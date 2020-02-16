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Все про:нападение (1809) Россия (74949) РПЦ (579)

 Резня в храме в Москве: мужчина ранил ножом двух священнослужителей

Мужчина с ножом напал на священника и прихожан в храме Николая Чудотворца в Москве. Пострадали 2 человека, нападавшего задержали на месте.

Инцидент произошел утром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Настоятель храма Кирилл Сладков рассказал, что мужчина забежал в храм в капюшоне и наушниках, его лицо скрывали очки, а на руках были медицинские перчатки. Протоиерей подошел к мужчине, чтобы узнать у него, что случилось. В ответ тот ранил одного помощника настоятеля в руку, а другому нанес два ножевых ранения в плечо. Оба служителя храма госпитализированы.

Устроившего резню зовут Ефим Ефимов, ему 26 лет, и он приехал из Липецка в Москву на заработки. Мужчину задержали на месте. Он сказал полицейским, что не хотел совершать теракт и что его "не устраивает это лицемерие".

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Дух нечистый! Бесы! Бесы!" - священник РПЦ и духовник Поклонской изгоняет "компьютерного беса и князя Тьмы Эйфона". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3176004
 
   
 Топ комментарии
 
Но московские *священнослужители* быстро нейтрализовали нападавшего из табельного оружия и одели на него наручники
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Кацапская духовность.
Ничего удивительного
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так понимаю был в синих тапках и при себе имел визитку Яроша Резня в храме в Москве: мужчина ранил ножом двух священнослужителей - Цензор.НЕТ 1417
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Кацапская духовность.
Ничего удивительного
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Во всей красе гундяевский кгб МП -- вот зачем они нужны в Украине если даже свои же прихожане хотят их уничтожить Резня в храме в Москве: мужчина ранил ножом двух священнослужителей - Цензор.НЕТ 8915
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так понимаю был в синих тапках и при себе имел визитку Яроша
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Но московские *священнослужители* быстро нейтрализовали нападавшего из табельного оружия и одели на него наручники
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на 2-х ФСБшников напал, явно пожизненно дадут. Мог бы уже -2 сделать, сделать Мир чище.
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Там украинцев 3 ляма. 8 в ДТП погибло на днях. Их какой МИД предостерёг о чем то? Границы то открыты.
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Сатанист наверное.. или психопат просто.
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"приехал из Липецка" - прі чьом здєсь ПАРАШЕНКА??!
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Так Порошенко его без работы оставил вот у него и поехала крыша, выпить не за что было, белочка хапонула.
Понял при чем Порошенко?
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Боженька в храме не защитил. Какое палево.
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Боженька в храмах сатанистов не защищает..
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Та що б вони всi там порiзали вже один одного..!
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насмотрелся "джокера"......
"не устраивает это лицемерие"- скрепы рушатся, раз изЛипецка то явно употреблял конфеты рошен со вкусом майдана......
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Мой знакомый,когда то ехал поездом Сумы-Луганск.И забухал з попом.А нв утро и крест пропили проводникам.
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Нах. українцям свинособача новина?
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Надо заглавие так: Двух кацапских священников срочно вызвали к начальству прямо из храма, но до Ада они, к сожалению, на этот раз не добрались.
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а тем временем румынская православная церковь признала ПЦУ
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Звать ефим ефимов Різанина в храмі Москви: чоловік поранив ножем двох священнослужителів - Цензор.НЕТ 6291 Глядя на на ипалище, либо чечен, либо помесь рюсського с монгольским ишаком Но любом случае, этот ишак сделал хорошее дело Різанина в храмі Москви: чоловік поранив ножем двох священнослужителів - Цензор.НЕТ 4395
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...дикая Мацковия с ее руцке миром....чему удивляться..баб он, москалых тамошних одинок их, высокий церковный чин некто Смирнов, зам "Папы" мацковскага, Гундяя-Удмуртскага. отправил замуж в Африку ехать, мужей себе там искать... Різанина в храмі Москви: чоловік поранив ножем двох священнослужителів - Цензор.НЕТ 8435
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Александр Глебыч такое не пропустит!))) Ждем Невзорова!!!
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как то нас рать пускай всех их распилит там нет ничего духовного и в попов и в прихожанРізанина в храмі Москви: чоловік поранив ножем двох священнослужителів - Цензор.НЕТ 6881
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Все логично. Попы нарушали его чувста неверующего.
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