EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия
  1701  20
Все про:Азовское море (1397) Крым (22371) моряки (966) Россия (74949) рыбаки (145) Опанасюк (3)

 Оккупационный "омбудсмен Крыма" рассказала о состоянии схваченных в Азовском море рыбаков

Оккупационный "уполномоченный о правам человека в Крыму" Лариса Опанасюк рассказала, как себя чувствуют захваченные накануне ФСБ в Азовском море украинские рыбаки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство РИА Новости.

По словам Опанасюк, жалоб от задержанных украинских рыбаков не поступало, в данный момент продолжается разбирательство.

"Идет разбирательство. Жалоб никаких не поступало. Экипаж судна для выяснения всех обстоятельств правонарушения задержан на 48 часов. Сообщений об избрании им какой-либо другой меры пресечения не поступало", – сказала Опанасюк.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Мельник назвал вероятные имена захваченных ФСБ украинских моряков: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи, Максим Терехов. ФОТО

15 февраля ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна якобы за незаконный вылов рыбы.

Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом собственника захваченного судна. На нем мужчина признается, что незаконно добывал камбалу.

Прокуратура Автономной республики Крым начала производство по факту незаконного задержания "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом капитана задержанного в Азовском море украинского судна. ВИДЕО

По данным депутата от "Слуги народа" Павла Мельника, все задержанные являются жителями села Райновка Приморского района Запорожской области. Их имена — Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

Источник: https://censor.net.ua/n3176023
 
 
 Топ комментарии
 
Ну что, зеленая сопля уже готова менять сепаратистов и террористов на рыбаков?
 показать весь комментарий
 
ЗЕБОБИКИ ХРАБРО МОЛЧАТ, БОЯТСЯ РАССЕРДИТЬ рф?
 показать весь комментарий
 
Рашка вон на Шпицберген зазіхає. Сейчас начнут и норвежских моряков ловить. Как говорится, кушайте, не обляпайтесь со своими потоками и озабоченностями.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
По-любому нарушали закон (браконьерство), еще и по тупому.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕБОБИКИ ХРАБРО МОЛЧАТ, БОЯТСЯ РАССЕРДИТЬ рф?
 показать весь комментарий
 
 
Нет, просто боятся спугнуть более крупную рыбу.
 показать весь комментарий
 
Вот только что нарыл: В Азовском море водится более семидесяти видов рыб - белуга, осетр, кефаль, севрюга, камбала, тарань, рыбец, хамса, огромное количество видов бычков, а самой многочисленной рыбой Азовского моря является тюлька.
 показать весь комментарий
 
Боятся услышать "высокое покашливание".
 показать весь комментарий
 
 
Ну что, зеленая сопля уже готова менять сепаратистов и террористов на рыбаков?
 показать весь комментарий
 
 
Гога. Он же Гоша, он же Георгий, он же Юрий, он же Гора, он же Жора.....
 показать весь комментарий
 
Рашка вон на Шпицберген зазіхає. Сейчас начнут и норвежских моряков ловить. Как говорится, кушайте, не обляпайтесь со своими потоками и озабоченностями.
 показать весь комментарий
 
 
смачна рибка...
на "столічкє" продають. не дешево
 показать весь комментарий
 
Вітаю Кубань з Днем незалежності!
16 лютого 1918 року було проголошено незалежність Кубанської народної республіки.
Росія ― тюрма народів, а Кубань, безумовно, стане нашим «островом свободи»
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх