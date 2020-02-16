 Минздрав о коронавирусе: почти 70 тысяч заразившихся, более 1500 умерших, в Украине - ни одного случая

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
"По состоянию на 16 февраля 2020 в мире зарегистрировано 69 261 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1669 — летальные. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", — сказано в сообщении.
В Минздраве напомнили, что Кабинет министров опубликовал распоряжение о мерах по предотвращению заноса и распространения вируса на территории Украины.
Читайте на Цензор.НЕТ: Смертность от коронавируса COVID-19 идет на спад, - Госкомитет здравоохранения КНР
Министерство, в свою очередь, направило в областные учреждения здравоохранения алгоритмы действия для врачей клиницистов, эпидемиологов и вирусологов на случай обнаружения вируса.
Для профилактики заболевания в Минздраве советуют часто мыть руки, избегать контакта с теми, у кого лихорадка и кашель, а в случае недомогания — обратиться к врачу.
Также на Цензор.НЕТ: В Китае могут казнить за сокрытие симптомов коронавируса, - СМИ
бла-бла-бла
Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE
Китайці перестали реєструвати хворих та померлих у блокованих будівлях. А в госпіталях причина смерті - пишеться на розсуд лікаря, реєструються тільки найтяжчі випадки.
І це не моя інформація, це інформація від самих китайців.
Але власне КНР - це ж тоталітарна країна... їхній владі не може бути віри апріорі.
Сколько?
свиноферма ушла в историю.
Смиритесь.
Крива посещения туристами Гон- Конга
Более 1,5 миллионов заразившихся, 50 тысяч кремированых:
https://twitter.com/CoronavirusUpd6/status/1226507666576617483
Их некуда везти - все больницы переполнены:
https://twitter.com/CoronavirusUpd6/status/1226480742563225600
Я не знаю правды, не знаю реального количества зараженных и умерших. Я могу лишь давать ссылки на тех, кто претендует на знание таковой.
до сімейного.
в порядку "живої черги"
він поміряє температуру і скерує...
https://twitter.com/CoronavirusUpd6/status/1229000075038351366
Это не Ухань.
https://twitter.com/newkc14/status/1228992153520611334
Есть пруфы - давай, нет - обтекай.
Со столба с объявлениями?
Твиттер - источник ПРАВДЫ!
Рекомендуешь?
планове закриття туберкульозних,психіатричних стаціонарів-це вс плани Супрун,закладені в бюджет
https://www.youtube.com/watch?v=-KFxCqV1fPQ&
Оказывается, что если раньше они жгли большей частью тела, поступающие из госпиталей, то теперь из больниц привозят до 40% тел, остальные 60% специальные бригады собирают по заблокированным ранее квартирам.
Эта информация проливает свет на тактику китайской борьбы с эпидемией: людей просто замуровывают в зданиях, оставляя их там заражаться и умирать.
Некоторые китайцы не выдерживают изоляции и сходят с ума. Этот китаец поджигает свою квартиру.
https://twitter.com/newkc14/status/1228838561413292037
_Либо просто сказывается временной лаг, отставание на месяц всех прочих стран от кетая.
И в любом случае мне очень не нравится всё это дерьмо!
То есть, ценность расследования равна нулю.
Писатели, писатели,
уборные маратели.
Не лучше ль вас, писатели
послать к ...... матери!