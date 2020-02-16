 Минздрав о коронавирусе: почти 70 тысяч заразившихся, более 1500 умерших, в Украине - ни одного случая

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"По состоянию на 16 февраля 2020 в мире зарегистрировано 69 261 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1669 — летальные. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", — сказано в сообщении.

В Минздраве напомнили, что Кабинет министров опубликовал распоряжение о мерах по предотвращению заноса и распространения вируса на территории Украины.

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Министерство, в свою очередь, направило в областные учреждения здравоохранения алгоритмы действия для врачей клиницистов, эпидемиологов и вирусологов на случай обнаружения вируса.

Для профилактики заболевания в Минздраве советуют часто мыть руки, избегать контакта с теми, у кого лихорадка и кашель, а в случае недомогания — обратиться к врачу.

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