЕЛЕНИЯ,Выговорите об себе и выскажите в коментарии свое мнение или видиние этой ситуации.А прикрываться или высказываться от имени всего населения по крайней мере подло.
 показать весь комментарий
 
в Вашей голове теснятся опасные мысли. её нужно отделить от туловища...
это был намёк на кино про Насреддина, если кто ещё не вспомнил
а если без понтов, то идея вседозволенности и всепрощения скотины вкупе с идеей про права животных низводит человека до положения ниже скотины. а вот с этим я не согласен категорически.
кстати, успешный опыт дрессировки тех же собак показывает, что объяснить скотине, что хорошо, а что плохо, вполне реально. не?
 показать весь комментарий
 
а що , "статтю" вже відмінили ? ...як відмінили то прив"язати того ******** до авто і нехай пробіжиться км п"ять по асфольту ...а там можна й "відпустити" ...з "виговором"
 показать весь комментарий
 
 
..а ещё нужно запретить охоту как минимум на несколько лет в Украине.. эти, если можно их так назвать, охотники за "пять копеек взноса" законно уничтожают всё живое в Украине, и так едва живое.. а про браконьеров речь вообще не идёт - эти твари хуже самых бешенных животных..
 показать весь комментарий
 
 
что пес укусил его маму,..
судячи по синочку..
заслужено Директора облархіву ХОДА Байдича, який прив'язав до автомобіля собаку і тягнув його дорогою, звільнено з доганою - Цензор.НЕТ 3052
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх