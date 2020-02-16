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 Минздрав о коронавирусе: почти 70 тысяч заразившихся, более 1500 умерших, в Украине - ни одного случая

В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая вируса COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"По состоянию на 16 февраля 2020 в мире зарегистрировано 69 261 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1669 — летальные. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", — сказано в сообщении.

В Минздраве напомнили, что Кабинет министров опубликовал распоряжение о мерах по предотвращению заноса и распространения вируса на территории Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Смертность от коронавируса COVID-19 идет на спад, - Госкомитет здравоохранения КНР

Министерство, в свою очередь, направило в областные учреждения здравоохранения алгоритмы действия для врачей клиницистов, эпидемиологов и вирусологов на случай обнаружения вируса.

Для профилактики заболевания в Минздраве советуют часто мыть руки, избегать контакта с теми, у кого лихорадка и кашель, а в случае недомогания — обратиться к врачу.

Также на Цензор.НЕТ: В Китае могут казнить за сокрытие симптомов коронавируса, - СМИ

Источник: https://censor.net.ua/n3176014
 
 
 Топ комментарии
 
Ахренеть! Афуенный успех украинской медицины - 100% успех! Из 0 анализов ни одного положительного - Скалецкой памятник, Радуцкому - Скалецкую!
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Инсайдовская информация.

Более 1,5 миллионов заразившихся, 50 тысяч кремированых:

https://twitter.com/CoronavirusUpd6/status/1226507666576617483
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Украинские туристы предпочитают Нью-йорк, Париж, Барселону а не нищий Пекин.
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Інформація про короновірус доступна он-лайн на спеціальному сайті, де збираються всі дані про підтверджені випадки захворювання, смерті та одужання від короновірусу. Тому МОЗу вже не потрібно витрачати державні гроші на такі пустопорожні заяви, люди можуть все це передивлятись он-лайн!
Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE
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У тому то й справа, що не всі випадки...
Китайці перестали реєструвати хворих та померлих у блокованих будівлях. А в госпіталях причина смерті - пишеться на розсуд лікаря, реєструються тільки найтяжчі випадки.
І це не моя інформація, це інформація від самих китайців.
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Але ж за межами КНР всі випадки реєструються і відображаються! Тому по КНР можна робити певну поправку, дивлячись на розповсюдження вірусу поза межами КНР. Нас більше турбує поширення вірусу за межами КНР!
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Так, у країнах вільних, або відносно вільних - все реєструється і показується громадскості.
Але власне КНР - це ж тоталітарна країна... їхній владі не може бути віри апріорі.
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По КНР інформація нікого не цікавить, навіть якщо там 10 млн. хворих, це не має значення, бо це ні на що не впливає!
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Это только "пока" - ни одного случая... При нашей "зелёной шобле", "жующей сопли" при возникновении любой проблемы, это - только "вопрос времени...".
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Будем ждать?
Сколько?
свиноферма ушла в историю.
Смиритесь.
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Тебя ещё, "рыжего пса с Деканского нагорья" (а, на самом деле, "батрака лахтинского"), спросить забыли...
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Инсайдовская информация.

Более 1,5 миллионов заразившихся, 50 тысяч кремированых:

https://twitter.com/CoronavirusUpd6/status/1226507666576617483
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А вдоль дороги мертвые с косами стоят. И тишина...
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Людей в китайских городах тупо закрывают в квартирах и подъездах - и оставляют умирать.
Их некуда везти - все больницы переполнены:

https://twitter.com/CoronavirusUpd6/status/1226480742563225600
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Инфа о "60 тыс.инфицированных и 1500 умерших" - это вершина айсберга, это смело можно множить на 10..
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(пожимает плечами)
Я не знаю правды, не знаю реального количества зараженных и умерших. Я могу лишь давать ссылки на тех, кто претендует на знание таковой.
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Китайцы,еште сало и часнык.И не будете болеть.
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Та,Кабздон уже давно крякнул,без коронавирусв.
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Намекаешь, что он не ел сало и чеснок? Минздрав о коронавирусе: почти 70 тысяч заразившихся, более 1500 умерших, в Украине - ни одного случая - Цензор.НЕТ 5041
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Министерство социальной политики Украины .заинтересовалось новым видом короновируса
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МОЗ радять часто мити руки, уникати контакту з тими, у кого лихоманка і кашель, а в разі нездужання - звернутися до лікаря.

до сімейного.
в порядку "живої черги" МОЗ про коронавірус: майже 70 тисяч заразилися, понад 1500 померлих, в Україні - жодного випадку - Цензор.НЕТ 5546
він поміряє температуру і скерує...
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Китайские полицейские жестко прессуют девушку только за то, что она без маски:

https://twitter.com/CoronavirusUpd6/status/1229000075038351366

Это не Ухань.
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По всему Китаю действуют спецпатрули компартии. Выявялют людей с температурой, отлавливают и изолируют. Один наивный вьюноша пытался было сбежать от такого патруля... Забили палкой нафиг:
https://twitter.com/newkc14/status/1228992153520611334
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Разрезали на куски и съели нафиг вместе с трусиками.
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Зачем спамишь и пишешь здесь твои фантазии?
Есть пруфы - давай, нет - обтекай.
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Откуда дровишки?
Со столба с объявлениями?
Твиттер - источник ПРАВДЫ! Минздрав о коронавирусе: почти 70 тысяч заразившихся, более 1500 умерших, в Украине - ни одного случая - Цензор.НЕТ 7440
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Ты предпочитаешь ТВ анал "Звизда", или персонально *********?
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Хе-хе. Типичная кацапская несознаночка МОЗ про коронавірус: майже 70 тисяч заразилися, понад 1500 померлих, в Україні - жодного випадку - Цензор.НЕТ 5775
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Напоминает историю "Хунвейбин и воробей"...
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це все попередні здобутки Петра Олексійовича а не нової влади ! )))
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так...
планове закриття туберкульозних,психіатричних стаціонарів-це вс плани Супрун,закладені в бюджет
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китайськой экономике даже санкции не нужны что б недополучать миллиарды
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Интересные вести приходят от сотрудников китайских крематориев:

https://www.youtube.com/watch?v=-KFxCqV1fPQ&

Оказывается, что если раньше они жгли большей частью тела, поступающие из госпиталей, то теперь из больниц привозят до 40% тел, остальные 60% специальные бригады собирают по заблокированным ранее квартирам.
Эта информация проливает свет на тактику китайской борьбы с эпидемией: людей просто замуровывают в зданиях, оставляя их там заражаться и умирать.
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В городах Китая на карантине введен жесткий запрет выходить из квартир. Многие квартиры попросту закалачиваются и завариваются с людьми внутри.
Некоторые китайцы не выдерживают изоляции и сходят с ума. Этот китаец поджигает свою квартиру.
https://twitter.com/newkc14/status/1228838561413292037
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Китвйцы якись шизонути.Ну Джеки Чан еще ниче.
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Если есть что возражать по сути - вперед. Нет - в бан.
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Это реально перемога!А вот если бы эвакуировали из Китая своих граждан-то полстраны бы заболело.
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Кто хотел, спокойно оттуда уехал. У меня родственник и несколько знакомых на прошлой неделе без проблем вылетели из Гон-Конга в Киев, брали билеты за два дня до вылета.
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_Либо это действительно БО, вирус избирательно поражающий кетайцев (против чего говорят факты заражения некитайцев), что ученые называют невозможным. По крайней мере на сегодня. Если же это окажется правдой, то оставшиеся кетайцы могут и ****** ЯО по тому, кого сочтут виновником.

_Либо просто сказывается временной лаг, отставание на месяц всех прочих стран от кетая.
И в любом случае мне очень не нравится всё это дерьмо!
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Китайцев знаю, про тау-китян слышал (созвездие Кита), кетайцев не знаю. МОЗ про коронавірус: майже 70 тисяч заразилися, понад 1500 померлих, в Україні - жодного випадку - Цензор.НЕТ 2003
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Хе-хе. У кацапов продолжает подгорать Минздрав о коронавирусе: почти 70 тысяч заразившихся, более 1500 умерших, в Украине - ни одного случая - Цензор.НЕТ 8553
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Отчего? От того что Украина своих граждан на произвол судьбы бросила в Китае?
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Ты под крестиком почитал, или наугад пишешь? Минздрав о коронавирусе: почти 70 тысяч заразившихся, более 1500 умерших, в Украине - ни одного случая - Цензор.НЕТ 4056
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А как можно под крестиком прочитать?
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если осталась страница, загруженная до удаления
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Хай сидять на карантині в Китаї і не возять заразу на Батьківщину.
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Краще б ти нап"ялила того респіратора, та так і ходила...
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Получается, что, несмотря на выявленный маркетинговый ход, поддалась этому ходу.
То есть, ценность расследования равна нулю.
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Ахренеть! Афуенный успех украинской медицины - 100% успех! Из 0 анализов ни одного положительного - Скалецкой памятник, Радуцкому - Скалецкую!
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в Украине - ни одного случая/ Скалецкая усиливает дурь начальства: Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук /.депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"/То что «Опасный коронавирус подхватили двое украинцев» Скалецкой ДПД. Не буди новое лихо- кодлана Коломойского достаточно.
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А также меньше остальных охвачена глобализацией. Хоть какая-то польза от отставания.
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Сегодня на сайте нашей Областной Районной Поликлиники: -"....у нас сегодня огромное количество пациентов с жалобами на ОРЗ. Просьба записываться на прием к врачам заранее...."
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Не знаю. Так написано. Мне нужно было в поликлинику по другому поводу, но я не пошел из-за такого объявления.
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Порохоботы опять скулят в соцсетях?
Писатели, писатели,
уборные маратели.
Не лучше ль вас, писатели
послать к ...... матери!
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И вы хотите заявить, что это только благодаря вашим успехам? Если бы наши жизни зависели от ваших достижений - пол.украины бы уже выздыхало. Но, не все от вас зависит.
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