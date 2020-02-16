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 Противник трижды с начала суток обстреливал позиции защитников Украины

Оккупанты ведут огонь из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового вооружения. Потерь среди сил ООС нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"С начала текущих суток, 16 февраля, по имеющейся по состоянию на 12.00 информацией, нашими героями-защитниками зафиксировано 3 нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск. При этом враг дважды вел огонь из минометов, продолжая сознательно нарушать Минские соглашения", сказано в сообщении.

Так, ночью после 01:00 от Доломитного вел по защитникам Новолуганского огонь из противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового вооружения.

С 06.25 утра, в течение 20 минут, от оккупированного села Смелое враг выпустил по защитникам Крымского 20 мин 120-го калибра.

С 07.10 от Саханки оккупанты выпустили по защитникам Лебединского 7 мин калибра 82 мм и вели плотный огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине разработают военный стандарт по противодействию самодельным взрывным устройствам, - Минобороны

"Подразделения Объединенных сил адекватно подавляли вражескую вооруженную активность с легкого пехотного вооружения", — сообщили в Минобороны.

Боевых потерь вследствие прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск среди защитников Украины нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3176010
 
 
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Главнокомандующий сказал ещё 09.07.19 Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе. /Слова главнокомандующего это не баран чихнул.Там где главнокомандующий не четыреждыуклонист от защиты своей родины.Как Зеленский.
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Це його запрошують до спільного патрулювання.
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Читаешь сводки ... Минометами, гранатометами, артиллерией каждый день бьют и потерь нет! По пожарам и дтп статистика много более страшная. Я хз что это там за война такая странная.. или может просто врут.
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Там война 6 лет идёт уже. Не то что шахтера а обезьяну стрелять за это время научить можно.
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Трагедія України в тому, що ми мали досвідченого, компетентного, англомовного Президента-державника, а під впливом оліхаргічних ЗМІ та Кремля, обдурений народ обрав клоуна-малороса.Противник трижды с начала суток обстреливал позиции защитников Украины - Цензор.НЕТ 4393Противник трижды с начала суток обстреливал позиции защитников Украины - Цензор.НЕТ 6367
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Порохомрази Go на фронт защищать Украину а не Вальцмана(парашенко)
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Им ссыкотно, лучшие по клаве стучать с утра до вечера за канхвэты 😅
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посчитали ?один, два, 9 ,18,26 аз зачем эта статистика, раз вы(власть, и "свои" информаторы ООС) готовите всех нас чтоб боевики которые нас убивают и пытают и украинские воины вместе патрулировали а потом внедрились в парламент а это 100% после выборов там и разошлись по всей Украине -скоро при совместном патрулировании и легализации в парламент Украины боевиков убивать будут всегда но считать уже никто не будет будет "русский мир" по всей Украине
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